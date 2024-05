As of June 10, 2024, it will no longer be possible to post screenshots and videos to X (formerly Twitter) from the Nintendo Switch's Album, or send friend requests to social media users via the Friend Suggestions feature.



Nintendo est la dernière des grandes sociétés de jeux vidéo à annoncer que les joueurs ne pourraient plus poster directement sur X via la console de jeu Nintendo Switch. D'autres fonctions liées à X seront aussi abandonnées. Un billet publié par le compte officiel de Nintendo of America sur X explique : « à partir du 10 juin 2024, il ne sera plus possible de publier des captures d'écran et des vidéos sur X depuis l'Album de la Nintendo Switch ni d'envoyer des demandes d'amis à des utilisateurs de médias sociaux via la fonction Suggestions d'amis ». Un billet de blogue publié sur le site Web d'assistance de Nintendo décrit le changement.Pour l'instant, Nintendo affirme qu'il continuera à prendre en charge cette fonctionnalité pour Facebook, bien qu'elle puisse également être supprimée à une date ultérieure. En ce qui concerne les jeux spécifiques, Nintendo a déclaré que la suppression de X aura un impact plus direct sur Splatoon 3 et Splatoon 2. Ces jeux donnaient la possibilité de poster des messages sur les réseaux sociaux directement à partir de la boîte aux lettres du jeu située à différents endroits. Dans Splatoon 3, ce changement permettra aux utilisateurs de publier des messages sans avoir recours à l'un de ces comptes de médias sociaux.Toutefois, les images publiées par les joueurs de moins de 13 ans ne seront pas visibles par les autres joueurs. Nintendo a également déclaré que les utilisateurs de la Switch pourront partager des captures d'écran et des vidéos sur X en sauvegardant les médias dans l'album du menu principal de la Nintendo Switch, puis en transférant les données sans fil vers un appareil intelligent ou en connectant leur Switch à un PC via un câble USB. Ce changement pourrait avoir un impact sur l'expérience de jeu de certains propriétaires de Nintendo Switch, mais il s'agit surtout d'un nouveau revers pour X qui continue à perdre du terrain.Avec cette annonce, X a officiellement perdu les intégrations directes avec les trois principaux fabricants de consoles de jeux vidéo. Nintendo n'a pas donné une raison explicite pour expliquer la suppression des intégrations X. Cependant, dans le cas de Microsoft, qui est la première entreprise à l'avoir fait, la suppression de l'intégration de X est intervenue peu de temps après que Musk a lancé un nouveau modèle payant pour son API, qui est nécessaire pour ces intégrations. Les nouveaux plans d'API sont d'un prix assez exorbitant ; l'accès Enterprise commence à 42 000 $ par mois, un coût qui pourrait faire fuir les entreprises.Compte tenu du nombre d'utilisateurs des consoles de jeu de Nintendo, Sony et Microsoft, il est très probable que leur utilisation de l'API de X se traduise par une facture de plusieurs centaines de milliers de dollars (ou plus) par mois. Comme dans le cas de Microsoft et Sony, ce changement permettra probablement à Nintendo d'économiser de l'argent, avec peu (ou pas) de réactions négatives. Cependant, le plus grand perdant est X (et son propriétaire Elon Musk), qui perd ses principaux partenaires de jeux vidéo et leurs centaines de millions d'utilisateurs qui envoyaient du contenu gratuit à X à partir de leurs consoles de jeu.X a réagi à cette annonce en insistant sur le fait qu'il se consacre à l'amélioration de l'expérience de la communauté des joueurs sur la plateforme de médias sociaux et qu'il entretient toujours des relations étroites avec Nintendo. « La communauté des joueurs est l'une des plus importantes et des plus dynamiques sur notre plateforme et nous nous engageons à améliorer et à soutenir les fonctionnalités liées aux jeux. Notre partenariat avec Nintendo reste solide et nous travaillons ensemble pour assurer une transition en douceur pour tous les utilisateurs », a déclaré X dans son propre message. Le message indique également :« Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires pour offrir de nouvelles expériences passionnantes à notre communauté mondiale de joueurs ». L'on ignore si les responsables de X vont tenter d'annuler cette hausse de prix à long terme, mais il est clair que la présence de la plateforme est aujourd'hui beaucoup plus réduite qu'elle ne l'était auparavant. Ce déclin est lié aux changements majeurs et très controversés apportés par Musk après qu'il a racheté le réseau social pour 44 milliards de dollars en octobre 2022. Des rapports allèguent que le site est devenu le fief des complotistes et de personnes glorifiant le nazisme.Il convient de noter que les fabricants de consoles de jeux ne sont pas les seuls qui suppriment leurs intégrations de X. Nintendo est en effet le dernier en date à rejoindre une longue liste de services et de plateformes qui ont rompu leurs liens avec le site de médias sociaux à cause de ces changements. En octobre dernier, l'outil de collaboration professionnelle Slack a également décidé de supprimer son intégration de X. Les changements de Musk ont créé une forme d'instabilité sur la plateforme et ont fait fuir de nombreux utilisateurs et annonceurs. Musk a reconnu publiquement que X pourrait disparaître si la situation ne s'améliorait pas.Source : Nintendo Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la suppression de l'intégration de X sur la console Nintendo Switch ?Quels pourraient être les impacts de ce changement sur les propriétaires de Nintendo Switch ?Quels pourraient être les impacts sur Elon Musk et l'avenir de sa plateforme de médias sociaux X ?Que pensez-vous du prix exorbitant de l'accès à l'API de X pour les entreprises ?