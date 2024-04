L’Apple Vision Pro est un bide et pas que pour son prix

Un Vision Pro de 1 To, complet avec tout l'équipement inclus, l'étui de voyage d'Apple à 200 $, l'AppleCare Plus à 500 $, et prétendument "porté peut-être une heure" s'est vendu pour 3 200 $ après 21 enchères. L'estimation des frais de port était de 20,30 $. À l'état neuf, cette combinaison coûte 5 007,03 dollars sur le site d'Apple. Une autre annonce sur eBay, celle-ci avec la configuration 256 Go (mais sans les inserts optiques), a été vendue pour seulement 2 600 $ - encore une fois avec la plupart, si ce n'est tous les accessoires inclus. Plusieurs autres modèles de 256 et 512 Go ont été vendus à peu près au même prix cette semaine. L'histoire n'est pas différente sur Swappa, un site de revente populaire auprès des utilisateurs d'Apple :La tendance ne devrait pas surprendre quand on prend en compte que des rapports additionnels font état de ce que la production de l'Apple Vision Pro a été réduite de moitié par rapport aux prévisions initiales de livraison.La raison évidente pour laquelle il ne se vend pas aussi bien que prévu est son prix élevé de 3500 dollars dans un marché où on retrouve des offres de la concurrence comme le Meta Quest 3 à 500 dollars.Le confort est l'une des raisons les plus citées pour les retours. Des personnes ont déclaré que le casque leur donnait des maux de tête et déclenchait le mal des transports. Le poids de l'appareil et le fait qu'il soit en grande partie chargé à l'avant constituent une autre plainte; le poids du Vision Pro oscille entre 600 et 650 grammes, c’est bien davantage que le Quest 3 et ses 515 grammes. De plus, le casque exerce une pression sur le visage et le nez, ce qui peut provoquer des douleurs et des rougeurs. Certains utilisateurs se plaignent également de la chaleur dégagée par le casque, qui peut rendre l’expérience inconfortable.Le mal de tête et la fatigue oculaire sont d’autres effets indésirables du Vision Pro. Le casque utilise un système de projection laser pour créer des images en 3D devant les yeux de l’utilisateur. Mais cette technologie peut causer du stress visuel, surtout si l’utilisateur regarde des écrans virtuels pendant de longues périodes. Certains utilisateurs rapportent avoir eu des nausées, des vertiges, des migraines, ou des troubles de la vision après avoir utilisé le Vision Pro.Le manque d’applications est un autre problème majeur du Vision Pro. Apple ne veut pas que le Vision Pro soit un casque de jeu comme ses concurrents. Au lieu de cela, le Vision Pro se positionne comme un compagnon de travail, qui permet d’accéder à des documents, des mails, des vidéos, ou des réunions en réalité mixte. Mais ces fonctionnalités sont encore limitées et peu adaptées aux besoins des utilisateurs. Beaucoup d’utilisateurs se demandent quel est l’intérêt du Vision Pro par rapport à un ordinateur portable ou une tablette.Le prix élevé du Vision Pro est un autre facteur de déception. Le prix de 3 499 $ concerne le modèle de 256 Go ; mais il y a deux autres configurations proposées : 3 699 $ (512 Go) et 3 899 $ (1 To). Le constructeur propose également une garantie AppleCare+ facturée 499 $ offrant un nombre de réparations illimité pour les dommages accidentels pendant 2 ans. Un Vision Pro « toutes options » avec 1 To de stockage et AppleCare+ revient à 4 574 $, rappelons qu’il s’agit d’un prix hors taxes.« La technologie d'Apple n'est tout simplement pas prête. Peut-être que nous ne sommes pas prêts non plus. En attendant, nous avons droit à des produits de compromis coûteux, décrits avec des mots absurdes, et à la promesse d'un avenir radieux. Imaginez que vous puissiez partager une vidéo de la fête d'anniversaire de votre enfant et que les autres aient l'impression d'y avoir assisté. C'est ce type d'expériences immersives en 3D par le biais d'ordinateurs discrets qu'Apple veut réaliser. Et ce que Mark Zuckerberg envisage. C'est aussi l'idée qui sous-tendait les Google Glass il y a une dizaine d'années », note un critique.Après avoir essayé le Vision Pro d'Apple, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déclaré que "le Quest 3 est le meilleur produit". Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Zuckerberg a donné son verdict officiel sur le Vision Pro par rapport au dernier casque Quest 3 de sa société : « je ne pense pas seulement que le Quest a le meilleur rapport qualité/prix, je pense que le Quest est le meilleur produit, un point c'est tout ». Zuckerberg a laissé entendre que le Vision Pro est inutilement cher et pèse 120 grammes de plus que le Quest 3 de Meta, ce qui le rend moins confortable à porter sur une longue période.Que pensez-vous du Vision Pro ? L’avez-vous essayé ou envisagez-vous de l’acheter ?Quels sont les avantages et les inconvénients du Vision Pro par rapport à la concurrence ?Que pensez-vous du retour d'expérience des utilisateurs qui l'ont essayé et préfèrent le retourner ? Lequel vous parle le mieux et pourquoi ?Comment le Vision Pro pourrait-il changer votre façon de travailler, d’apprendre, ou de vous divertir ?Quelles sont les applications ou les fonctionnalités que vous aimeriez voir sur le Vision Pro ?Comment le Vision Pro pourrait-il s’intégrer dans votre vie sociale ? Est-ce que le casque vous isole ou vous rapproche des autres ?