Microsoft est loin derrière ses concurrents Sony et Nintendo en matière de ventes de matériel depuis des années. Le rachat d'Activision Blizzard a suscité des préoccupations selon lesquelles Microsoft pourrait décider de proposer davantage d'exclusivité sur la Xbox, mais c'est presque le contraire qui s'observe. Tout porte à croire que Microsoft veut tout simplement se transformer en un tout autre type d'entreprise de jeux. De nombreuses grandes exclusivités de la console Xbox ont été transférées sur la PlayStation 5 au cours des derniers mois, ce qui suggère que Microsoft expérimente une nouvelle approche multiplateforme.En effet, Microsoft rend de moins en moins nécessaire la possession de son matériel pour jouer à ses jeux. Microsoft a annoncé dans ses résultats du troisième trimestre que le chiffre d'affaires des Xbox Series X et S avait baissé de 30 % d'une année sur l'autre. L'entreprise a imputé cette baisse à un volume plus faible de consoles vendues au début de l'année 2024. Si cela ressemble à une répétition de l'année dernière, c'est parce que c'est le cas. « Les revenus du matériel Xbox ont diminué de 30 % par rapport à l'année précédente, en raison de la baisse du volume de consoles vendues », a déclaré Microsoft en avril 2023.En février, Take-Two, le développeur de Grand Theft Auto VI (GTA 6), a déclaré lors d'une présentation aux investisseurs qu'il y avait environ 77 millions de consoles de neuvième génération dans les foyers. Il n'a pas fallu longtemps aux fans pour faire le calcul et supposer que Microsoft n'avait vendu qu'environ 25 millions de consoles Xbox Series X/S à ce jour. Cela le place devant la GameCube, mais derrière la Nintendo 64, du moins pour l'instant. Au vu des résultats de ce trimestre, il ne semble pas que Game Pass et Starfield aient beaucoup fait bouger l'aiguille. Cela pourrait changer avec l'arrivée d'autres titres sur la Xbox.Cela changera peut-être lorsque Call of Duty, que Microsoft a racheté à l'automne dernier avec le reste d'Activision Blizzard, sera enfin disponible sur Game Pass. Diablo IV n'est arrivé que ce mois-ci sur la plateforme d'abonnement de type Netflix. Mais étant donné que le sort de la Xbox Series X/S semble verrouillé à ce stade, il est facile de comprendre pourquoi Microsoft cherche d'autres endroits où placer ses jeux. Sea of Thieves, le dernier des quatre jeux de cette première volée à arriver sur PlayStation 5, a dominé la liste des meilleures ventes du PlayStation Store ces dernières semaines, rien qu'avec les précommandes.Le PDG Satya Nadella l'a d'ailleurs rappelé lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, notant que Microsoft avait plus de jeux dans le top 25 des meilleures ventes sur PlayStation 5 que n'importe quel autre éditeur. Il a déclaré : « nous nous engageons à rencontrer les joueurs là où ils se trouvent en proposant de grands jeux à un plus grand nombre de personnes sur un plus grand nombre d'appareils ». Le fait est que la division jeux de Microsoft n'est pas en train de s'effondrer. Le rapport sur les résultats indique que le chiffre d'affaires des jeux est en hausse de 51 %, celui du contenu et des services Xbox de 62 %.Toutefois, ces augmentations et ces records sont fortement influencés par l'acquisition d'Activision Blizzard. C'est le deuxième trimestre consécutif au cours duquel Microsoft inclut les recettes supplémentaires provenant de l'acquisition d'Activision Blizzard, qui a brièvement propulsé les jeux au troisième rang des activités de Microsoft. Cette fois-ci, les jeux reviennent à la quatrième place derrière Windows grâce à des revenus plus élevés que prévu pour les OEM Windows ce trimestre. Le rapport sur les résultats indique que pour ce trimestre, les revenus des OEM Windows sont en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente.L'avenir est incertain. Mais Microsoft continuera à fabriquer du matériel. Au début de l'année, Microsoft a promis que sa prochaine console serait le "plus grand saut technique" de son histoire matérielle. Sarah Bond, présidente de Xbox, a récemment déclaré que Microsoft restait engagé en faveur de la rétrocompatibilité et de la préservation des jeux pour les bibliothèques actuelles et futures des joueurs. Mais l'entreprise ne retrouvera jamais son ancien niveau de ventes par rapport à ses rivaux, parce qu'elle s'en moque éperdument. C'est du moins ce que les dirigeants de la division Xbox de Microsoft disent publiquement.Game Pass s'approche rapidement d'un plafond d'abonnement. Microsoft a révélé en février que Game Pass comptait désormais 34 millions d'abonnés, y compris les membres Game Pass Core. Quatre jeux précédemment exclusifs à Xbox sont désormais disponibles sur PlayStation 5, et certains seront également lancés sur Nintendo Switch. Ce changement stratégique est limité à ces jeux pour l'instant, mais il semble être une réponse au ralentissement de la croissance de Game Pass et des ventes de consoles Xbox. Le contenu et les services Xbox n'auraient augmenté que d'un seul pour cent sans la division Activision Blizzard.Il est donc clair que cet achat gigantesque a déjà un impact important sur les revenus globaux de Microsoft dans le domaine des jeux. Il semble que le prochain trimestre sera du même acabit pour les jeux chez Microsoft. Amy Hood, directrice financière de Microsoft, a déclaré que la société s'attendait à ce que les revenus du matériel Xbox diminuent à nouveau au cours du prochain trimestre, tandis que la croissance globale des revenus des jeux se situerait entre 40 % et 50 %, avec un impact d'environ 50 points de la part d'Activision Blizzard.Les revenus tirés des contenus et des services Xbox devraient augmenter de 50 % au quatrième trimestre, avec un impact de 60 points d'Activision Blizzard. Microsoft compte aussi beaucoup sur le streaming de jeux pour assurer l'avenir, ce qui reste une part infime du marché et est loin d'être la meilleure façon de jouer à la plupart des jeux. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 61,9 milliards de dollars et un bénéfice net de 21,9 milliards de dollars au cours du troisième trimestre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 17 % et le bénéfice net de 20 %.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la baisse continue des ventes de consoles Xbox ?Pourquoi la console Xbox de Microsoft continue de perdre du terrain face à ses rivaux ?