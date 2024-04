Bide du métavers de Mark Zuckerberg : la division Reality Labs de Meta affiche une perte de 3,85 milliards de dollars au premier trimestre et Meta perd 200 milliards de dollars en valeur boursière

Mark Zuckerberg a annoncé en fanfare fin octobre 2021 que Facebook a changé de nom et s'appelle désormais Meta pour refléter sa vision de l'avenir de l'informatique : le métavers . Zuckerberg considère le métavers comme la prochaine frontière numérique et le futur des interactions humaines sur les plateformes de médias sociaux. Mais environ trois ans plus tard, le constat est amer. La nouvelle trajectoire de l'entreprise s'est plutôt transformée en un gouffre financier. Certains actionnaires appellent Zuckerberg à se défaire de ce projet fantasmagorique pour économiser des ressources et se concentrer davantage sur l'IA.Meta semble avoir lâché du lest sur le métavers, mais les derniers résultats financiers de l'entreprise montrent que ce projet continue de saigner d'importantes sommes d'argent. Le rapport sur les résultats du premier trimestre de Meta révèle que Reality Labs a enregistré une perte d'exploitation de 3,85 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de la division de métavers s'est élevé à 440 millions de dollars, soit une hausse d'environ 30 % par rapport aux 339 millions de dollars de l'année précédente. Cela dit, malgré cette croissance, ce montant ne représente qu'environ 1 % du chiffre d'affaires total de Meta au premier trimestre.Selon le cabinet d'études de marché StreetAccount, les analystes s'attendaient à une perte d'exploitation de 4,31 milliards de dollars et à des ventes de 512,5 millions de dollars pour le premier trimestre. Les pertes de Reality Labs au premier trimestre de cette année sont en baisse par rapport aux 4,65 milliards de dollars que l'entreprise a perdus au quatrième trimestre 2023, sa plus grande perte en un trimestre à ce jour. Reality Labs a perdu plus de 45 milliards de dollars depuis la fin de l'année 2020, date à laquelle Meta a commencé à déclarer séparément ce segment d'activité. Et cela pourrait durer encore longtemps.En effet, Zuckerberg reste convaincu que l'entreprise est dans la bonne direction. « C'est un bon début d'année. Nous continuons à faire des progrès constants dans la construction du métavers », a déclaré Zuckerberg lors de la publication des résultats trimestriels de l'entreprise. En ce qui concerne l'appel des investisseurs à se concentrer sur l'IA, Zuckerberg dit qu'il faudra du temps pour gagner de l'argent avec l'IA. L'entreprise vient de lancer Meta AI, un assistant virtuel, sur Instagram, Facebook, WhatsApp et Messenger, mais Zuckerberg a déclaré qu'il faudra un certain temps pour gagner de l'argent avec la technologie.« Les premiers signes sont assez positifs ici également. Mais la mise en place d'une IA de premier plan sera également une entreprise plus importante que les autres expériences que nous avons ajoutées à nos applications, et cela prendra probablement plusieurs années », a-t-il déclaré. Zuckerberg a commencé la conférence téléphonique sur les résultats de Meta en parlant de l'IA. Il a ensuite abordé le métavers, en vantant les casques, les lunettes et le système d'exploitation de son entreprise. Il a consacré la quasi-totalité de son discours d'ouverture aux nombreuses façons dont Meta perd de l'argent.Et comme l'on pouvait s'y attendre, son discours a eu un impact direct sur les marchés boursiers. Les actions de Meta ont chuté de 19 % dans les échanges prolongés de mercredi, réduisant à néant plus de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cette chute s'est produite alors que Meta avait annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre. Pour mémoire, la capitalisation boursière de Meta avait bondi de 200 milliards de dollars en un jour en février après de la publication des résultats du quatrième trimestre 2023. Selon les analystes, il s'agissait d'un record à Wall Street.Le géant de réseaux sociaux tire 98 % de ses revenus de la publicité numérique. Mais dans la mesure où Zuckerberg a parlé de publicité, il s'est tourné vers l'avenir et les moyens par lesquels l'entreprise pourrait potentiellement transformer ses investissements actuels en dollars publicitaires. En évoquant les efforts de Meta pour construire une "IA de pointe", Zuckerberg a déclaré : « il y a de nombreuses façons de construire une activité massive ici, notamment en développant la messagerie commerciale, en introduisant des publicités ou des contenus payants dans les interactions avec l'IA ». Une déclaration controversée.En plus de Meta AI, Zuckerberg a passé du temps à parler de Llama 3, le nouveau grand modèle de langage de Meta. Zuckerberg a ensuite abordé les possibilités d'expansion sur le marché des casques de réalité mixte, comme les casques pour le travail ou le fitness. Lundi, Meta a ouvert l'accès au système d'exploitation qui équipe ses casques Quest, ce qui, selon le PDG, permettra à l'écosystème de la réalité mixte de se développer plus rapidement. Il a qualifié les lunettes de réalité augmentée de Meta de "dispositif idéal pour un assistant d'IA parce qu'ils peuvent voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez".Meta a annoncé avoir enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 27 %, à près de 36,5 milliards de dollars. Il a plus que doublé son bénéfice net, à près de 12,4 milliards contre 5,7 milliards de dollars un an plus tôt. Meta vise un chiffre d'affaires compris entre 36,5 et 39 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, un peu juste par rapport au consensus de marché qui visait jusqu'ici 38,8 milliards. L'entreprise a par ailleurs revu à la hausse ses prévisions concernant les dépenses d'investissement pour 2024, désormais attendues entre 35 et 40 milliards de dollars, et non plus entre 30 et 37 milliards.Après une année 2022 brutale, au cours de laquelle Meta a perdu environ deux tiers de sa valeur, Zuckerberg semble avoir regagné la confiance de Wall Street. Le moteur de cette reprise a été le plan de réduction des coûts mis en place par Zuckerberg au début de l'année dernière. Meta a réduit ses effectifs et éliminé les projets inutiles dans le but de devenir "une organisation plus forte et plus agile".Lors de la conférence téléphonique de mercredi, Zuckerberg a déclaré que Meta continuerait à fonctionner de manière efficace, mais que le transfert des ressources existantes vers des investissements dans des projets d'IA permettrait d'augmenter l'enveloppe d'investissement de Meta de manière significative.Source : Meta Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des investissements de Mark Zuckerberg dans le métavers ?Meta finira-t-il par proposer un métavers attirant à l'avenir ? Ou le projet est-il voué à l'échec ?Partagez-vous l'avis de Mark Zuckerberg selon lequel le métavers est l'avenir des interactions sociales en ligne ?