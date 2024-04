Castor3D passe en version 0.16.0 et apporte le clustered lighting. Découvrez ce projet du membre dragonjoker59 !

Présentation

Version 0.16.0

Changements importants

Implémentation du clustered lighting.

L'atténuation des sources lumineuses est maintenant une distance max.

Implémentation d'opérateurs de colour grading.

Implémentation des context blocks dans le scene file parser.

Nouvelles fonctionnalités

Général

Ajout du support de l'espace tangent de Mikkelsen.

Suppression du deferred rendering.

Ajout du support des écrans HDR.

Les importeurs de scène peuvent maintenant importer les caméras.

Réimplémentation des submesh components à la manière des pass components.

Déplacement des données d'ombre des sources lumineuses dans un buffer séparé.

Correction de l'interaction du light scattering avec les ombres.

Refonte de l'upload en VRAM des ressources.

Réparation des particules GPU.

Renommage des évènements de frame pour plus de clarté.

Refonte de l'update des render nodes pour améliorer les performances à ce niveau.

Réécriture de l'écran de chargement.

Plugins

Implémentation d'un importeur glTF.

Implémentation d'un plugin de depth of field.

Expression de l'océan FFT en termes de pass component et submesh component.

Implémentation de l'eau en tant que pass component.

Téléchargements

Screenshots et Vidéos

Affichage des 10000 bougies de la scène Intel Sponza



Clustered lighting :



Depth of field :



Colour Grading :



Ce moteur 3D (ce n'est pas un moteur de jeu) a l'ambition d'être multiplateforme.Il utilise un format de fichiers de scènes texte descriptif et compréhensible facilement.Il fonctionne sur les plateformes Linux et Windows et utilise Vulkan comme API de rendu.Le code source du moteur est disponible sur GitHub