Apple a investi des milliards de dollars pendant de nombreuses années pour développer son casque Vision Pro. Longuement attendu, le Vision Pro a été lancé aux États-Unis il y a quelques mois et a suscité un vif intérêt auprès des consommateurs et de l'ensemble de la communauté technologique. Mais les rapports successifs produits sur le Vision Pro montrent que l'engouement initial s'estompe très rapidement et que son avenir est plus qu'incertain. Les difficultés seraient telles que l'entreprise aurait revu à la baisse ses prévisions initiales sur les livraisons du Vision Pro pour cette année.Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, affirme que la firme de Cupertino repense ses plans pour le prochain modèle. Dans un nouveau rapport, Kuo écrit qu'Apple a réduit les commandes du Vision Pro avant même qu'il ne soit lancé en dehors des États-Unis. Selon ses sources, Apple ne s'attend plus à vendre que 400 000 à 450 000 unités en 2024, alors que Kuo indique que "le consensus du marché" était de 700 000 à 800 000 unités. La demande pour le Vision Pro à 3 500 $ a chuté bien plus bas que ce que l'entreprise attendait. Le lancement du casque en dehors des États-Unis est donc devenu un véritable casse-tête pour la société.« Apple a réduit les commandes avant de lancer Vision Pro sur les marchés non américains, ce qui signifie que la demande sur le marché américain a chuté bien au-delà des attentes, obligeant Apple à adopter une vision conservatrice de la demande sur les marchés non américains », a déclaré Kuo dans sa note d'analyse de mardi. Kuo explique que les ventes se sont progressivement ralenties et Apple ne devrait vendre que 200 à 250 000 unités supplémentaires pour le reste de l'année. Selon Kuo, l'année 2025 ne s'annonce pas meilleure, puisqu'Apple lui-même prévoit une baisse des livraisons de casques l'année prochaine.« Je pense que l'on peut dire sans risque de se tromper que le Vision Pro est en train de faire un flop. Le lancement du premier casque d'Apple était passionnant, et dans quelques années, Apple sortira une nouvelle version probablement encore meilleure. Mais pour l'instant, c'est un flop », a écrit un critique. Kuo a rapporté qu'Apple est en train de revoir et d'ajuster sa "feuille de route" autour du Vision Pro, et dit qu'il n'y aura peut-être pas de nouvelle version avant 2025. Le Vision Pro a séduit les premiers utilisateurs grâce à ses prouesses techniques, mais pas assez pour tous les retenir au-delà de la période de retour.Jusqu'à ce qu'Apple lance la prochaine génération, nous devrons nous contenter du Vision Pro original, qui est largement considéré comme cher, inconfortable à porter et dépourvu d'applications clés telles que Netflix et Spotify. Alors que l'engouement initial suscité par le Vision Pro s'estompe, la réalité s'impose : "la plupart des gens n'ont guère de raisons d'acheter un casque imparfait de 3 500 $". Selon un précédent rapport de Kuo, environ 30 % des utilisateurs qui retournent leur Vision Pro le font parce qu'ils ne comprennent pas comment utiliser le casque d'informatique spatiale d'Apple. Le casque serait compliqué à utiliser.De nombreux utilisateurs du Vision Pro ont rapporté avoir rencontré des difficultés au démarrage de l'appareil et pour naviguer dans l'interface, ce qui est un inconvénient par rapport à d'autres appareils tels qu'un ordinateur portable ou une tablette. De plus, visionOS n'en est qu'à ses débuts et les développeurs tiers doivent encore proposer leurs applications pour la plateforme. Apple n'a pas encore optimisé ses applications pour le Vision Pro, et comme il s'agit de la première génération, il faudra peut-être un certain temps aux développeurs pour éliminer les bogues et afin d'offrir une expérience utilisateur transparente.Le Vision Pro d'Apple ressemble à ce que l'on pourrait qualifier de casque de réalité mixte, car il prend en charge la réalité virtuelle et la réalité augmentée (RA). Toutefois, Apple ne semble pas tout à fait d'accord avec cela et affirme que le Vision Pro est "un ordinateur spatial". L'informatique spatiale est un terme générique qui désigne la fusion du monde numérique et du monde physique de manière transparente. Mais personne ne semble d'accord sur la définition de l'informatique spatiale. Et ce qu'Apple appelle un ordinateur spatial, certains l'appellent "réalité étendue", "informatique holographique", "métavers", etc.Pour 3 500 $, certains critiques estiment que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Selon eux, la technologie n'est pas mature et Apple utilise des termes complexes et difficiles à appréhender pour les profanes. « Je pense que l'objectif d'Apple est de mettre en avant le fait qu'il dispose de capacités supplémentaires en matière de productivité et de se démarquer de ses concurrents en le présentant différemment », note un critique. Apple présente le casque Vision Pro comme un ordinateur à part entière qui pourrait remplacer un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, au lieu d'un simple appareil de divertissement.« La technologie d'Apple n'est tout simplement pas prête. Peut-être que nous ne sommes pas prêts non plus. En attendant, nous avons droit à des produits de compromis coûteux, décrits avec des mots absurdes, et à la promesse d'un avenir radieux. Imaginez que vous puissiez partager une vidéo de la fête d'anniversaire de votre enfant et que les autres aient l'impression d'y avoir assisté. C'est ce type d'expériences immersives en 3D par le biais d'ordinateurs discrets qu'Apple veut réaliser. Et ce que Mark Zuckerberg envisage. C'est aussi l'idée qui sous-tendait les Google Glass il y a une dizaine d'années », note un critique.Après avoir essayé le Vision Pro d'Apple, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déclaré que "le Quest 3 est le meilleur produit". Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Zuckerberg a donné son verdict officiel sur le Vision Pro par rapport au dernier casque Quest 3 de sa société : « je ne pense pas seulement que le Quest a le meilleur rapport qualité/prix, je pense que le Quest est le meilleur produit, un point c'est tout ». Zuckerberg a laissé entendre que le Vision Pro est inutilement cher et pèse 120 grammes de plus que le Quest 3 de Meta, ce qui le rend moins confortable à porter sur une longue période.Dans son précédent rapport, Kuo estimait qu'il faudrait attendre 2027 pour voir un Vision Pro avec des mises à jour significatives. Par ailleurs, Apple est souvent un précurseur sur les marchés des nouveaux produits, et si le Vision Pro ne marche pas bien, cela pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de l'industrie. Kuo pense que la demande de certains composants spécifiques à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, comme les écrans Micro OLED, pourrait ne pas atteindre le taux d'adoption nécessaire à la production de masse pour être intégrée dans d'autres appareils.Source : Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple Quel est votre avis sur le sujet ?Qu'est-ce qui explique la baisse de l'intérêt pour le casque Vision Pro d'Apple ?Le Vision Pro fait-il un flop ? Quelles sont vos prédictions sur l'avenir du casque d'Apple ?