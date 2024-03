Le logiciel d'eXeX avec l'Apple Vision Pro offre aux infirmières et aux techniciens un accès holographique et sans contact à l'équipement chirurgical et aux guides de procédure depuis le champ stérile de la salle d'opération, ce qui était impossible auparavant. Ces capacités permettent à l'équipe chirurgicale de mieux comprendre les outils, l'équipement, le plan d'approvisionnement et la séquence d'utilisation pour chaque opération. La plateforme a montré qu'elle augmentait considérablement l'efficacité de l'exécution chirurgicale et, grâce à la précision prévisible de l'équipement et du flux de travail, qu'elle améliorait indirectement les résultats pour les patients. Le logiciel d'eXeX avec l'Apple Vision Pro offre aux infirmières et aux techniciens un accès holographique et sans contact à l'équipement chirurgical et aux guides de procédure depuis le champ stérile de la salle d'opération, ce qui était impossible auparavant. Ces capacités permettent à l'équipe chirurgicale de mieux comprendre les outils, l'équipement, le plan d'approvisionnement et la séquence d'utilisation pour chaque opération. La plateforme a montré qu'elle augmentait considérablement l'efficacité de l'exécution chirurgicale et, grâce à la précision prévisible de l'équipement et du flux de travail, qu'elle améliorait indirectement les résultats pour les patients.

Une première au Royaume-Uni, mais pas dans le monde

Le Vision Pro d'Apple a peut-être ses détracteurs, notamment en raison de son prix de 3 500 dollars, mais son utilisation dans les entreprises et dans d'autres secteurs non liés à la consommation pourrait être révolutionnaire. Au Royaume-Uni, par exemple, des chirurgiens ont effectué la première opération du pays en utilisant le casque de réalité mixte.Apple espère que l'industrie médicale sera l'un des domaines où la Vision Pro rencontrera le plus de succès. La profession étudie l'utilisation de la réalité mixte dans certains domaines et, selon certains analystes, le casque d'Apple pourrait changer la donne.Lors d'une récente opération visant à réparer la colonne vertébrale d'un patient à l'hôpital privé Cromwell de Londres, une infirmière travaillant aux côtés du chirurgien a utilisé le Vision Pro pour l'aider à se préparer, à suivre la procédure et à choisir les bons outils. Il s'agit de la première opération au Royaume-Uni au cours de laquelle le Vision Pro a été utilisé.Le logiciel fonctionnant sur le casque d'Apple pendant l'opération provient de la société américaine eXeX, qui a créé des programmes similaires pour le HoloLens de Microsoft. Selon le communiqué de presse, il offre aux infirmières et aux techniciens un accès holographique et sans contact à la préparation chirurgicale et aux guides de procédure dans le champ stérile de la salle d'opération. Le logiciel permet également de suivre chaque étape d'une opération et de mesurer le déroulement de l'opération par rapport à des procédures antérieures réalisées par d'autres chirurgiens :Suvi Verho, infirmière en chef à l'hôpital London Independent, a déclaré que cette technologie changeait la donne, ajoutant : « Elle élimine l'erreur humaine. Elle élimine les conjectures ». « Elle donne confiance en la chirurgie ».Le logiciel d'IA sous-jacent prend également note de chaque étape de l'opération et, à l'avenir, mesurera son efficacité par rapport à des procédures similaires réalisées par d'autres chirurgiens.Syed Aftab, le chirurgien qui a réalisé l'opération, a déclaré que le logiciel avait le pouvoir de transformer une infirmière de bloc opératoire avec laquelle il n'avait jamais travaillé - ce qui arrive régulièrement - en une personne ayant dix ans d'expérience. Il a ajouté que cette technologie permettrait à son équipe chirurgicale de devenir l'équivalent d'une équipe de ravitaillement en Formule 1 : « C'est l'idée : peu importe que vous n'ayez jamais été dans un stand de ravitaillement de votre vie. Il suffit de mettre le casque ».L'opération intervient alors que le ministre des finances a appelé la semaine dernière les services de santé à adopter l'IA.Alors que cette opération marque la première utilisation du Vision Pro au Royaume-Uni, le dispositif avait déjà été utilisé dans une salle d’opération le mois dernier, seulement trois jours après sa sortie, par le neurochirurgien renommé Dr. Robert Masson lors de plusieurs chirurgies de reconstruction de la colonne vertébraleEn utilisant le logiciel d'eXeX, le Dr Masson a réalisé avec succès une série d'interventions chirurgicales mini-invasives sur la colonne vertébrale avec l'application eXeX fonctionnant de manière transparente sur l'Apple Vision Pro, démontrant que l'appareil Apple peut bien fonctionner en donnant à l'équipe chirurgicale un jumeau numérique de l'organisation, de la configuration et du flux de travail de l'intervention chirurgicale. L'intégration du logiciel eXeX à l'Apple Vision Pro témoigne d'une adaptation remarquable de la plateforme eXeX, tout en améliorant le flux de l'équipe dans la gestion de la symphonie complexe de l'organisation des ressources et de la synchronisation.« Nous sommes dans une nouvelle ère de la chirurgie et, pour la première fois, nos équipes chirurgicales bénéficient de l'éclat d'un guidage visuel holographique et de cartes, améliorant l'orientation visuospatiale et temporelle pour chaque équipe chirurgicale et pour chaque opération dans toutes les spécialités », a déclaré Robert Masson, médecin, quelques instants après avoir terminé la cinquième opération de la journée avec son équipe. « La plateforme eXeX, enrichie par l'intelligence artificielle, est conçue non pas comme un dispositif médical mais comme un outil organisationnel et logistique. Elle vise à rationaliser la gestion de dizaines de milliers d'articles, y compris l'équipement, les outils, les technologies, les consommables, les implants et les produits chirurgicaux. En tant que chirurgien, il m'est invisible, à l'exception du calme extrême, de la tranquillité et de l'absence d'effort surréaliste du travail prévisible et sans distraction de mon équipe », a déclaré le Dr Masson.Le Dr Masson a plus de 36 ans d'expérience en neurochirurgie et en médecine sportive de la colonne vertébrale. Il a été un pionnier dans l'expérimentation de nouveaux produits et techniques chirurgicaux, de technologies habilitantes et de procédures mini-invasives de chirurgie de la colonne vertébrale. Il a réalisé plus de 13 000 interventions chirurgicales et formé plus de 1 500 chirurgiens au cours de sa longue carrière. Il dirige aujourd'hui eXeX dans le but d'apporter une révision technologique au flux de travail chirurgical dans les salles d'opération du monde entier.Le Vision Pro est testé dans différents domaines par plusieurs organismes de soins de santé dans le monde. Outre l'aide à la chirurgie, il est également utilisé pour la radiologie, le suivi des patients, l'enseignement et la planification médicale, la thérapie et la détection des signes précoces de maladies.Cette première opération britannique avec le casque Vision Pro d’Apple représente donc un jalon important dans l’intégration de la technologie de réalité mixte dans les soins de santé, promettant de transformer la manière dont les interventions chirurgicales sont planifiées et exécutées.Source : Daily MailQuel impact pensez-vous que la réalité mixte aura sur l’avenir de la chirurgie ?Le coût élevé des technologies comme le casque Vision Pro d’Apple justifie-t-il les avantages potentiels en termes de précision et de sécurité des opérations ?Comment la réalité mixte pourrait-elle transformer d’autres domaines des soins de santé en dehors de la chirurgie ?Quelles sont les implications éthiques de l’utilisation de la réalité augmentée dans les procédures médicales ?Pensez-vous que l’adoption de ces technologies avancées pourrait creuser l’écart entre les soins de santé dans les pays développés et en développement ?