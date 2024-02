Les mots de Mark Zuckerberg

Deux produits, deux philosophies ?

Conclusion

Les avis sur le Vision Pro d'Apple fusent de toutes parts.Mark Zuckerberg, PDG de Meta, s'est joint au débat, étant donné les enjeux. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram mardi, Zuckerberg donne son verdict officiel sur le Vision Pro par rapport au dernier casque Quest 3 de sa société : « Je ne pense pas seulement que Quest a le meilleur rapport qualité-prix, je pense que Quest est le meilleur produit, un point c'est tout ».Alors qu'il est filmé par le système vidéo de Quest 3 dans son salon, Mark Zuckerberg souligne les compromis faits par Apple pour intégrer l'écran le plus sophistiqué possible dans un appareil pouvant être porté sur la tête dans un format acceptable. Il explique que le Quest 3 pèse 120 grammes de moins, ce qui le rend plus confortable à porter plus longtemps. Il affirme également que le Quest 3 permet une plus grande liberté de mouvement grâce à l'absence de batterie filaire et à un champ de vision plus large que celui du Vision Pro.Il pense que l'option de contrôleurs manuels physiques et de suivi des mains pour la saisie est meilleure sur le Quest, bien qu'il dise être un fan du suivi des yeux pour certains cas d'utilisation et qu'il laisse entendre qu'il reviendra dans les futurs casques Meta après avoir fait ses débuts sur le Quest Pro. Il affirme que le Quest dispose d'une meilleure bibliothèque de contenus "immersifs" qu'Apple, ce qui est techniquement vrai pour l'instant, même s'il admet que le Vision Pro est un meilleur appareil de divertissement. Et puis il y a le fait que le Quest 3 est, comme le dit Zuckerberg, est « sept fois moins cher ».J'ai enfin essayé le Vision Pro d'Apple et je dois dire qu'avant cela, je pensais que Quest serait le meilleur produit pour la plupart des gens, car il est vraiment bon et sept fois moins cher. Mais après l'avoir utilisé, je ne pense pas seulement que Quest est le meilleur rapport qualité-prix, je pense que Quest est le meilleur produit, point final. Et vous savez, les différentes entreprises ont pris des décisions de conception différentes pour les casques, elles ont des points forts différents, mais globalement, Quest est meilleur pour la grande majorité des choses que les gens utilisent avec la réalité mixte.Pour l'instant, mon ami Kenny est en train de capturer cette vidéo en réalité mixte haute résolution sur Quest. Nous sommes ici dans mon salon et vous pouvez voir ses fenêtres de navigation et tout ce qu'il a en cours d'exécution.Alors oui, Quest 3 permet un passage de haute qualité avec de grands écrans, tout comme Vision Pro, mais nous l'avons aussi conçu pour qu'il soit parfait pour beaucoup d'autres choses, comme se déplacer, jouer à des jeux, sortir avec des amis, faire de l'exercice, et plus encore. Je pense que Quest est beaucoup plus confortable; vous savez, nous l'avons conçu pour peser 120 g de moins ce qui fait une grande différence sur votre visage. De plus, il n'y a pas de fils qui vous gênent quand vous vous déplacez. Notre champ de vision est plus large et j'ai trouvé que notre écran était plus lumineux.J'ai également remarqué que le casque d'Apple a ce flou de mouvement lorsque vous vous déplacez, alors que sur le Quest c'est beaucoup plus net. L'écran d'Apple a une résolution plus élevée et c'est très agréable, mais j'ai été surpris par le nombre de compromis qu'ils ont dû faire sur la qualité de l'appareil, le confort, l'ergonomie et d'autres aspects de l'affichage et des artefacts pour arriver à cela. Quest prend en charge les contrôleurs de précision qui sont parfaits pour les jeux. Les deux casques prennent en charge le suivi des mains, mais j'ai trouvé que le nôtre était un peu plus précis.Le suivi des yeux d'Apple est d'Apple est vraiment agréable, nous avions en fait ces capteurs dans Quest Pro, nous les avons enlevés pour Quest 3 mais nous allons les réintroduire à l'avenir. C'est une interface agréable, mais elle n'est pas parfaite pour tout, notamment pour la saisie ou les tâches complexes. Vous aurez besoin de choses comme un clavier, des contrôleurs ou éventuellement une interface neuronale.La bibliothèque de contenu immersif de Quest est beaucoup plus profonde vous savez, nous travaillons avec des studios pour créer des jeux de réalité virtuelle et mixte et d'autres contenus depuis longtemps maintenant et si vous voulez regarder YouTube ou jouer à la Xbox sur un grand écran où que vous alliez, cela n'est disponible que sur Quest pour l'instant.Quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui supposent que Vision Pro est de meilleure qualité parce qu'il s'agit d'Apple et qu'il coûte 3 000 $ de plus. Mais honnêtement, je suis assez surpris que Quest soit tellement meilleur pour la grande majorité des choses pour lesquelles les gens utilisent ces casques avec cette différence de prix. Je sais que certains fanboys s'énervent chaque fois que quelqu'un ose demander si Apple va être le leader dans une nouvelle catégorie, mais la réalité est que chaque génération d'informatique a un modèle ouvert et un modèle fermé. Oui, sur mobile, le modèle fermé d'Apple est le premier, mais ce n'est pas toujours comme ça si vous revenez à l'ère du PC, le modèle ouvert de Microsoft était le vainqueur. Et dans cette nouvelle génération, Meta sera le modèle ouvert et je veux vraiment m'assurer que le modèle ouvert l'emporte encore une fois, l'avenir n'est pas encore écrit.Je voudrais donc prendre un moment pour remercier tous ceux qui construisent avec nous depuis plus de dix ans, que ce soit pour Quest ou pour les lunettes Rayband Meta, qui marchent bien mieux que je ne l'espérais. Comme le dit le vieil adage, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'inventer, alors à bientôt.Le Vision Pro, sorti le 2 février 2024, est le premier appareil d’Apple à intégrer les contenus numériques au monde réel, grâce à un système d’affichage ultra-haute résolution, une puce Apple conçue sur mesure et une interface utilisateur entièrement en trois dimensions. Le Quest 3, quant à lui, est le dernier-né de la gamme de casques VR de Meta, qui propose une diversité de jeux et d’expériences en réalité mixte. Le Quest 3 se distingue par ses deux caméras couleur RVB, sa résolution 4K+ et son audio 3D immersif.Les deux produits se positionnent comme des concurrents directs sur le marché de la réalité augmentée, qui devrait atteindre 72 milliards de dollars d’ici 2024, selon le cabinet d’études IDC. Les analystes s’attendent à ce que le Vision Pro et le Quest 3 se livrent une bataille acharnée pour séduire les consommateurs et les développeurs, en misant sur leurs atouts respectifs.« Le Vision Pro a l’avantage d’être le premier à proposer une informatique spatiale, qui change radicalement la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs applications préférées. Il bénéficie également de l’écosystème et de la réputation d’Apple, qui sont des facteurs de confiance et de fidélité. Le Quest 3, en revanche, mise sur son prix plus abordable, sa performance technique et sa compatibilité avec le métavers, qui est la vision de Meta pour l’avenir du web », explique Thomas Moreau, expert en réalité augmentée et fondateur de la start-up française Lumeen.Zuckerberg, qui a changé le nom de sa société de Facebook en Meta, a réaffirmé son ambition de créer le métavers, un univers virtuel partagé où les utilisateurs peuvent se connecter, travailler, jouer et apprendre. Il a déclaré que le Quest 3 était le casque idéal pour accéder au métavers, grâce à sa capacité à fusionner les espaces virtuels et physiques.« Le métavers est la prochaine frontière de l’informatique, et nous voulons que tout le monde puisse y participer. C’est pourquoi nous avons conçu le Quest 3 pour qu’il soit accessible, performant et polyvalent. Avec le Quest 3, vous pouvez transformer totalement votre espace de vie avec la réalité mixte, plonger en immersion totale grâce à des graphismes éblouissants, et profiter d’un catalogue de centaines d’applications captivantes », a-t-il déclaré.Le Vision Pro d'Apple est vendu au prix de 3 499 $ concerne le modèle de 256 Go ; mais il y a deux autres configurations proposées : 3 699 $ (512 Go) et 3 899 $ (1 To). Le prix d'entrée du Meta Quest 3 est de 499.99 $, soit 7 fois moins que le prix d'entrée du Vision Pro.À la fin de la vidéo, Zuckerberg remercie son équipe qui construit des casques VR depuis très longtemps - un message qui semble contenir une ambiance de tranquillité.Il est vrai que Meta a une avance considérable et sera le leader incontesté des ventes de casques pendant un certain temps. On peut même affirmer, comme le fait Zuckerberg, qu'aujourd'hui, le Quest 3 est un meilleur casque pour la plupart des gens que le Vision Pro.Mais ce que Zuckerberg ne dit pas dans sa vidéo, c'est qu'Apple possède des avantages évidents en termes de matériel et d'écosystème de développeurs, ce dernier prenant du temps à se mettre en place avec une nouvelle catégorie de produits comme celle-ci. Meta est peut-être en train de pousser un soupir de soulagement. Mais il s'agit d'un jeu d'endurance. Et la guerre des casques ne fait que commencer...Sources : Mark Zuckerberg Quel est votre avis sur la déclaration de Mark Zuckerberg ? Pensez-vous qu’il soit objectif ou biaisé ?Quels sont les critères qui vous semblent les plus importants pour choisir un casque de réalité augmentée ? La qualité, le prix, la compatibilité, le design, etc. ?Avez-vous déjà essayé le Vision Pro ou le Quest 3 ? Si oui, quelle a été votre expérience ? Si non, lequel vous tente le plus ?Quelles sont les applications ou les expériences que vous aimeriez voir ou créer en réalité augmentée ? Quels sont les domaines qui vous intéressent le plus : le divertissement, l’éducation, le travail, la santé, etc. ?Comment imaginez-vous le métavers, cet univers virtuel partagé dont parle Zuckerberg ? Quels sont les avantages et les inconvénients d’un tel projet ?