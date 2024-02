Des interactions qui excluent le porno

Le vendredi 2 février 2024, Apple a lancé son premier casque de réalité virtuelle, le Vision Pro, dans ses magasins du monde entier. Le Vision Pro est le pari le plus risqué d’Apple depuis l’introduction de l’iPhone il y a plus d’une décennie. Il se positionne comme un produit haut de gamme destiné aux professionnels et aux créateurs, mais aussi aux amateurs de divertissement immersif.Les utilisateurs peuvent disposer leurs applications où ils le souhaitent dans leur espace, et les redimensionner à la taille idéale, créant ainsi un espace de travail infini tout en restant présents dans le monde réel. Ils peuvent naviguer sur le web avec Safari, créer une liste de tâches avec Notes, discuter avec Messages, et passer facilement de l’une à l’autre avec un simple regard. Ils peuvent également transformer n’importe quelle pièce en leur propre cinéma personnel, en agrandissant leurs films, séries et jeux à la taille parfaite tout en se sentant partie prenante de l’action avec le son spatial. Et ils peuvent revivre leurs souvenirs comme jamais auparavant avec des photos et des vidéos spatiales en 3D, accompagnées d’un son spatial immersif.Mais il se heurte à la concurrence de Meta, l’ex-Facebook, qui propose son casque Quest Pro pour 999 dollars seulement. Ce casque, qui a déjà séduit plus de 20 millions d’utilisateurs, offre également la réalité virtuelle (ce dont Vision Pro est incapable pour le moment) en plus de la réalité augmentée. Il faut également compter sur une autonomie de plusieurs heures et d'un design plus léger.Apple mise sur sa réputation de qualité et d’innovation pour convaincre les consommateurs de débourser une somme aussi importante pour son casque. L'entreprise promet également de nombreuses applications et contenus exclusifs pour son casque, qui sera disponible aux États-Unis début 2024, puis dans d’autres pays plus tard dans l’année.Compte tenu de la pudibonderie d'Apple, il est peu probable qu'un canal officiel de divertissement pour adultes soit approuvé pour être utilisé avec l'Apple Vision Pro. Mais les utilisateurs étaient impatients de voir s'il était possible de l'utiliser avec des plateformes établies qui partagent des vidéos en 3D d'accouplements humains.La réponse est, hélas, non. Vous pouvez voir un rhinocéros ou un dinosaure ultra-réaliste en 3D se dresser devant vous, mais une personne nue ? Ce n'est pas possible.Plus d'un propriétaire d'Apple Vision Pro était manifestement séduit par la perspective d'un sexe immersif en trois dimensions.« Je viens de précommander mon Apple Vision Pro. Le porno va devenir fou », a tweeté le Youtuber Tim Chantarangsu. Les gens comme lui ne se souciaient pas de jouer du piano virtuel ou d'avoir des pistes de F1 dans leur salon. Ils ne voulaient qu'une chose, et Apple la leur cache.Lorsque les premiers utilisateurs ont enfilé leur casque, l'excitation s'est rapidement transformée en consternation lorsqu'il est apparu que le Vision Pro, d'une valeur de 3 500 dollars, était incompatible avec le porno VR existant, largement standardisé.Les messages ont afflué, demandant où se trouvait tout le porno en 3D.« Le Vision Pro ne lit pas les vidéos VR externes dans sa version standard », explique DeoVR, un site spécialisé dans les médias VR. « Il est capable de lire des contenus VR 8K, 60FPS, mais il n'y a pas de moyen simple de les transférer sur l'appareil ».« Il est possible de télécharger son propre contenu depuis DeoVR vers le casque à l'aide de Safari, mais il ne peut être affiché qu'à plat », poursuit DeoVR. « Il n'y a pas d'option pour VR180 ou toute autre forme d'affichage immersif ».La position historique d'Apple sur les contenus pour adultes, façonnée par la politique de Steve Jobs visant à bloquer le porno sur les plateformes de l'entreprise, a développé une autre couche de complexité. Malgré la prise en charge de la norme WebXR dans Safari, le contenu 3D ne semble pas fonctionner de manière optimale, ce qui a entraîné des dysfonctionnements, des expériences de non-plein écran ou des expériences plates pour ceux qui ont essayé de modifier les paramètres.Bien que les utilisateurs d'Apple Vision Pro ne puissent pas voir ce qu'ils veulent voir dans une gloire 3D spatiale et immersive, ils peuvent toujours lire des vidéos plates sur un écran virtuel massif. Au moins, ils peuvent disposer d'un cinéma porno personnel pour eux seuls.Parmi les adeptes du porno VR, l'intérêt pour le jailbreaking du dernier appareil d'Apple est énorme, ce qui entraîne un piratage plus furieux qu'à l'époque de Saurik et de sa bande de nerds qui se battaient pour déraciner les iPhones de la vieille école.L'une des approches consiste à activer des paramètres spécifiques dans le navigateur Safari de la Vision Pro, fourni ici à des fins éducatives uniquement.En accédant à "Settings" > "Apps" > "Safari" > "Advanced" > "Feature Flags", les utilisateurs peuvent activer les modules WebXR Device API, Enhance API, WebXR Augmented Reality Module et WebXR Gamepads Module.Cette solution de contournement, bien qu'imparfaite, a été partiellement couronnée de succès, des sites comme VRPorn.com offrant une expérience plus immersive.Certains utilisateurs ont indiqué que le hack n'était pas efficace, tandis que d'autres ont assuré qu'ils avaient obtenu des résultats convenables.D'autres ont proposé de contourner le problème en se procurant un Google Cardboard bon marché ou une visionneuse VR pour téléphone portable de la vieille école, et en utilisant leur iPhone comme aux premiers jours du porno VR. Toutefois, la haute fidélité visuelle d'un Vision Pro aurait sans aucun doute permis de vivre une expérience d'un niveau supérieur.Apple a désactivé la capacité de Safari à prendre en charge la visualisation de films pornographiques en VR sur son nouveau casque Vision Pro. Si Apple a depuis longtemps pour politique de ne pas autoriser les applications à contenu pornographique sur ses iPhone et iPad, l'entreprise n'a jamais tenté d'empêcher les utilisateurs d'accéder au contenu de leur choix sur leurs appareils via le web. Bien entendu, elle a encore moins de contrôle - dans l'état actuel des choses - sur ses Mac, qui, comme les autres PC, permettent aux utilisateurs d'installer leurs propres applications et de visionner le contenu de leur choix, de la manière qu'ils souhaitent.Si les utilisateurs du Vision Pro ne sont pas empêchés de regarder du porno avec Safari, Apple a bloqué la possibilité de regarder du porno en mode VR immersif, une fonction qui n'a pas été bloquée sur d'autres casques VR d'autres fabricants. Cela signifie que le Vision Pro est le premier « ordinateur spatial » au monde qui ne peut pas lire du porno spatial. Les utilisateurs peuvent toujours regarder du porno normal sur un écran « plat », mais les amateurs de porno immersif risquent de se sentir dépités, à plus d'un titre.Historiquement, l'industrie pornographique a été un moteur essentiel de l'adoption des nouvelles technologies par le grand public, mais il semble qu'Apple soit prêt à céder cette partie du marché à d'autres fabricants de casques.Qu'en pensez-vous ? Une « ceinture de chasteté à 3 500 dollars » ?Apple devrait-il, selon vous, autoriser le contenu immersif pour adulte sur Vision Pro ? Pourquoi ou pourquoi pas ?