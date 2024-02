Envoyé par Disney Envoyé par En plus d'être une expérience de jeu de classe mondiale et d'interopérer avec Fortnite, le nouvel univers persistant offrira une multitude d'opportunités aux consommateurs pour jouer, regarder, acheter et s'engager avec du contenu, des personnages et des histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar, et plus encore. Les joueurs et les fans pourront créer leurs propres histoires et expériences, exprimer leur passion d'une manière distincte de celle de Disney et partager du contenu entre eux de la manière qu'ils préfèrent. Le tout sera alimenté par Unreal Engine.

Disney et Epic Games, le créateur de Fortnite, s'associent pour construire ce qui est décrit comme un « univers de jeux et de divertissement expansif et ouvert ». Dans le cadre de cette annonce, Disney a révélé qu'il investissait 1,5 milliard de dollars dans une participation au capital d'Epic.Si un investissement de 1,5 milliard de dollars semble important à première vue, il ne représente qu'une petite partie d'une entreprise comme Epic, qui a été évaluée à 32 milliards de dollars lors d'un investissement de Sony en 2022. Depuis 2012, près de la moitié d'Epic est détenue par le conglomérat de jeux chinois Tencent (capitalisation boursière : 356 milliards de dollars), une association qui a suscité une certaine controverse pour Epic dans un passé récent.Quoiqu'il en soit, les détails sur ce que sera ce projet de type métavers sont rares, mais voici comment Disney l'explique :Cela ressemble beaucoup à la récente collaboration d'Epic avec Lego. En 2022, Epic a reçu un investissement de 2 milliards de dollars - partagé entre Sony et KIRKBI, une société d'investissement dirigée par la famille derrière Lego - qui a abouti au lancement du jeu de survie Lego Fortnite plus tôt cette année. Ce lancement s'inscrivait dans le cadre d'une nouvelle ère pour Fortnite, Epic s'efforçant de dépasser les racines du jeu de bataille royale pour en faire une plateforme pour d'autres types de jeux et d'expériences. Le lancement de Lego Fortnite a été couplé à Fortnite Festival (un jeu musical des créateurs de Rock Band) et à Rocket Racing (un jeu de course du studio à l'origine de Rocket League).Une courte bande-annonce annonçant le partenariat promet « qu'un nouvel univers va émerger », permettant aux joueurs de « jouer, regarder, créer [et] faire des achats » tout en « découvrant un endroit où la magie est épique ».C'est loin d'être la première collaboration entre Disney et Fortnite, puisqu'un grand nombre de personnages de Star Wars, Marvel et d'autres personnages de Disney ont figuré dans le jeu. En 2020, une saison entière sur le thème de Marvel a été organisée dans le jeu de bataille royale.Ce partenariat intervient après que Disney a réussi à obtenir des licences pour des personnages tels que Spider-Man pour des jeux vidéo à succès, et a collaboré avec Epic pour introduire dans Fortnite des personnages de Marvel, Star Wars, "The Nightmare Before Christmas", "Tron" et bien d'autres encore.L'accord prolonge également une série de partenariats majeurs pour Epic.Epic a été une force très vocale en ce qui concerne le concept de construction d'un métavers, bien que Disney ait récemment semblé réduire ses efforts dans l'espace, en licenciant sa division dédiée au métavers l'année dernière. (Epic a également licencié un grand nombre d'employés, supprimant 16 % de ses effectifs en septembre).« Il s'agit de la plus grande entrée de Disney dans le monde des jeux et elle offre d'importantes possibilités de croissance et d'expansion », a déclaré Bob Iger, PDG de Disney, dans un communiqué. « Nous avons hâte que les fans découvrent les histoires et les mondes de Disney qu'ils adorent de manière révolutionnaire ». Tim Sweeney, le patron d'Epic, a ajouté : « Nous collaborons à quelque chose d'entièrement nouveau pour construire un écosystème persistant, ouvert et interopérable qui réunira les communautés Disney et Fortnite ».On ne sait pas encore quand ce métavers fera ses débuts, mais la collaboration a déjà donné lieu à une annonce curieuse : Rocket League, qui est sous l'égide d'Epic, va recevoir une mise à jour sur le thème des Mandaloriens, avec une garniture de voiture Grogu.C'est loin d'être la première fois que Disney se lance dans le rodéo de l'industrie du jeu ; au contraire, il s'agit d'une continuation d'un intérêt pour le jeu qui a connu des hauts et des bas depuis la création de Walt Disney Computer Software en 1988.Cet éditeur, qui a opéré sous plusieurs noms au fil des ans, a principalement publié des jeux sous licence du plus petit dénominateur commun basés sur les propriétés de Disney pour des dizaines de plateformes. Disney a investi massivement dans la gamme Disney Infinity "toys-to-life" à partir de 2013, avant de fermer le jeu et de quitter définitivement l'édition de jeux en 2016. Depuis lors, Disney a interagi avec l'industrie du jeu principalement en tant que concédant de licence pour des propriétés telles que la série Spider-Man publiée par Sony et Kingdom Hearts 3 de Square Enix.Après avoir acquis le célèbre développeur de jeux LucasArts en 2012 (dans le cadre d'un accord beaucoup plus important sur Star Wars), Disney a fermé sans cérémonie la division de développement de jeux en difficulté six mois plus tard. Mais en 2021, Disney a ramené la marque Lucasfilm Games pour chapeauter tous les futurs jeux Star Wars.Bien que cette annonce ne comprenne aucune mention spécifique d'adaptations linéaires à la télévision ou au cinéma des propriétés d'Epic Game, la possibilité semble beaucoup plus plausible compte tenu de ce nouveau partenariat financier et créatif. Compte tenu du succès récent des récits linéaires basés sur des propriétés de jeux vidéo, de Super Mario Bros à The Last of Us, une série de streaming Disney+ ciblant les 126 millions de joueurs actifs mensuels de Fortnite semble presque une évidence à ce stade.D'ailleurs en parlant de streaming...Disney+ a perdu 1,3 million d'abonnés au cours du dernier trimestre 2023 en raison d'une forte hausse des prix entrée en vigueur à l'automne dernier, mais a réussi à réduire les pertes de son activité de streaming de 300 millions de dollars au cours de la période octobre-décembre. Le nombre d'abonnés à Disney+ Core (qui comprend les clients américains et canadiens, ainsi que les utilisateurs internationaux, à l'exception de Disney+ Hotstar, basé en Inde) a chuté à 111,3 millions, contre 112,6 millions au trimestre précédent, selon les résultats trimestriels de Disney publiés mercredi.Dans ses résultats financiers, qui couvrent le premier trimestre de l'exercice 2024 du créateur de la Maison de Mickey, Disney prévoit d'ajouter entre 5,5 et 6 millions d'abonnés à Disney+ Core d'ici la fin du trimestre en cours, qui s'étend de janvier à mars.Parallèlement, Disney+ Hotstar a gagné 700 000 abonnés au cours du trimestre octobre-décembre, passant de 37,6 millions d'abonnés à la fin du mois de septembre à 38,3 millions. Ces résultats marquent la première croissance de Disney+ Hotstar depuis l'exode massif de 12,5 millions d'abonnés l'année dernière, dans le cadre d'un changement de stratégie visant à se détourner des clients à faible marge et de la perte de droits sportifs essentiels dans la région.Collectivement, Disney comptait 149,6 millions d'abonnés au streaming sur les deux services à la fin de l'année 2023, soit une légère baisse par rapport aux 150,2 millions d'abonnés du trimestre précédent.Chez Hulu, Disney a vu son nombre d'abonnés passer de 43,9 millions à 45,1 millions pour les abonnements en streaming uniquement, et 4,6 millions d'abonnés supplémentaires pour l'option Live TV + SVOD. Disney+ a commencé à intégrer le contenu de Hulu dans sa plateforme au début du mois de décembre. La « version bêta » initiale de Hulu sur Disney+ sera suivie par le lancement d'une version plus intégrée en mars 2024.Selon Disney, l'entreprise est sur la bonne voie pour atteindre la rentabilité dans son activité de streaming d'ici la fin de l'exercice fiscal en cours, les pertes de 300 millions de dollars mentionnées ci-dessus ayant été réduites au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre. Disney a fait état de 500 millions de dollars d'économies de coûts pour le trimestre et affirme être « en bonne voie pour atteindre ou dépasser notre objectif d'économies annualisées de 7,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'exercice 2024 ».Sources : Disney Que pensez-vous de l’investissement de Disney dans Epic Games ? 