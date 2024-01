Cette année (2024), l'Awesome Games Done Quick a collecté un peu plus de 2,51 millions de dollars au profit de l'association américaine de prévention contre le cancer. En effet, pendant une semaine (du 14 janvier au 21 janvier), un marathon de speedrun en live a été diffusé sur Twitch . Ainsi, les talentueux joueurs se sont succédé pour finir des jeux le plus rapidement possible, soit de manière classique, soit en utilisant divers astuces et glitchs.Si vous avez manqué l'événement, vous pouvez toujours aller voir la VOD de l'événement