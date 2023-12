Le marché de la réalité virtuelle (RV) est un peu dans l'expectative en ce moment. Après un léger coup d'éclat du Meta Quest 3 , tout le monde retient son souffle pour voir comment se comportera l'ambitieux et très cher casque Vision Pro d'Apple. La société a laissé la communauté spéculer pendant des années, mais a fini par lancer son casque tant attendu. Cependant, il est jugé trop cher et certains disent qu'il ne tient pas toutes ses promesses. Les acteurs traditionnels qui comptaient sur le succès du métavers pour relancer le marché des casques de réalité virtuelle sont restés sur leur faim. Meta y a consacré des milliards de dollars sans résultats probants.De son côté, Microsoft a décidé d'envoyer au cimetière l'un de ses efforts en matière de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Jeudi, Microsoft a annoncé qu'il met fin au développement de la plateforme Windows Mixed Reality . Elle est officiellement dépréciée et sera supprimée dans une prochaine mise à jour de Windows. L'annonce a suscité de nombreuses interrogations sur l'avenir de la réalité virtuelle chez Microsoft. Au début de l'année, l'on avait appris que la firme de Redmond a licencié des équipes entières derrière la réalité virtuelle et HoloLens, laissant supposer que l'entreprise ne veut plus être une tête de file dans le développement du métavers.Windows Mixed Reality a fait ses débuts avec l'ambitieux casque Microsoft HoloLens lors d'une démo technique en 2015. Mais le matériel de réalité virtuelle a été mis à la disposition des développeurs l'année suivante et l'intégration logicielle complète est arrivée dans la mise à jour Fall Creators Update de Windows 10 en 2017. Malgré les investissements importants faits par Microsoft, HoloLens n'a jamais été commercialisé auprès du grand public et n'a suscité qu'un intérêt limité de la part des clients industriels, à l'exception d'un contrat notable avec l'armée américaine. Cela dit, les prototypes fournis à l'armée américaine peinent également à convaincre.Bien sûr, il y a eu des casques de réalité virtuelle construits pour Windows Mixed Reality, mais la plupart d'entre eux ont été lancés entre 2017 et 2021. Cela fait longtemps que les équipementiers n'ont pas sorti de nouveaux casques pour Windows Mixed Reality, probablement parce que SteamVR semble être une plateforme beaucoup plus réussie avec une sélection de jeux beaucoup plus large. Malheureusement, Microsoft précise que la dépréciation de Windows Mixed Reality inclut également la prise en charge de l'utilisation d'un casque Windows Mixed Reality avec SteamVR . La dépréciation concerne également l'application dédiée Windows Mixed Reality Portal.Cette dernière servait d'environnement de lancement pour les applications et les jeux de réalité virtuelle conçus pour Windows Mixed Reality. Selon les analystes, il est clair que la réalité mixte chez Microsoft est une entreprise morte, avec le casque HoloLens 3 qui a été annulé et aucun plan actuel ne prévoit la livraison d'un véritable successeur. « On peut dire que la plateforme de réalité virtuelle de Microsoft est au pied du mur depuis de nombreuses années. L'entreprise s'est lancée à corps perdu dans la réalité virtuelle et les appareils de réalité mixte il y a à peine 5 ans, mais elle s'avoue finalement vaincue et abonnement l'aventure », note un critique.Il ajoute : « c'est dommage, car certains des appareils Windows Mixed Reality étaient en fait très bons, et certains rendaient la réalité virtuelle relativement abordable ». Windows Mixed Reality a servi de portail vers des jeux, des applications et d'autres expériences de réalité virtuelle. Outre le casque HoloLens de Microsoft, d'autres entreprises, dont Acer, Dell, Lenovo, Asus, HP et Samsung, ont fabriqué des casques de réalité mixte compatibles avec la plateforme de Microsoft. HoloLens 2 semble être encore pris en charge. Microsoft a ajouté au début de l'année une mise à jour gratuite de Windows 11 et d'autres améliorations pour le casque à 3 500 $.Alors que le concept du métavers semble être un échec, du moins comme imaginé par Microsoft et Meta, la combinaison de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée de Windows Mixed Reality était peut-être en avance sur son temps. La réalité augmentée est la principale nouveauté du Meta Quest 3, qui dispose de caméras passthrough en couleur conçues pour intégrer les sessions de jeu au monde réel. Le HP Reverb G2 est le casque le plus récent compatible avec Windows Mixed Reality. Il a fait l'objet d'un rafraîchissement surprenant en 2021. À part cela, aucun équipementier n'a livré un casque compatible avec Windows Mixed Reality depuis 2019.Microsoft a progressivement réduit les effectifs de sa division dédiée à la réalité virtuelle. Le patron de la division HoloLens, Alex Kipman, a quitté l'entreprise l'année dernière à la suite d'allégations d'inconduite sexuelle, et l'entreprise a supprimé ensuite 10 000 emplois, dont un grand nombre concernait les travailleurs à l'origine des projets de réalité mixte de Microsoft, y compris l'application AltspaceVR. Microsoft a finalement abandonné l'application AltspaceVR.Cependant, Microsoft ne semble pas avoir tout abandonné. L'entreprise continue de se concentrer sur d'autres applications de la réalité virtuelle, comme son application Microsoft Mesh qui permettra bientôt à des collègues de se rencontrer dans un espace virtuel sans casque. En outre, la société a commencé récemment à permettre aux utilisateurs de Quest d'accéder aux applications Office et à sa plateforme Xbox Cloud Gaming dans le cadre d'un partenariat avec Meta.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'abandon de la plateforme Windows Mixed Reality par Microsoft ?Selon vous, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la réalité virtuelle et augmentée chez Microsoft ?Selon vous, Microsoft s'avoue-t-il vaincu sur le marché des technologies dédiées à la réalité virtuelle et augmentée ?