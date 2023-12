L'éditeur de jeux vidéo Rockstar Games, auteur du titre culte Grand Theft Auto (GTA), a été récemment victime d'une importante violation de données. Les pirates ont exfiltré une quantité importante de données sensibles sur les développements de l'entreprise, y compris des aperçus du prochain GTA 6. Ils ont divulgué environ 90 vidéos, totalisant 50 minutes de séquences d'une version en cours de développement de GTA 6. Les enquêtes ont déterminé que le groupe de cybercriminels Lapsus$ était à l'origine du piratage et qu'un adolescent, Arion Kurtaj, a joué un rôle majeur dans le piratage de Rockstar et d'autres grandes entreprises technologiques.Placé sous surveillance depuis lors, Kurtaj vient d'être condamné par la justice britannique. Il est condamné à purger une peine à durée indéterminée dans un hôpital-prison. Selon un rapport de la BBC, il restera dans cet hôpital-prison jusqu'à ce qu'il ne soit plus considéré comme un danger pour le public. Le juge chargé de l'affaire a statué que Kurtaj représente un risque élevé pour le public parce qu'il veut toujours commettre des cybercrimes. Cette condamnation intervient quelques mois après qu'un jury a reconnu Kurtaj du piratage de plusieurs entreprises technologiques en plus de Rockstar. Il aurait piraté notamment Nvidia et Uber.Mais comme Kurtaj est atteint d'autisme et qu'il a été jugé inapte à subir son procès, il a été demandé au jury de déterminer s'il avait commis les actes en question, et non s'il avait commis ces actes avec une intention criminelle. Le tribunal a appris que Kurtaj s'était montré très violent pendant sa détention et que des dizaines de cas de blessures ou de dommages matériels avaient été signalés. Kurtaj a été mis en liberté sous caution après le piratage de Nvidia et BT/EE et bénéficiait de la protection de la police dans un hôtel Travelodge. Et malgré la confiscation de ses équipements informatiques, il a continué à pirater et a réalisé son piratage le plus célèbre.Kurtaj aurait réussi à pénétrer dans le système de Rockstar en utilisant un Amazon Firestick, la télévision de son hôtel et un téléphone portable. C'est à ce moment-là qu'il aurait volé les 90 clips du jeu inédit et très attendu GTA 6. Kurtaj se serait introduit dans le système de messagerie interne Slack de l'entreprise pour déclarer : « si Rockstar ne me contacte pas sur Telegram dans les 24 heures, je commencerai à divulguer le code source ». Peu de temps après, Kurtaj a publié les clips et le code source sur un forum connu sous le nom de TeaPotUberHacker. Alors, il a été arrêté à nouveau et placé en détention jusqu'à son procès et le verdict de ce jeudi.Ce piratage a soulevé de nombreuses préoccupations quant à la sécurité chez Rockstar. Kurtaj a réussi à pénétrer le réseau de Rockstar avec un kit improvisé qui suggère que l'éditeur de jeux vidéo aborde la question de la sécurité avec beaucoup de légèreté. « Un Amazon Firestick, une télévision d'hôtel et un téléphone portable pour pirater le plus grand développeur de jeux au monde ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? », peut-on lire dans les commentaires. « C'est un véritable exploit. Soit le gamin est un génie, soit Rockstar n'accorde pas beaucoup d'importance à la sécurité. Ou peut-être un peu des deux ? C'est fou ! », a écrit un autre critique.Certains critiques pensent néanmoins que cette condamnation est un gâchis du talent de l'adolescent. « Un gâchis de talent absolument monumental. Il est insensé de condamner une personne à une peine aussi lourde pour un acte qui n'implique pas de violence physique ou de meurtre. Il est placé dans un hôpital psychiatrique pour criminels jusqu'à ce que les médecins le jugent apte, ce qui, comme on le sait, est une barre difficile à franchir. Mettez plutôt ce gamin dans le bon environnement et il sera probablement capable de faire de grandes choses », note un critique. Cela dit, certains pensent qu'il représente un danger en raison de son autisme.Les avocats de Kurtaj ont tenté d'obtenir une peine plus clémente en déclarant qu'il n'avait pas causé un grave préjudice à Rockstar. En effet, au début du mois, la bande-annonce de GTA 6 a été diffusée et a été visionnée 128 millions de fois sur YouTube en seulement quatre jours. Lors des audiences de détermination de la peine, la défense de Kurtaj a déclaré que le succès de la bande-annonce indique que le piratage n'avait pas causé un préjudice grave à l'éditeur du jeu et a demandé que cela soit pris en compte dans la détermination de la peine. Le juge a réfuté cet argument et a déclaré que Lapsus$ avait causé de graves préjudices aux victimes.Rockstar a déclaré au tribunal que le piratage lui avait coûté 5 millions de dollars et des milliers d'heures de travail. Et une estimation indique que les piratages qui ont visé les entreprises susmentionnées auraient coûté près de 10 millions de dollars. Kurtaj doit rester dans l'hôpital-prison jusqu'à ce qu'il ne soit plus considéré comme un danger pour le public. Cependant, l'on ignore pour l'heure ce qui va suivre ensuite s'il parvenait un jour à franchir cette barrière. Retournera-t-il dans une vraie prison cette fois-ci ou sera-t-il libéré et placé sous surveillance ? Aucune information n'a filtré à ce sujet ni sur l'hôpital-prison dans lequel Kurtaj sera envoyé.Un autre membre de Lapsus$, un adolescent âgé de 17 ans et dont le nom ne peut être cité en raison de son âge, a été reconnu coupable lors du même procès, qui a duré six semaines à la Southwark Crown Court. Il aurait travaillé avec Kurtaj et d'autres membres de Lapsus$ pour pirater Nvidia et l'opérateur téléphonique BT/EE et voler des données avant de demander une rançon de quatre millions de dollars. La rançon n'a pas été payée. Ils ont également volé directement des personnes par le biais de leurs portefeuilles de cryptomonnaies. Le jeune homme de 17 ans a été condamné à une ordonnance de réinsertion de 18 mois.Cette peine est assortie d'une surveillance intensive et d'une interdiction d'utiliser des réseaux privés virtuels (VPN) en ligne. Outre les infractions de piratage, il a été condamné pour ce que le juge a décrit comme "un modèle désagréable et effrayant de traque et de harcèlement" à l'égard de deux jeunes femmes. Kurtaj et le jeune homme de 17 ans sont les premiers membres du groupe Lapsus$ à être condamnés. D'autres seraient encore en liberté. Les attaques audacieuses du groupe en 2021 et 2022 ont choqué le monde de la cybersécurité. Le groupe serait originaire du Royaume-Uni et du Brésil et a été décrit comme des "bandits numériques".Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la peine dont a écopée le pirate de GTA 6 ?Cette peine est-elle justifiée ? Que pensez-vous des critiques à l'égard de cette peine ?Que pensez-vous du prétendu kit avec lequel l'adolescent aurait piraté Rockstar ?Pensez-vous que le développeur de jeux vidéo est laxiste sur les questions de sécurité ?