La bibliothèque C raylib est disponible en version 5.0

refonte de l'architecture du cœur de la bibliothèque rendant le support de nouvelles plateformes simplifié. En effet, le cœur était auparavant un fichier monolithe composé de multitudes de bloc #ifdef selon les plateformes ;

selon les plateformes ; support d'un nouveau backend reposant sur la SDL 2. Jusqu'à présent, raylib reposait sur GLFW mais grâce à la refonte précédemment mentionnée, il est possible d'avoir différent backend ;

encore grâce à la refonte, raylib supporte la Nintendo Switch (à cause des licences, l'accès à ce support est fermé) ;

ajout d'un générateur de nombre pseudo aléatoire basé sur Xoshiro128 et SplitMix64 permettant la génération rapide de nombres ;

la possibilité d'enregistrer des événements pour les rejouer plus tard (ou pour mettre en place des tests automatisés) ;

refonte du module pour créer une interface graphique en mode immédiat ;

réorganisation des exemples Web ;

support des textures 16 bits HDR ;

support des fichiers SVG ;

...

est une bibliothèque C, pour les débutants et bidouilleurs souhaitant faire des applications 3D ou des jeux. Celle-ci se veut simple. raylib existe depuis 10 ans et passe maintenant à la version 5.0, une version majeure pleine de changements :