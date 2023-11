Epic a provoqué Apple et Google en proposant des alternatives de paiement dans son application Fortnite disponible sur leurs App Store et Google Play

Le parcours d'Epic sur Android

Google Play est-il un monopole ?

Si les arguments d’Epic vous semblent familiers, c’est qu’ils le sont. Epic a poursuivi Apple en justice en 2021 avec une affaire très similaire. En 2020, la société a retiré Fortnite du Play Store et de l’App Store, affirmant que les frais étaient des « taxes » imposées aux développeurs. Le juge de cette affaire a rejeté l’idée qu’Apple était un monopole, mais a permis aux applications de diriger les utilisateurs vers d’autres options de paiement. Cette modification pourrait compromettre les commissions de 15% à 30% qu’Apple et Google perçoivent sur les achats numériques effectués au sein d’une application mobile. Apple a fait appel de cette partie du jugement devant la Cour suprême des États-Unis, où Epic conteste également la plupart des éléments de l’affaire qu’il a perdue.En effet, il y a deux ans, Epic Games a intenté une action en justice pour contester ce qu'elle appelle le contrôle monopolistique d'Apple sur le marché des applications iOS. Maintenant que ce procès avance dans la procédure d'appel, l'attention juridique d'Epic se déplace vers l'autre grand détenteur de plateforme mobile : Google.Le procès Epic contre Google, qui s'est ouvert lundi devant un tribunal de district américain à San Francisco, ne sera pas une répétition précise des problèmes exposés dans ce procès Apple. Mais même si l’histoire juridique ne se répétera pas exactement dans les jours et les semaines à venir, elle rimera très probablement.Un jury de 10 personnes décidera si le système de traitement des paiements numériques de Google sur le Play Store, qui distribue des applications pour les téléphones fonctionnant sur son logiciel Android, a fait grimper illégalement les prix pour les consommateurs et les développeurs.Le procès devant le juge de district américain James Donato devrait s'achever avant Noël et comprendra le témoignage de Sundar Pichai, cadre de longue date de Google, qui est maintenant PDG de la société mère de la société, Alphabet Inc.Les deux affaires antitrust d'Epic Games remontent à août 2020, lorsqu'Epic a affiché les règles d'iOS et de Google Play App Store en corrigeant une option « Epic Direct Payment » dans la boutique mobile V-Bucks en jeu de Fortnite. Alors qu'Apple a été le premier à réagir en supprimant le jeu d'iOS cet après-midi-là, Google a emboîté le pas quelques heures plus tard en supprimant le jeu du Google Play Store. Epic était prêt à engager des poursuites pour répondre instantanément aux deux mouvements.À l'époque, Google n'avait pas tardé à souligner que la possibilité de charger des applications sur Android signifiait qu'Epic n'était pas complètement interdit de distribuer Fortnite sur la plateforme (comme cela avait été le cas sur iOS). « L'écosystème Android ouvert permet aux développeurs de distribuer des applications via plusieurs magasins d'applications », a déclaré Google en 2020. « Bien que Fortnite reste disponible sur Android, nous ne pouvons plus le rendre disponible sur Play car cela viole nos politiques. Cependant, nous serons heureux de pouvoir le faire et, dans cette optique, nous poursuivons nos discussions avec Epic afin de ramener Fortnite sur Google Play ».Epic était également bien conscient de cette différence. En 2018, Epic a fait un pari audacieux : apporter son jeu Fortnite sur Android en décidant de se passer de Google et des 30 % de commissions touchées pour les applications publiées sur Play Store.« Le 9 août, nous avons lancé la bêta Android de Fortnite sur certains appareils de nos partenaires chez Samsung. Quelques jours plus tard, nous avons lancé des invitations à un sous-ensemble de propriétaires d'appareils Android auprès de divers fabricants de combinés. Nous avons beaucoup appris de la version bêta en ce qui concerne les performances, la sécurité, la compatibilité des appareils et la fourniture de Fortnite sur Android via Fortnite Installer », raconte l’équipe dans un long billet technique.Quel était le bilan un mois plus tard ? « Au cours des 21 premiers jours qui ont suivi le lancement de Fortnite sur Android, l’intérêt a été très vif, avec plus de 23 millions de joueurs entrant dans notre version bêta Android et plus de 15 millions de joueurs ayant installé notre APK. Alors que nous sommes dans une phase d'invitation seulement pour Android, notre conversion des joueurs invités à jouer est similaire à celle de la bêta iOS », explique Epic.« Livrer le même jeu sur toutes les plateformes, tout en prenant en charge le jeu croisé, représentait un défi unique. Généralement, lorsque vous essayez de faire évoluer un jeu pour des appareils mobiles, vous simplifiez le contenu et même la conception, afin de vous adapter aux contraintes de performance de la plateforme. Par exemple, vous pouvez éliminer des objets plus proches de la caméra pour réduire les appels de dessin. Dans Fortnite, les joueurs Android peuvent être dans le même match avec leurs amis sur PC et sur console, donc nous devons faire un rendu de tout ce qui affecte le gameplay ».En 2019, Epic Games a approché la filiale d’Alphabet pour lui proposer d’accueillir à nouveau son jeu Fortnite sur le Play Store, mais sous certaines conditions : le studio voulait conserver l’intégralité des revenus tirés des achats intégrés dans son jeu.En guise de réponse, Google s’est fendu d’un commentaire expliquant : « Google Play a un modèle d’affaires et une politique de paiement qui nous permettent de développer notre plateforme et nos outils pour aider les développeurs à générer de l’argent tout en gardant nos utilisateurs en sécurité. Nous accueillons tous les développeurs qui reconnaissent la valeur de Google Play et nous attendons d’eux qu’ils participent sous les mêmes termes que les autres ». En clair, la firme de Mountain View ne voyait pas pourquoi Fortnite, malgré son large succès, devait bénéficier d'un traitement de faveur sur le Play Store.Suite aux propos de Google, Epic Games a réagi afin d’exposer les réelles motivations de sa récente démarche (dénoncer le caractère illégal et abusif du système de rémunération de Google sur le Play Store) :« Nous n’avons pas demandé d’exception pour nous ; nous espérons plutôt voir un changement général dans les pratiques de l’industrie des smartphones à ce sujet. Nous avons demandé à Google de ne pas appliquer sa mesure pour que les produits distribués par Google Play utilisent le service de Google pour les achats intégrés. Nous pensons que le fait de lier un service de paiement obligatoire à une commission de 30 % est illégal dans le cas d’une plateforme de distribution avec plus de 50 % de parts de marché ».En avril 2020, Epic a abandonné sa lutte contre la plateforme et a finalement rendu Fortnite disponible sur le Google Play Store.La raison de ce revirement est expliquée par la société dans un communiqué :« Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play, grâce à des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et mis à jour, des accords et des transactions restrictives avec les fabricants et les opérateurs, les relations publiques de Google caractérisant les sources de logiciels tiers comme les logiciels malveillants et les nouveaux efforts tels que Google Play Protect pour bloquer purement et simplement les logiciels obtenus en dehors du Google Play Store ».La plainte légale d'Epic contre Google se concentre sur bon nombre des mêmes problèmes soulevés dans la déclaration ci-dessus. Bien qu'Android n'interdise pas complètement les magasins d'applications concurrents comme le fait Apple sur iOS, Epic affirme que Google érige toujours « une myriade de barrières contractuelles et techniques » pour « éliminer la concurrence » du Google Play Store.Par exemple, Epic affirme que Google décourage le téléchargement en dehors du Play Store en contraignant les utilisateurs à suivre « une douzaine d'étapes, obligeant l'utilisateur à modifier les paramètres par défaut et à cliquer courageusement sur plusieurs avertissements désastreux » pour contourner le Play Store. Même après avoir suivi ces étapes, les applications téléchargées ne peuvent pas utiliser les fonctions du système telles que la mise à jour automatique en arrière-plan, explique Epic.Google signe également des accords avec des OEM Android qui les obligent à préinstaller le Play Store. Pendant ce temps, Epic affirme que ces accords incluent souvent des clauses d'exclusivité qui empêchent carrément la pré-installation de magasins d'applications tiers concurrents ou offrent des « incitations financières importantes » pour décourager ce type de concurrence préinstallée.Source : procès Epic contre GooglePensez-vous que Google soit un monopole dans la distribution des applications Android ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Que pensez-vous de l'évolution des relations entre Epic et Google au sujet de la présence ou non de Fortnite sur Play Store ? Estimez-vous qu'Epic pourrait ou non imposer ses conditions pour revenir ? Les arguments expliquant en quoi Google empêche les vitrines tierces de téléchargement d'évoluer vous semblent-ils pertinents ?Comment la décision du juge dans l’affaire Epic contre Apple pourrait-elle affecter le marché des applications mobiles ?Quelle est votre opinion sur la devise “Don’t be Evil” de Google ? Est-elle toujours respectée ou non ?Quelles sont les alternatives possibles au Play Store pour télécharger des applications sur les téléphones Android ? Les avez-vous déjà utilisées ?