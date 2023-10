une licence gratuite accordée aux consommateurs de l'EEE, leur permettant de diffuser en streaming, en utilisant le service de streaming de jeux en nuage de leur choix, tous les jeux actuels et futurs d'Activision Blizzard pour PC et pour consoles pour lesquels ils disposent d'une licence;

une licence gratuite correspondante accordée aux fournisseurs de services de streaming de jeux en nuage, afin de permettre aux joueurs basés dans l'EEE de diffuser en streaming tous les jeux d'Activision Blizzard pour PC et pour consoles.

« Phil [Spencer] m'a demandé de rester PDG d'Activision Blizzard, sous ses ordres »

Aujourd’hui marque une étape importante dans la célèbre histoire de notre entreprise.



La combinaison avec Microsoft apportera de nouvelles ressources et de nouvelles opportunités à nos équipes extraordinaires dans le monde entier. Cela nous permettra également d’offrir plus de plaisir, plus de joie et plus de connexion à plus de joueurs que jamais.



Ce moment est possible grâce à vos efforts pendant quatre décennies pour innover, inspirer et réaliser[...].



Votre dévouement est ce qui nous permet de repousser continuellement les limites, de battre des records et de ravir les joueurs. Au milieu de l’incertitude des 21 derniers mois, vous êtes restés concentrés, comme toujours, à servir nos joueurs et à nous soutenir mutuellement.



Bobby Kotick, PDG d'Activision Blizzard

Un passage éclaboussé par le scandale

Je tiens à dire deux choses importantes à ce sujet : Premièrement, nous sommes incroyablement chanceux de pouvoir compter sur les personnes les plus talentueuses de notre secteur, toutes si engagées dans une amélioration constante. Et je partage cet engagement.



La deuxième chose que je veux dire est que quiconque doute de ma conviction d'en faire le lieu de travail le plus accueillant et le plus inclusif ne comprend pas vraiment à quel point cela est important pour moi. La créativité et l'inspiration s'épanouissent mieux dans un environnement sûr et accueillant, dans un environnement respectueux. Rien ne peut remplacer cela. Et rester fidèle à nos valeurs, sans exception, est le meilleur moyen de retenir nos talents et d'attirer les nouveaux talents dont nous avons besoin pour réaliser notre grand potentiel.



Le 13 octobre 2023, la Grande-Bretagne a finalement autorisé l'acquisition d'Activision par Microsoft , après avoir forcé le propriétaire de la Xbox à vendre les droits de diffusion en continu pour répondre à ses préoccupations en matière de concurrence. L'opération avait été bloquée en avril par l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA), qui estimait qu'elle risquait de donner à la grande enseigne américaine une mainmise sur le marché naissant du "cloud gaming".Mais l'autorité de régulation a déchiré son cahier des charges en rouvrant le dossier après que Microsoft a accepté de vendre les droits de diffusion en continu des jeux d'Activision à Ubisoft Entertainment, avec des mesures correctives pour s'assurer que les conditions étaient applicables.Le rachat de Activision Blizzard par Microsoft a été autorisé par plusieurs autres autorités de régulation dans le monde, parmi lesquelles la Commission européenne . Ces autorités ont examiné les impacts potentiels du rachat sur la concurrence et le marché du jeu vidéo, et ont imposé certaines conditions à Microsoft pour éviter un monopole. Par exemple, devant la Commission, Microsoft a proposé les engagements globaux suivants en matière de licences, pour une durée de 10 ans:Microsoft a annoncé la bienvenue à Activizion Blizzard en son sein en vidéo et aussi par un message de bienvenue de la part de Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming.C'est à cette occasion que Bobby Kotick a rédigé le courriel aux employés.À son départ en janvier 2024, Kotick aura été PDG d'Activision Blizzard pendant 33 ans.Kotick a été impliqué dans un scandale en 2021, avec un procès contre Activision Blizzard pour des allégations d'inconduite sexuelle et de harcèlement. Kotick a ensuite été accusé d'avoir menacé de faire assassiner un employé et d'avoir aidé à dissimuler le harcèlement au sein de l'entreprise. Un porte-parole d'Activision aurait qualifié ses déclarations de meurtre de « manifestement hyperboliques et inappropriées ». De plus, Kotick n'a pas informé le conseil d'administration d'Activision Blizzard de plusieurs cas où des employés accusaient leurs supérieurs de harcèlement sexuel, selon le Wall Street Journal.Il faut dire qu'après des mois d’enquête, le WSJ a rapporté en 2021 avoir recueilli le témoignage de plusieurs personnes qui accusaient Activision Blizzard d’avoir encouragé une culture toxique centrée sur les hommes et de ne pas avoir condamné vigoureusement le traitement inapproprié des femmes.À tel point que certaines des personnes concernées affirmaient avoir été payées moins que les hommes pour le même travail. Et des faits plus sombres ont été révélés : « L’avocat d’une ancienne employée de Sledgehammer Games a affirmé dans un courriel qu’un superviseur en 2016 et 2017 avait violé sa cliente après avoir été poussé à boire beaucoup au bureau et lors d’événements professionnels », a indiqué le quotidien.Selon le WSJ, l’ancien codirigeant de Treyarch, Dan Bunting, « a harcelé sexuellement une employée en 2017 après une nuit de coucher, selon des sources familières avec l’incident ». Le département des ressources humaines d’Activision et d’autres supérieurs de l’entreprise ont lancé une enquête interne en 2019 et ont recommandé que Bunting soit licencié, poursuit l’article, « mais Bobby Kotick est intervenu pour qu’il garde son emploi », ajoutent-elles.Selon une source d’Activision, l’entreprise aurait décidé à l’époque « de ne pas licencier Bunting, mais de mettre en œuvre d’autres mesures disciplinaires ».Dan Bunting, co-directeur du studio Treyarch, a fini par démissionner.L'ancienne co-responsable de Blizzard, Jen Oneal, qui a quitté l'entreprise des mois après avoir été promue, aurait été moins bien payée que ses collègues masculins, même après avoir été promue. Oneal affirme avoir été harcelée sexuellement pendant son séjour chez Blizzard, tout en racontant une histoire dans laquelle une fête organisée dans un studio Activision, à laquelle participait Kotick, mettait en vedette des femmes dansant sur des poteaux de strip-teaseuse, tandis que d'autres femmes présentes à la fête étaient encouragées à boire davantage. Oneal aurait également envoyé un e-mail au service juridique d'Activision, exprimant son manque de confiance dans l'entreprise.Kotick avait précédemment annoncé qu'il accepterait une réduction de salaire, tout en annonçant des changements à l'échelle de l'entreprise chez Activision Blizzard, notamment une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement et en s'efforçant d'augmenter le nombre de femmes et de personnes non binaires employées dans l'entreprise, ce que l'ABetterABK collectif de travailleurs qualifié de « victoire ».Suite à l'article du WSJ, Activision Blizzard a publié une transcription d'un message vidéo envoyé par Bobby Kotick aux employés. Dans ce document, il a réitéré la « nouvelle politique de tolérance zéro pour les comportements inappropriés » de l'entreprise et qu'il s'engage à contribuer à créer un environnement inclusif au sein de l'entreprise.Bien qu'il n'ait pas directement abordé les allégations, selon lesquelles il était au courant d'une grande partie de ces comportements et en avait commis lui-même certains, il a évoqué l'importance du changement pour Activision Blizzard. Voici un extrait de la transcription :Pour ceux qui sont intéressés par la suite de son discours, elle est disponible en source.Plusieurs employés avec lesquels Jason Schreier (journaliste de Bloomberg) s'est entretenu sont « très enthousiastes à l'idée que cet accord soit conclu », en particulier pour voir un changement de direction.Sources : Phil Spencer Que pensez-vous de la décision de Bobby Kotick de quitter Activision Blizzard en 2024 ? 