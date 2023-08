Mais même ce secteur ultra-connecté regarde l'innovation avec circonspection, craignant que des emplois ne soient licenciés et que des créations artistiques ne soient usurpées.", estime Julien Millet, ingénieur en IA et fondateur du studio United Bits Game, qui a participé au salon de l'industrie cette semaine.Des personnages non jouables réactifs ou la génération automatique d'images, de codes et de scénarios de jeu font partie des utilisations possibles de l'IA pour les développeurs.L'IA est également capable de produire instantanément des illustrations à partir d'un texte, ce qui permet aux producteurs de mieux "", selon M. Millet.Mais les images imaginées par l'IA pourraient menacer le travail des concept artists, qui visualisent l'univers du jeu vidéo avant qu'il ne soit créé numériquement.", a déclaré M. Millet.Attirant chaque année des dizaines de milliers d'amateurs de jeux vidéo, la Gamescom est l'occasion pour les studios de présenter leurs dernières créations.De nombreux joueurs se déguisent en cosplay et se pressent sur les stands pour essayer les nouveaux hits potentiels, dont certains font la part belle à l'intelligence artificielle.Club Koala, du studio singapourien Play for Fun, propose aux joueurs de "" générés par l'IA." et a un "énorme potentiel pour faire passer l'industrie du jeu au niveau supérieur", a déclaré Fang Han, PDG de Play for Fun, dans un communiqué.La société Ivy Juice Games, basée à Berlin, a également déclaré qu'elle utilisait désormais l'IA dans le cadre de son processus de création de jeux.", a déclaré Linus Gaertig d'Ivy Juice Games à l'AFP lors de la Gamescom.Il utilise également l'IA "", a déclaré M. Gaertig, offrant ainsi aux développeurs une nouvelle façon de construire les jeux eux-mêmes.", a déclaré Sarah Brin de Kythera AI, qui utilise la technologie pour générer les mouvements des personnages.Le fabricant de puces américain Nvidia en a fait la démonstration lorsqu'il a présenté au monde ACE, un logiciel destiné aux développeurs pour créer des "" grâce à l'IA.Dans la vidéo promotionnelle d'ACE, un joueur parlant à travers un microphone est représenté en train de discuter avec un chef virtuel de nouilles ramen dans un bar de science-fiction.Comment va le chef ? "", répond-il. La criminalité est en hausse localement et le chef est inquiet.Mais l'utilisation de l'IA pour créer des mondes virtuels tentaculaires pourrait entrer en conflit avec les revendications de droits de propriété intellectuelle sur les images originales utilisées pour les produire.", a déclaré M. Brin, de Kythera AI.Contrairement à nombre de ses concurrents, l'entreprise de M. Brin a décidé de ne pas entraîner son IA sur des bases de données ouvertes.Après tout, aux États-Unis, des artistes ont déjà intenté conjointement une action en justice contre Midjourney, Stable diffusion et DreamUp, trois modèles d'IA créés à partir d'images récoltées sur l'internet.Source : AFPQue pensez-vous de l'IA gnérative dans le secteur des jeux vidéos ?Les jeux seront-ils meilleurs à votre avis ?