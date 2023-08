+set game mymod

Compilation

fmtlib

GAME_INCLUDE doit être défini, il indique à game.h que c'est la DLL du jeu qui le compile.

KEX_Q2_GAME : doit être défini si l'on compile pour Kex. Cela modifie le comportement de la commande say pour qu'elle passe par le lobby.

fmtlib : Si USE_CPP20_FORMAT n'est pas défini, la bibliothèque doit être disponible dans le sous-répertoire fmt.

vcpkg install jsoncpp:x64-windows fmt:x64-windows

Il est recommandé de placer les sources dans un sous-dossier au sein d'un répertoire mod. Par exemple, à côté de baseq2 , créez un dossier appelé mymod , entrez dans ce dossier, créez un dossier appelé src , et copiez le contenu du répertoire rerelease dans le sous-dossier src nouvellement créé.

, créez un dossier appelé , entrez dans ce dossier, créez un dossier appelé , et copiez le contenu du répertoire dans le sous-dossier nouvellement créé. Ouvrir game.sln

Construire la solution

map

Les mods peuvent être chargés dans la réédition de la même manière que dans le jeu original : lancez le jeu avec +set game mymod ou tapez set game mymod dans la console lorsque le jeu est en cours d'exécution. Il est recommendé d'installer les mods dans votre répertoire %USERPROFILE%\Saved Games\Nightdive Studios\Quake II afin de vous assurer que les fichiers du jeu original ne sont pas modifiés.

id Software n'est pas en mesure d'assurer le support de cette version, mais il vous est conseillé vivement de profiter des nombreuses ressources communautaires déjà disponibles.

La réédition de Quake II utilise une nouvelle version de l'API pour communiquer entre le serveur et le module de jeu. Elle introduit également un module "client" très fin, semblable au module cgame de Quake III Arena, pour permettre des possibilités de modding étendues qui modifient le comportement du client précédemment codé en dur. Il dispose également d'un nouveau protocole réseau, la version 2023.

Cette base de code est une combinaison des modules de jeu séparés qui faisaient partie du jeu original : baseq2, ctf, rogue, et xatrix. Il nécessite un compilateur C++17. Dans les cas de conflits de spawnflags, les cartes ont été modifiées afin de résoudre les problèmes, donc les cartes du pack d'extension original peuvent ne pas se charger correctement avec cette DLL. Le FGD combiné tel qu'il a été utilisé pour le développement est également disponible pour les utilisateurs souhaitant créer de nouvelles cartes. Un fichier gameconfig.cfg modifié de TrenchBroom Quake II est inclus car les drapeaux de texture ont été modifiés.

L'interface d'exportation du jeu ayant changé, les mods existants peuvent être déplacés pour prendre en charge les modifications de l'API. Cependant, afin de prendre en charge tous les packs d'extension sous une seule base de code et les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle version, il y a eu des changements majeurs dans la structure et la disposition, de sorte que les anciens mods souhaitant utiliser la nouvelle base de code peuvent avoir besoin d'être réécrits.

Les modifications de l'API dont il est question ici sont écrites du point de vue de la DLL du jeu.

Compilation

La DLL du jeu n'a été testée qu'avec Clang, VS2019 et VS2022.

Le code peut être compilé sous C++17 et C++20. L'utilisation de C++20 vous permet de ne pas utiliser fmtlib comme dépendance.

Les deux peuvent également être installés via vcpkg :

vcpkg install jsoncpp:x64-windows fmt:x64-windows

Il est recommandé de placer les sources dans un sous-dossier au sein d'un répertoire mod. Par exemple, à côté de baseq2, créez un dossier appelé mymod, entrez dans ce dossier, créez un dossier appelé src, et copiez le contenu du répertoire rerelease dans le sous-dossier src nouvellement créé.

Ouvrir game.sln

Construire la solution

Il est possible de déboguer la DLL en l'attachant à l'EXE du moteur. Notez que si vous utilisez VS2022 Hot Reload, en raison d'un problème interne de Hot Reload, les modifications en cours seront perdues lors de la déconnexion du serveur, ou lors d'un changement de niveau à l'aide de la commande map.