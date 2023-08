Un scénario captivant : Baldur’s Gate 3 vous plonge dans une histoire épique où vous devez sauver le monde d’une invasion extraterrestre. Vous découvrez que vous êtes infecté par un parasite qui vous donne des pouvoirs surnaturels, mais qui menace aussi de vous transformer en un monstre. Vous devez trouver un moyen de vous guérir, tout en faisant face à des ennemis redoutables, des alliés ambigus et des dilemmes moraux. Le jeu propose plusieurs fins possibles, en fonction de vos choix et de vos actions. Chaque décision compte et peut avoir des conséquences imprévues.

Baldur’s Gate 3 vous permet de créer votre propre personnage parmi plusieurs races (humain, elfe, nain, demi-elfe, demi-orc, tieffelin, githyanki…) et classes (guerrier, mage, voleur, clerc, barde, druide, paladin…). Vous pouvez choisir votre apparence physique, votre nom, votre voix, votre origine, votre alignement et votre divinité. Vous pouvez aussi sélectionner vos compétences, vos dons, vos sorts et vos équipements. Vous pouvez même créer votre propre arrière-plan et votre propre histoire. Des compagnons attachants : Baldur’s Gate 3 vous fait rencontrer des compagnons qui peuvent vous rejoindre dans votre aventure. Chacun d’eux a sa propre personnalité, sa propre histoire et ses propres motivations. Vous pouvez discuter avec eux, apprendre à les connaître, les aider dans leurs quêtes personnelles et même nouer des relations amoureuses ou amicales avec eux. Vos compagnons ont aussi leur propre opinion sur vos actions et peuvent approuver ou désapprouver vos choix. Ils peuvent même vous trahir ou vous quitter si vous les décevez trop

Selon un tweet de Swen Vincke, le fondateur et directeur créatif de Larian, le jeu a atteint 500 000 joueurs simultanés le 5 août, se classant troisième derrière les poids lourds du multijoueur que sontet. Vincke a révélé qu’il avait demandé à son équipe informatique de prévoir un maximum de 100 000 joueurs simultanés. Le lendemain, le jeu a battu son propre record en atteignant 712 281 joueurs simultanés, dépassant des titres comme Rust, Apex Legends, GTA 5 et PUBG.Baldur's Gate est désormais entré dans le top 10 des meilleurs nombres de joueurs de l'histoire de Steam. Il est actuellement n3, comptabilisant 582 997 joueurs à son pic aujourd'hui.Baldur’s Gate 3 est la suite tant espérée de Baldur’s Gate 2, sorti en 2000 et considéré comme l’un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps. Le jeu propose une aventure épique dans le monde fantastique des Royaumes Oubliés, où le joueur doit faire face à une menace extraterrestre appelée les Fléaux Mentaux. Le jeu offre une grande liberté d’action et de choix au joueur, qui peut créer son propre personnage parmi plusieurs races et classes, recruter des compagnons aux personnalités variées et explorer un vaste monde rempli de quêtes, de secrets et de combats tactiques.Le jeu a bénéficié d’un long accès anticipé qui a permis aux développeurs de recueillir les retours des joueurs et d’améliorer le jeu en conséquence. Le jeu final propose plus de 100 heures de contenu, avec plus de 600 personnages non-joueurs, plus de 200 sorts et capacités, plus de 400 objets uniques et plus de 100 lieux à visiter. Le jeu propose également un mode multijoueur coopératif jusqu’à quatre joueurs, ainsi qu’un mode maître du jeu qui permet à un joueur de créer ses propres scénarios et de les faire jouer à ses amis.Baldur’s Gate 3 est un véritable hommage au jeu de rôle sur table, avec un système de combat basé sur les jets de dés, des dialogues interactifs avec des choix moraux et des conséquences, et une narration immersive qui s’adapte aux actions du joueur. Le jeu est salué par la critique et les joueurs pour sa richesse, sa profondeur et sa fidélité à l’esprit de Donjons et Dragons. Il est déjà considéré comme l’un des meilleurs jeux de l’année, voire de la décennie, et pourrait bien remporter le titre de jeu de l’année face à des concurrents commeouBaldur’s Gate 3 est disponible uniquement sur PC pour le moment, mais une version PlayStation est prévue pour l’année prochaine. Le jeu coûte environ 60 euros sur Steam ou GOG.com. Si vous êtes fan de jeux de rôle ou si vous voulez découvrir un univers fantastique passionnant, n’hésitez pas à vous plonger dans Baldur’s Gate 3.Voici quelques points forts de ce jeu :Sources : Steam Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer ce succès ?Avez-vous déjà joué à Baldur’s Gate 3 ou à un autre jeu de la série Baldur’s Gate ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? Si non, qu’est-ce qui vous retient ?Quelle est votre race et votre classe préférée dans Baldur’s Gate 3 ? Pourquoi avez-vous choisi cette combinaison ?Quel est votre compagnon favori dans Baldur’s Gate 3 ? Quelle relation entretenez-vous avec lui ou elle ?Quelle est la quête la plus marquante que vous avez accomplie dans Baldur’s Gate 3 ? Quelles ont été les conséquences de vos choix ?Quel est le combat le plus difficile que vous avez mené dans Baldur’s Gate 3