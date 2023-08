Les types de sites web que vous visitez, qui sont regroupés en 30 catégories et enregistrés sans URL ou informations permettant de vous identifier, y compris la durée et la fréquence de vos visites sur certains types de sites.

La façon dont vous utilisez votre ordinateur, sans plus de détails.

Les autres appareils présents dans votre environnement informatique.

De nombreux points de données liés aux performances, tels que le modèle de votre processeur, la résolution de votre écran, la quantité de mémoire dont vous disposez et, curieusement, l’autonomie moyenne de la batterie de votre ordinateur portable.

Intel cherche à offrir une expérience informatique optimale. Pour ce faire, nous aimerions obtenir votre autorisation pour recueillir, utiliser et combiner des informations pour comprendre :

Les catégories de sites Web que vous visitez, mais pas l'URL lui-même

Comment vous utilisez votre ordinateur

Informations système de votre ordinateur

Les autres appareils de votre environnement informatique

Les informations d'utilisation contiennent :

Utilisation des logiciels : par exemple, la fréquence et la durée d'utilisation des applications, comme l'Assistant pilotes et supports Intel®, mais pas le contenu des applications lui-même, comme des actions spécifiques ou des entrées de clavier.

Utilisation des fonctionnalités : par exemple, la quantité de RAM que vous utilisez habituellement ou l'autonomie sur batterie moyenne de votre ordinateur portable.

Les autres appareils de votre environnement informatique

Les catégories de sites Web que vous visitez, mais pas l'URL elle-même, comprennent des appareils plug and play universels et des appareils qui diffusent des informations à votre ordinateur sur un réseau local : par exemple, le modèle de votre smartTV et des informations sur le revendeur, ou vos appareils de diffusion vidéo.

Les catégories de sites Web que vous visitez, mais pas l'URL lui-même,

Les informations recueillies comprennent l'historique classé de votre navigation sur le Web qui montre combien de temps et à quelle fréquence vous avez visité certaines catégories de sites Web (à savoir, réseaux sociaux, finances personnelles et actualités). Toutes les visites de sites sont classées en 30 catégories. Nous ne recueillons pas d’URL, le titre des pages Web ou du contenu spécifique à l’utilisateur sans votre autorisation explicite.

Les informations système collectées contiennent, sans s'y limiter :

Constructeur de votre appareil

Modèle de l'UC

Configuration de la mémoire et de l’affichage

Version du SE

Version des logiciels

Paramètres de région et de langue

Zone géographique et fuseau horaire

Les informations que nous recueillons :

N'incluront pas d'informations permettant une identification personnelle directe comme le nom, l'adresse, adresse IP ou l'adresse MAC

N'incluront pas l’URL (adresse Web) des sites spécifiques visités

Ne seront pas utilisées pour vous identifier ou vous contacter



Si ces types d'informations vous sont demandés, vous serez d'abord invité à fournir un consentement supplémentaire.



Les informations que nous recueillons comprennent un identifiant généré de manière aléatoire qui permet de combiner les informations extraites de votre système au fil du temps pour mieux comprendre les tendances 'utilisation.

au sujet du partage de vos informations : les informations collectées peuvent être communiquées à des partenaires d'Intel qui sont tenus de protéger la confidentialité de ces informations et de limiter leur utilisation conformément à votre consentement. Les informations collectées peuvent être traitées par des fournisseurs de services autorisés qui sont tenus de protéger la confidentialité de ces informations et de limiter leur utilisation conformément à votre consentement.

Comment se désinscrire du programme d’amélioration du calcul d’Intel ?

Quand Intel a rejoint le marché des GPU discrets il y a près d'un an, tout le monde se demandait quand il rattraperait Nvidia et AMD. En août 2023, c'était apparemment le cas, au moins à un égard; comme ses concurrents, Intel a introduit un service de télémétrie par défaut dans le dernier pilote bêta de ses GPU Arc. Vous pouvez vous désinscrire, mais nous savons tous que la plupart des gens cliquent simplement sur "oui" à tout lors de l'installation d'un logiciel. Les notes de publication d'Intel pour les pilotes ne mentionnent pas ce changement dans le fonctionnement de ses pilotes, ce qui est une curieuse omission.La nouvelle d'Intel ajoutant la collecte de télémétrie à ses pilotes est un changement significatif dans le fonctionnement de ses pilotes GPU. Intel a même donné à cette nouvelle routine de classement un joli nom : le programme Intel Computing Improvement (CIP en français).Le CIP est similaire au composant de télémétrie du logiciel GeForce de NVIDIA, qui est également installé et activé par défaut avec les pilotes graphiques GeForce, et dont vous ne pouvez pas vous désinscrire (selon la presse spécialisée, NVIDIA ne demande l'autorisation à aucun moment de l'installation du pilote). AMD, en revanche, vous donne le choix de vous désinscrire du programme d’amélioration des produits Radeon lors de l’installation des pilotes graphiques Radeon, et vous fournit des explications sur les données collectées.Intel a créé une page web qui explique ce qu’est le CIP, et quel est son champ de collecte de données. Selon cette page, le CIP « ne collecte pas votre nom, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone, vos informations personnelles sensibles ou votre emplacement physique (à l’exception du pays) ». Cependant, il collecte de nombreux types de données qui ne sont pas directement liés aux performances de votre PC, tels que :Concernant la confidentialité et la sécurité, Intel indique plusieurs éléments :Bien que cela puisse sembler une atteinte excessive à la vie privée en ce qui concerne le type de données capturées, il faut reconnaître à Intel qu’il vous permet de vous désinscrire de ce programme. C’est apparemment le cas contrairement à Nvidia, qui ne demande même pas la permission à aucun moment lors de l’installation du pilote. AMD, par contre, vous donne le choix de vous désinscrire comme Intel le fait, quelles que soient les autres options que vous choisissez lors de l’installation, et vous fournit même des explications sur ce qu’il collecte.La question qui se pose est de savoir si Intel a vraiment besoin de toutes ces données pour améliorer ses produits, et si les utilisateurs sont conscients et d’accord pour les partager. Certains peuvent considérer cela comme une violation inacceptable de leur vie privée, tandis que d’autres peuvent y voir un moyen d’aider Intel à créer de meilleurs GPU à l’avenir. Quoi qu’il en soit, il est important d’être informé et vigilant sur les pratiques de collecte de données des entreprises technologiques, et d’exercer son droit à choisir.Si vous n’êtes pas à l’aise avec le fait qu’Intel collecte des données sur votre PC et votre comportement en ligne, vous pouvez facilement vous désinscrire du CIP. Il existe deux façons de le faire :Lors de l’installation des pilotes graphiques Intel, vous pouvez décocher la case “Participer au programme d’amélioration du calcul” dans la fenêtre “Options d’installation”. Cela empêchera le CIP de s’installer et de s’exécuter sur votre PC.Si vous avez déjà installé les pilotes graphiques Intel avec le CIP, vous pouvez le désactiver dans les paramètres du panneau de contrôle Intel. Pour ce faire, ouvrez le panneau de contrôle Intel, cliquez sur l’icône “Paramètres” en bas à droite, puis sur l’onglet “Général”. Vous verrez une option “Participer au programme d’amélioration du calcul”. Décochez-la et cliquez sur “Appliquer” pour arrêter le CIP.En vous désinscrivant du CIP, vous empêcherez Intel de collecter et d’utiliser vos données personnelles. Cependant, cela n’affectera pas les performances ou la fonctionnalité de votre GPU Intel. Vous pourrez toujours profiter des dernières mises à jour et des meilleures expériences graphiques offertes par Intel.Source : Intel Que pensez-vous de la collecte de données par Intel ? Est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour les utilisateurs et pour l’entreprise ?Avez-vous déjà installé les pilotes graphiques Intel avec le CIP ? Si oui, avez-vous choisi de vous désinscrire ou de rester inscrit au programme d’amélioration du calcul ?Quelles sont les données que vous accepteriez ou refuseriez de partager avec Intel ou d’autres entreprises technologiques ? Quelles sont les limites à ne pas dépasser en matière de respect de la vie privée ?Pensez-vous qu’Intel devrait être plus transparent et explicite sur le CIP et ses objectifs ? Comment pourriez-vous améliorer la communication d’Intel avec ses clients ?Quels sont les avantages et les inconvénients de la collecte de données pour le développement des futurs GPU d’Intel ? Croyez-vous qu’Intel puisse créer de meilleurs produits grâce aux données collectées ?