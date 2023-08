L'Universal Scene Description (USD) est une plateforme logicielle extensible de haute performance pour la construction collaborative de scènes animées en 3D, conçue pour répondre aux besoins de la production de films et d'effets visuels à grande échelle. Développée par Pixar, l'USD permet des échanges robustes entre les outils de création de contenu numérique grâce à son ensemble de schémas en expansion, couvrant des domaines tels que la géométrie, l'ombrage, l'éclairage et la physique. En outre, la capacité de composition unique du framework de Pixar offre des moyens riches et variés de combiner des actifs dans des assemblages plus larges.Il permet également des flux de travail collaboratifs afin que de nombreux créateurs puissent travailler ensemble facilement, et plus encore. L'USD a été publiée pour la première fois en tant que logiciel open source (sous l'appellation OpenUSD) en 2016, sous une licence Apache modifiée. Cette semaine, Pixar, Adobe, Apple, Autodesk et Nvidia ont annoncé la création d'un forum, Alliance for OpenUSD (AOUSD), afin de normaliser, promouvoir et de diffuser davantage la technologie de Pixar. Selon Pixar et ses pairs, l'organisation nouvelle créée assurera la compatibilité des outils et du contenu 3D pour la numérisation dans toutes les industries.Selon un communiqué de presse publié mardi par Apple, l'alliance développera des spécifications écrites détaillant les caractéristiques d'OpenUSD. Cela permettra une plus grande compatibilité et une adoption, une intégration et une mise en œuvre plus larges, et permettra à d'autres organismes de normalisation de les inclure dans leurs spécifications. L'unité JDF (Joint Development Foundation) de la Fondation Linux a été choisi pour héberger le projet, car elle permettra un développement ouvert, efficace et efficient des spécifications OpenUSD, tout en offrant une voie vers la reconnaissance par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).L'AOUSD constituera également le principal forum pour la définition collaborative des améliorations à apporter à la technologie par l'ensemble de l'industrie. L'alliance invite un large éventail d'organisations à se joindre à elle et à participer à l'élaboration de l'avenir d'OpenUSD. « OpenUSD est la base de Nvidia Omniverse, une plateforme de développement pour connecter et construire des outils et des applications 3D. Omniverse aide des entreprises comme Heavy.AI, Kroger et Siemens à créer et à tester des simulations physiquement précises d'usines, de magasins, de gratte-ciel, de voitures de sport et bien plus encore », a déclaré Nvidia.« Chez Adobe, nous pensons qu'il faut fournir aux artistes un ensemble de solutions flexibles et puissantes fonctionnant sur une variété d'appareils. L'exploitation d'une représentation commune des données 3D au cours du processus de création multiplie la valeur apportée par chaque progiciel et appareil. OpenUSD a été créé pour être l'un de ces multiplicateurs et nous sommes ravis de voir un groupe diversifié d'entreprises s'unir pour soutenir cette technologie innovante et ouverte », a déclaré Guido Quaroni, directeur principal de l'ingénierie, 3D&I chez Adobe. Epic Games Hexagon, Foundry, IKEA, SideFX et Unity ont également rejoint l'AOUSD.« Pour IKEA, OpenUSD représente un format standard non propriétaire pour créer et stocker du contenu 3D afin de rapprocher notre chaîne de valeur et de développer des solutions d'ameublement à moindre coût », a déclaré Martin Enthed, responsable de l'innovation chez IKEA. De son côté, Burkhard Boeckem, le directeur technique d'Hexagon a déclaré : « en rejoignant l'alliance, Hexagon démontre son attachement aux avantages qu'OpenUSD apporte à ses clients lorsque ces derniers se connectent à des plateformes basées sur le cloud, comme Nexus, notre plateforme de fabrication, HxDR, notre plateforme de réalité numérique et Nvidia Omniverse ».Pixar a commencé à travailler sur USD en 2012 en tant que base 3D pour ses longs métrages, offrant une interopérabilité entre les données et les flux de travail. Quatre ans plus tard, Pixar a rendu cette USD puissante et polyvalente open source, de sorte que tout le monde peut utiliser OpenUSD et contribuer à son développement. La spécification prend en charge les exigences de la construction de mondes virtuels, telles que la géométrie, les caméras, les lumières et les matériaux. Elle comprend également des fonctionnalités nécessaires pour s'adapter à des ensembles de données complexes et volumineux, et il est extrêmement extensible.Ce qui permet d'adapter la technologie à des flux de travail allant au-delà des effets visuels. L'une des capacités uniques d'OpenUSD est son système de superposition, qui permet aux utilisateurs de collaborer en temps réel sans se marcher sur les pieds. Par exemple, un artiste peut modéliser une scène pendant que d'autres créent l'éclairage. « OpenUSD contribuera à accélérer la prochaine génération d'expériences de réalité augmentée, de la création artistique à la diffusion de contenu, et à produire un éventail toujours plus large d'applications informatiques spatiales », a déclaré Mike Rockwell, vice-président du Vision Products Group d'Apple.« Apple a activement contribué au développement d'OpenUSD, qui est une technologie essentielle pour la plateforme révolutionnaire visionOS, ainsi que pour le nouvel outil de développement Reality Composer Pro. Nous sommes impatients de favoriser son développement pour qu'il devienne une norme largement adoptée », a ajouté Rockwell. Les membres du comité de pilotage de la nouvelle alliance AOUSD interviendront lors de l'événement Open Source Days de l'Academy Software Foundation le 6 août et lors de la conférence SIGGRAPH dans le cadre de l'Autodesk Vision Series le 8 août à 13 heures (heure française) dans la salle 404A.Sources : Nvidia Quel est votre avis sur le sujet ?