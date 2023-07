🛡 #MWII #Warzone



les joueurs avides d'argent : il s'agit du petit groupe de joueurs qui créent et vendent des outils de triche et revendent des comptes piratés à des fins lucratives. Il s'agirait des joueurs les plus difficiles à réformer, car ils ne s'intéressent pas au jeu lui-même ; ils le considèrent uniquement comme un moyen de gagner de l'argent ;

les joueurs qui trichent pour le pouvoir : pour ces joueurs, la rétro-ingénierie du jeu et la recherche de moyens de contourner les outils anti-triche deviennent un métajeu fascinant en soi. Ils jouent pour le prestige au sein d'une communauté de tricheurs partageant les mêmes idées, se vantant souvent des milliers de comptes bannis qu'ils ont accumulés dans leur quête de nouveaux moyens de harceler les autres joueurs ;

les joueurs cherchant à atteindre les rangs les plus élevés : ces joueurs utiliseront des aimbots, des wallhacks et d'autres outils parce qu'ils veulent simplement la gloire d'être un gagnant. Selon Sereday et Mulasmajic, ces tricheurs sont souvent le résultat d'un manque d'attentes de la part des joueurs, ce qui peut conduire à une sorte de boucle de tricherie, ont déclaré les présentateurs ;

les joueurs qui trichent par amour pour le jeu : il s'agirait du plus grand groupe de tricheurs. Il s'agit de joueurs qui aiment vraiment le jeu et qui veulent en récupérer tous les éléments pouvant être débloqués. Mais plutôt que de dépenser de l'argent ou de passer des heures, ils se tournent vers les logiciels de triche ou les bots pour raccourcir le processus.

Le piratage et la tricherie sont depuis longtemps un fléau pour l'industrie vidéoludique. Tricher dans un jeu vidéo, c'est obtenir un avantage par rapport au jeu normal. Dans les jeux à un seul joueur, il s'agit le plus souvent de rendre le jeu plus facile à jouer. Dans les jeux multijoueurs, cela permet au tricheur d'avoir un avantage sur les autres joueurs. Les tricheurs exploitent une faiblesse interne d'un jeu (par exemple, un bogue) ou utilisent des outils externes conçus spécialement pour la triche. Pour uniformiser les règles du jeu pour tous les joueurs et lutter activement contre ces problèmes, Activision a lancé en 2021 le système anti-triche Ricochet.Activision a activement renforcé ses mécanismes internes de lutte contre les tricheurs afin d'améliorer l'expérience de jeu dans toute sa gamme de jeux en direct. Son système anti-triche Ricochet a fait l'objet de nombreuses mises à jour importantes, comme le fait de rendre les joueurs temporairement invisibles pour les tricheurs et d'ajouter des boucliers de dégâts pour empêcher les dégâts critique d'être infligés lorsqu'une tricherie est détectée. Ces ajustements auraient permis de mieux détecter les joueurs frauduleux. Ricochet cible non seulement les tricheurs, mais aussi les développeurs de moteurs de triche qui compromettent l'expérience de jeu.Récemment, l'équipe de Call of Duty a annoncé une nouvelle vague de bannissements visant les joueurs malhonnêtes, renforçant ainsi l'espoir des fans que le fair-play sera bientôt possible. Vendredi, le compte Twitter officiel de mise à jour de Call of Duty a fait le bilan préliminaire de la dernière vague de bannissement ayant visé les joueurs utilisant des hacks, des tricheries et des exploits qui nuisent à l'expérience du jeu. Selon l'annonce, plus de 14 000 comptes ont été ciblés et bannis en 24 heures. Les discussions en ligne qui ont suivi l'annonce suggèrent que la vague pourrait avoir ciblé les moteurs de triche de fournisseurs tels qu'InterWebz et EngineOwning.Cette vague de bannissement concernait les joueurs de "Call of Duty : Modern Warfare 2" et Warzone. Selon les analystes, même si ce chiffre n'est pas aussi important que les 90 000 interdictions prononcées précédemment dans Warzone, il témoigne de l'efficacité du système Ricochet mis à jour. De plus, alors que le studio se prépare à la mise à jour de la saison 5 de Call of Duty : Modern Warfare 2 et Warzone, les joueurs peuvent s'attendre à des vagues de bannissement similaires dans les jours à venir. Selon des sources au fait des plans d'Activision, l'engagement de l'entreprise dans la lutte contre la tricherie est aujourd'hui plus ferme que jamais.Et le système anti-triche Ricochet semble au centre de la stratégie d'Activision. Parmi les améliorations apportées à Ricochet, on peut citer la fonction "hallucination". La fonction est utilisée pour distraire les joueurs tricheurs en leur proposant de fausses cibles pendant que l'équipe recueille des données sur derniers. Selon l'entreprise, les hallucinations consistent à placer des personnages-leurres dans la vision des tricheurs identifiés par le système Ricochet. Cette fonction permet aux développeurs de déployer des leurres signalés à la fois comme moyen de dissuasion pour les tricheurs identifiés et comme méthode de détection des joueurs suspects.Le système anti-triche Ricochet étend en outre son champ d'action aux tricheurs utilisant des dispositifs matériels. En début d'année, l'équipe de Call of Duty a annoncé l'inclusion de détections de matériel tiers dans le système Ricochet, ciblant les utilisateurs employant des dispositifs matériels tels que le Cronus ZEN et le XIM. Selon les experts, bien que nombre de ces mesures puissent sembler relever du trolling, elles permettent aux équipes de développement de Call of Duty et de Ricochet de recueillir des informations inestimables à des fins d'analyse et de développement d'outils anti-triche, tout en décourageant l'utilisation de moteurs de triche.Ce flux continu de données en temps réel permet d'affiner les mesures anti-triche contre les exploits en cours, érodant ainsi l'avantage indu dont les tricheurs jouissent depuis bien trop longtemps. Enfin, l'ajout de la fonctionnalité "Replay Investigation" permet à l'équipe d'identifier et d'analyser les comportements de triche dans tous les modes multijoueurs. Cependant, bien que ces mesures visent à éradiquer les tricheurs, il existe un risque que des joueurs valides soient bannis par inadvertance. Activision devrait continuer à affiner son approche en prévision de l'arrivée du contenu très attendu de la saison 5 de Call of Duty : Modern Warfare 2 et Warzone.Les bons élèves poussent toujours un soupir de soulagement lorsque les tricheurs se font prendre. Les joueurs honnêtes de Call of Duty se réjouissent du bannissement d'un grand nombre de joueurs-tricheurs et appellent Activision à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Alors que la nouvelle est devenue virale sur Twitter, de nombreux fans ont réagi de manière intéressante. Mais le débat révèle également que certains ne sont pas tout à fait ravis de la nouvelle. Certains commentaires suggèrent que les tricheurs ne sont pas toujours des ennemis, mais qu'ils font souvent partie des meilleurs joueurs, clients, collectionneurs et créateurs de contenu d'un jeu.Cela rappelle une position précédemment exprimée par Clint Sereday et Nemanja Mulasmajic, des anciens de Riot Games et cofondateurs de Byfron Technologies, une société spécialisée dans la lutte contre les tricheurs. Lors d'une présentation à la conférence GDC (Game Developers Conference) l'année dernière, le duo a déclaré : « s'attaquer aux tricheurs en appliquant une politique de tolérance zéro et d'uniformisation revient à s'en prendre à la communauté du jeu. La tricherie naît souvent de l'amour du jeu et dans ces cas-là, il peut être plus efficace de chercher à réformer ou à dissuader les tricheurs que d'essayer de les bannir ».Au cours de leur intervention, les cofondateurs ont présenté les motivations qui, selon eux, poussent les joueurs à tricher dans les jeux en ligne. Chacune d'entre elles nécessite une approche différente pour maintenir l'intégrité du jeu sans détruire la confiance de la communauté. Les motivations identifiées par Sereday et Mulasmajic sont :Par ailleurs, l'année dernière, Activision Publishing, une filiale d'Activision Blizzard, a intenté un procès à EngineOwning, une entreprise qui fait de la publicité pour des logiciels de tricherie pour Call of Duty et d'autres jeux de tir en ligne populaires. La plainte de l'éditeur a pour motif : "trafic de technologies qui contournent ou éludent les technologies anti-triche utilisées par Activision pour protéger l'intégrité des jeux [Call of Duty]". Le document de la plainte indique que l'éditeur cherche à faire interdire tous les logiciels qui permettent de tricher dans n'importe lequel de ses jeux. Ricochet vise désormais directement le moteur EngineOwning.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la politique d'Activision vis-à-vis des tricheurs ?Pensez-vous que les tricheurs sont indispensables aux jeux vidéo ?Que pensez-vous du logiciel anti-triche Ricochet d'Activision ?