coherence est le premier moteur de réseau qu'un concepteur peut utiliser sans avoir besoin de coder, offrant un ensemble d'outils puissants qui permettent aux développeurs d'avoir des prototypes multijoueurs fonctionnels en l'espace de quelques minutes. Il est ouvert, facile à utiliser et hautement évolutif, offrant à tous, des plus grands studios du monde aux petites équipes indépendantes, un moyen très intuitif et rationalisé de créer, tester et déployer des jeux en réseau.coherence sort de la version bêta et entre aujourd'hui dans sa version 1.0. Les développeurs peuvent désormais lancer des jeux sans avoir à s'appuyer sur une structure de serveur gérée par coherence grâce au support de l'hébergement client. coherence offre également une intégration complète d'Unity, une origine à point flottant pour une précision absolue dans les univers de jeu étendus, des salles de lobby et un matchmaking, un contrôle total sur les données de persistance du monde, un repli TCP pour les réseaux restreints, un pipeline d'actifs entièrement personnalisable, une mise en commun d'objets et bien plus encore.La richesse des nouvelles fonctionnalités lancées avec coherence s'accompagne d'une interface rénovée qui a fait l'objet d'une refonte technique et visuelle complète englobant à la fois le site coherence.io et le Dashboard. La liste des améliorations comprend une réactivité accrue, un design rationalisé, une meilleure accessibilité et une sécurité renforcée.Grâce à un modèle de tarification qui commence avec un niveau gratuit de 0$/mois qui inclura suffisamment de crédits pour couvrir les besoins de développement de la plupart des projets, coherence est disponible à l'essai gratuitement dès maintenant. Pour les projets plus réussis qui nécessitent plus de soutien, coherence évite d'utiliser des ensembles pré-packagés de mesures traditionnelles comme les utilisateurs simultanés, la bande passante, le stockage de données et le calcul dans le calcul des coûts. Au lieu de cela, coherence introduit des crédits universels qui tiennent compte des différences significatives dans les empreintes de ressources des divers projets de jeu. Contrairement à pratiquement tous les autres moteurs de réseau sur le marché, coherence tient également compte du fait que les coûts en direct varient selon qu'il s'agit d'un pic le soir du week-end ou d'un creux le lundi midi - et économise de l'argent en facturant en conséquence.Le modèle de tarification de coherence, basé sur des crédits universels, garantit une efficacité maximale dans l'utilisation des ressources, qu'il s'agisse d'un jeu de plateforme, d'une salle de DJ virtuelle, d'un jeu de simulation de course ou du prochain grand MMO. Les crédits vous permettent d'éviter le scénario habituel des projets de jeux en ligne utilisant des modèles de tarification traditionnels, où ils atteignent un plafond sur une seule métrique et encourent des coûts supplémentaires inutiles ou sont gelés jusqu'au prochain cycle de facturation, malgré le fait qu'il reste suffisamment de ressources inutilisées dans d'autres métriques.", a déclaré le cofondateur Dino Patti. "."Facile à mettre en place, mais très complet, le SDK et le netcode de coherence mettent les fonctionnalités multijoueurs à la portée de tous les développeurs, quelle que soit la taille de leur équipe ou leur expérience technique.Source : Coherence Que pensez-vous de coherence ?