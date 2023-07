La réaction de Valve

Envoyé par Valve Envoyé par Ce que vous ne devez pas publier sur Steam :

Des propos haineux, c'est-à-dire des propos qui incitent à la haine, la violence ou la discrimination fondée sur l'appartenance ethnique, la religion, le genre, l'âge, le handicap ou l'orientation sexuelle ; Des images sexuellement explicites de personnes réelles ; Du contenu pour adultes non identifié comme tel et ne faisant pas l'objet d'une limite d'âge ; Des propos diffamatoires ou calomnieux ; Du contenu qui ne vous appartient pas ou pour lequel vous ne possédez pas les droits adéquats ; Du contenu qui enfreint les lois d'une juridiction dans laquelle il est disponible ; Du contenu manifestement offensant ou qui a pour but de choquer ou de dégouter ; Du contenu qui exploite des enfants de quelque manière que ce soit ; Des applications qui modifient les ordinateurs des clientes et clients de manière imprévue ou dangereuse, comme les logiciels malveillants ou les virus ; Des applications qui tentent d'obtenir de manière frauduleuse des données sensibles, comme les identifiants Steam ou les informations financières (numéro de carte de crédit, par exemple) ; Du contenu vidéo qui n'est apparenté à aucun produit publié sur Steam ; Des vidéos de VR à 360° qui ne sont pas interactives ; Des applications construites sur la technologie blockchain qui émettent ou permettent l'échange de cryptomonnaies ou de jetons non fongibles (NFT).

D'autres entreprises sont frileuses à l'idée de l'utilisation du contenu généré par l'IA sur leurs plateformes

Des plaintes en recours collectif

Selon un développeur anonyme qui a partagé son expérience sur Reddit, Valve a rejeté sa soumission de jeu sur Steam en raison de la présence d’assets artistiques générés par l’IA qui semblaient s’appuyer sur du matériel protégé par le droit d’auteur appartenant à des tiers. Valve a expliqué que la propriété légale de ces assets générés par l’IA était incertaine, et qu’il fallait que le développeur confirme qu’il possède les droits sur tout le contenu utilisé dans le jeu, y compris celui utilisé dans le jeu de données qui a entraîné l’IA à créer les assetsPotterharry97 a initialement publié un article sur le rejet en mai où il a admis « qu'une grande partie des actifs ont une certaine implication de l'IA dans sa création » grâce à l'utilisation de Stable Diffusion. Dans un article de suivi publié fin juin, a expliqué que la soumission initiale était conçue comme une première version d'espace réservé, « avec 2-3 actifs/sprites qui étaient évidemment générés par l'IA ».Cette utilisation « évidente » de l'IA a apparemment déclenché une sonnette d'alarme chez un modérateur de Valve, qui aurait répondu que Valve avait « identifié la propriété intellectuelle... qui semble appartenir à un ou plusieurs tiers. En particulier, [Nom du jeu ici] contient des actifs artistiques générés par l'intelligence artificielle qui semblent s'appuyer sur du matériel protégé par des droits d'auteur appartenant à des tiers ».« Comme la propriété légale de ces œuvres générées par l'IA n'est pas claire, nous ne pouvons pas distribuer votre jeu tant qu'il contient ces actifs générés par l'IA », a-t-il indiqué dans la suite de son message, « à moins que vous ne puissiez confirmer de manière affirmative que vous possédez les droits sur toutes les propriétés intellectuelles utilisées dans l'ensemble de données qui a entraîné l'IA à créer les éléments de votre jeu ».Potterharry97 a à nouveau soumis le jeu avec quelques modifications artistiques pour supprimer « tout signe évident d'IA ». Mais le développeur a déclaré que la réponse de Valve indiquait « qu'après [avoir pris] notre temps pour mieux comprendre la technologie d'IA utilisée pour créer [le jeu] », Valve « refusait toujours de distribuer [le jeu] car il n'est pas clair si la technologie d'IA sous-jacente utilisée pour créer les actifs dispose de droits suffisants sur les données de formation ».« Je ne savais même pas que l'art de l'IA n'était pas autorisé, car j'en avais entendu parler, et j'ai même vu moi-même quelques exemples assez évidents », a écrit potterharry97 dans le fil de commentaires sous le message initial.Dans une déclaration en réaction à cette affirmation, la représentante de Valve PR, Kaci Boyle, a déclaré que l'objectif de l'entreprise n'était « pas de décourager l'utilisation [de l'IA] sur Steam ; au lieu de cela, nous cherchons à l'intégrer dans nos politiques d'examen déjà existantes.*» Elle a poursuivi en disant que le processus d'examen actuel de l'entreprise tient compte de la loi actuelle sur le droit d'auteur et que « bien que les développeurs puissent utiliser ces technologies d'IA dans leur travail... ils ne peuvent pas enfreindre les droits d'auteur existants ».Boyle a ajouté que Steam remboursera les crédits de soumission d'applications pour tous les développeurs dont les jeux ont été rejetés pour des problèmes de droits d'auteur de l'IA alors que la société affine son processus de révision. Elle a fait la même offre à potterharry97.Les règles de soumission des développeurs de Valve interdisent « le contenu que vous ne possédez pas ou sur lequel vous n'avez pas les droits adéquats » :Cette position de Valve est très restrictive et empêchera de nombreux développeurs d’utiliser du contenu généré par l’IA dans leurs jeux (à moins qu’ils ne veuillent changer de plateforme). En effet, la plupart des réseaux d’IA sont entraînés sur des millions d’images ou d’assets provenant du web pour créer du contenu convaincant. Il est donc impossible de posséder les droits sur tout le matériel utilisé pour entraîner l’IA. De plus, la protection du droit d’auteur entourant le contenu généré par l’IA est constamment en évolution, et il n’est pas clair si les images produites par l’IA sont éligibles au droit d’auteur ou non, selon la législation en vigueur.Valve n’est pas la seule entreprise à réagir au paysage juridique incertain entourant l’art généré par l’IA. D’autres plateformes comme YouTube ou Spotify ont également mis en place des politiques pour limiter ou interdire l’utilisation de contenu généré par l’IA, invoquant des raisons similaires liées au droit d’auteur et à la propriété intellectuelle. Ces mesures visent à protéger les entreprises contre les éventuelles poursuites judiciaires, mais elles risquent aussi de freiner l’innovation et la créativité dans le domaine du jeu vidéo.L'émergence de l'IA a ajouté une nouvelle dimension compliquée aux discussions sur le droit d'auteur. Le changement a conduit à des poursuites pour des choses comme l'utilisation de code open source non crédité et la violation d'œuvres d'art protégées par le droit d'auteur, et Valve en tête avec une politique agressive concernant les actifs créés par l'IA n'est pas trop une surprise.Des artistes numériques ont intenté une action en justice contre Midjourney et Stability AI, deux entreprises qui ont lancé des générateurs d’images basés sur l’intelligence artificielle et qui peuvent transformer des textes simples en images réalistes.Les entreprises Midjourney et Stability AI ont lancé leurs générateurs d’images au public l’année dernière, et ont attiré plus de 10 millions d’utilisateurs. DeviantArt, une plateforme en ligne pour les artistes numériques, a également intégré la technologie de Stability AI dans son site.Quiconque génère des images avec des systèmes tels que Stable Diffusion ou DALL-E peut ensuite les vendre, les conditions spécifiques concernant le droit d'auteur et la propriété de ces images varient. « Je ne veux pas du tout participer à la machine qui va dévaloriser ce que je fais », a déclaré Daniel Danger, un illustrateur et graveur qui a appris qu'un certain nombre de ses œuvres avaient été utilisées pour entraîner Stable Diffusion.Ces résultats sont loin d'être magiques : pour qu'un de ces systèmes puisse ingérer vos mots et produire une image, il doit être entraîné sur des montagnes de données, qui peuvent comprendre des milliards d'images extraites d'Internet, associées à des descriptions écrites.Les artistes qui ont intenté le procès affirment que les entreprises d’IA ont utilisé leurs images, ainsi que celles de dizaines de milliers d’autres artistes, sans leur consentement pour entraîner leurs générateurs d’images. Ils soutiennent que cela constitue une violation flagrante de leurs droits de propriété intellectuelle, selon le code américain du droit d’auteur (17 U.S. Code § 106), la loi sur le droit d’auteur numérique (Digital Millennium Copyright Act) et la loi sur la concurrence déloyale.Ils affirment également que les générateurs d’images produisent des œuvres dérivées, c’est-à-dire des œuvres qui incorporent suffisamment d’éléments de l’œuvre originale pour qu’il soit évident qu’elles en découlent. Ils estiment que ces œuvres dérivées portent atteinte à leur droit moral et à leur réputation, et qu’elles créent une concurrence déloyale sur le marché de l’art.En outre, ils accusent les entreprises d’IA d’avoir permis aux utilisateurs de créer ce qu’ils appellent des « faux », c’est-à-dire des imitations du style ou de la signature d’un artiste. Par exemple, après la mort de l'illustrateur coréen Kim Jung Gi, un développeur logiciel qui se fait appeler 5you a utilisé la Stable Diffusion pour créer un modèle qui pouvait produire des images dans le style de Kim. D'autres artistes ont rapporté des exemples similaires d'utilisateurs créant des œuvres dans leur style.Sources : Potterharry97, politique de Valve