Un problème d'exclusivité

Sega : un portefeuille de jeux bien équilibré avec un attrait mondial

Bungie : sécurisation de la propriété intellectuelle précieuse et de la communauté

Niantic : Le leader du jeu en réalité augmentée

IO Interactive : Le maître des jeux furtifs

Zynga et Supergiant Games : les géants du jeu mobile

Microsoft voulait « mettre Sony hors jeu »

Microsoft a annoncé son offre de rachat d'Activision en janvier de l'année dernière, la plus importante de son histoire, afin d'affronter les leaders Tencent et Sony sur le marché en plein essor des jeux vidéo et de s'aventurer dans le métavers. Parmi les titres à succès d’Activision, nous pouvons citerou encore. L'Union européenne (UE) a déjà approuvé le rachat d’Activision par Microsoft, mais au Royaume-Uni et aux États-Unis, les régulateurs soulignent de nombreuses préoccupations liées à cet accord. Ils craignent que cet accord donne à Microsoft un monopole sans précédent sur le marché des jeux vidéo.Plus tôt ce mois-ci, la FTC des États-Unis a demandé à un tribunal de bloquer temporairement l'acquisition d'Activision par Microsoft afin d'empêcher la conclusion de l'opération avant que le gouvernement n'entende la plainte du régulateur contre cette transaction de 69 milliards de dollars. La FTC a déclaré que Microsoft et Activision avaient signalé que l'opération pourrait être conclue dès vendredi et a demandé à un juge fédéral de bloquer tout accord final. Le régulateur est opposé à cet accord et dans une plainte déposée en décembre dernier, il a fait valoir que cela pourrait supprimer la concurrence sur le marché des jeux vidéo.La FTC cite le long succès de la franchiseainsi que le succès instantané deetpour montrer pourquoi cela serait problématique si en plus de ses propres plateformes de jeu, Microsoft possédait Activision. Dans sa plainte déposée auprès d'un tribunal fédéral de San Francisco, la FTC estime que « la fusion serait raisonnablement susceptible de réduire substantiellement la concurrence et/ou de tendre à créer un monopole dans les consoles de haute performance, les services d'abonnement à des bibliothèques de contenus multijeux et les services d'abonnement à des jeux dans le cloud ».La FTC estime que l'accord, qui serait le plus important pour Microsoft et le plus important dans l'histoire de l'industrie des jeux vidéo, donnerait à Microsoft la capacité et une incitation accrue à retenir ou à dégrader le contenu d'Activision d'une manière qui réduirait considérablement la concurrence. Le régulateur américain a déclaré que, sans l'intervention d'un juge, l'entreprise issue de la fusion « pourrait altérer les activités et les plans d'entreprise d'Activision » et permettre à Microsoft d'accéder à des informations commerciales sensibles. La plainte de décembre arguait déjà que l'accord donnerait à la Xbox de Microsoft un accès exclusif aux jeux d'Activision.Face à tous ces arguments, le juge Edward Davila a accordé la demande de la FTC de bloquer temporairement le processus de rachat de Microsoft . Une audience sur le fond de l’affaire est prévue pour le 2 août.En attendant, le juge Davila a fixé une audience de deux jours, les 22 et 23 juin, pour examiner la demande d’injonction préliminaire de la FTC, qui empêcherait Microsoft de finaliser l’acquisition tant que la procédure administrative n’est pas terminée. Sur la base de l'audience de fin juin, le tribunal fédéral décidera si une injonction préliminaire (qui durerait pendant l'examen administratif de l'affaire) est nécessaire.C'est donc dans le contexte des audiences que les documents internes de Microsoft sont progressivement exposés au public. D'autres révélations pourraient émerger des documents internes.L'exclusivité a été le point de friction le plus important de l'opposition de Sony et de la FTC contre la tentative de 69 milliards de dollars de Microsoft d'acheter Activision Blizzard. Depuis que Microsoft a annoncé l'accord en janvier 2022, elle et Sony se sont bousculées entre les affirmations de Sony selon lesquelles son concurrent dégraderait ou retiendrait les versions PlayStation de la franchise Call of Duty d'Activision, et les assurances du contraire de Microsoft. Cependant, les témoignages lors des audiences révèlent une situation beaucoup plus compliquée.L'une des premières révélations de l'audience pourrait saper les déclarations antérieures de Sony sur Call of Duty. Un e-mail non scellé au début de la procédure a révélé que le chef de PlayStation, Jim Ryan, ne s'était jamais inquiété de la possibilité que la franchise devienne exclusive à Xbox. Il a écrit qu'il pensait que le moteur critique de vente continuerait à voir des sorties sur PlayStation dans un avenir prévisible.Alors que Microsoft a déclaré à plusieurs reprises qu'il permettrait à Activision Blizzard de continuer à développer Call of Duty sur PlayStation 5 et les futures consoles PlayStation après l'acquisition, Ryan a remis en question la longévité de cet accord lors de l'audience. Dans une déposition, il a suggéré que Sony retiendrait les kits de développement PlayStation de nouvelle génération des filiales de Microsoft.Le chef de la Xbox, Phil Spencer, a suggéré que la politique avait déjà empêché les studios appartenant à Microsoft de prendre pleinement en charge PlayStation, mais la véracité de l'affirmation pourrait ne pas être à toute épreuve. Depuis l'achat du studio Minecraft Mojang, Microsoft a continué à développer le titre extrêmement populaire pour des plateformes rivales telles que PlayStation, Nintendo et Apple, mais Spencer a déclaré qu'il n'avait pas optimisé le jeu pour PS5 en raison d'un manque de kits de développement appropriés.Dans un e-mail de novembre 2020, Phil Spencer, a écrit au PDG de Microsoft, Satya Nadella, et à la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, demandant l'autorisation d'approcher Sega Sammy au sujet d'une éventuelle acquisition de ses studios de jeux Sega.« Nous pensons que Sega a construit un portefeuille de jeux bien équilibré sur tous les segments avec un attrait géographique mondial, et nous aidera à accélérer Xbox Game Pass à la fois sur et hors console », a écrit Spencer.Spencer a fait valoir que la propriété intellectuelle de Sega, telle que Sonic the Hedgehog, Persona, Yakuza et Total War, aiderait à étendre la portée de Game Pass à de nouveaux publics à travers le monde, en particulier en Asie, où le contenu localisé est essentiel au succès. Sega offrirait également une valeur de transaction de jeu pour les opportunités de monétisation à l'avenir.On ne sait pas ce qui s'est passé avec l'acquisition de Sega et si Nadella a finalement approuvé les pourparlers. Mais dans un document d'examen de la fusion d'avril 2021, Sega était toujours répertorié comme une cible clé.Bungie, le studio derrière Halo et Destiny, était également sur le radar de Microsoft. La société avait auparavant détenu Bungie entre 2000 et 2007, avant qu'elle ne soit indépendante. Microsoft avait toujours un accord d'édition avec Bungie pour les jeux Halo jusqu'en 2010.Dans le document d'avril 2021, Microsoft a déclaré que « l'acquisition de Bungie comprendra la sécurisation d'une propriété intellectuelle précieuse, Destiny (et sa communauté) et l'intégration de son infrastructure de développement et d'opérations en direct dans Xbox Game Studios ».Microsoft avait identifié un risque de « à taux élevé » pour Bungie, parallèlement à l'investissement minoritaire de 100 millions de dollars de NetEase en 2018. L'entreprise a également noté que Destiny était « l'un des titres enregistrant le plus d'heures [de jeux] sur console Game Pass ».Cependant, les projets de Microsoft d'acquérir Bungie ont été contrecarrés par Sony, qui a acheté le studio en 2022 après que Microsoft a annoncé son intention d'acquérir Activision Blizzard. Sony possède désormais les franchises Destiny et Halo.Niantic, le développeur deet, était une autre entreprise qui intéressait Microsoft. Niantic est largement considéré comme le leader du jeu en réalité augmentée, un domaine dans lequel Microsoft investit avec son appareil HoloLens et son jeu Minecraft Earth.Microsoft pensait que l'expertise de Niantic en réalité augmentée compléterait ses propres efforts en réalité mixte et en cloud gaming. Les jeux de Niantic ont également une base de fans importante et fidèle qui pourrait augmenter les abonnements Game Pass.Cependant, Niantic est resté indépendant jusqu'à présent et a récemment lancé sa propre plate-forme de réalité augmentée pour les développeurs.IO Interactive, le développeur des jeux Hitman et James Bond, figurait également sur la « liste de surveillance finale » de Microsoft en 2021. Microsoft a salué la maîtrise d'IO Interactive des jeux furtifs et son solide portefeuille de propriété intellectuelle.Microsoft a également vu une opportunité d'exploiter le moteur Glacier d'IO Interactive pour d'autres projets Xbox Game Studios. Le moteur est connu pour ses graphismes impressionnants et sa simulation physique.IO Interactive n'a encore été acquis par aucune entreprise et travaille actuellement sur le projet 007, un nouveau jeu James Bond.Microsoft avait également les yeux rivés sur le marché des jeux mobiles, qui est l'un des segments à la croissance la plus rapide de l'industrie. La société envisageait d'acquérir Zynga et Supergiant Games, deux des développeurs de jeux mobiles les plus prospères.Zynga est connu pour ses jeux occasionnels commeet. Supergiant Games est connu pour ses jeux acclamés par la critique commeetMicrosoft voulait utiliser la propriété intellectuelle et le talent de Zynga et Supergiant Games pour créer plus de jeux mobiles pour Game Pass. Cependant, les deux sociétés ont été acquises par d'autres parties avant que Microsoft ne puisse agir. Zynga a été acheté par Take-Two pour 12,7 milliards de dollars en janvier 2022. Supergiant Games a été acheté par Tencent pour un montant non divulgué en mars 2022.La stratégie d'acquisition agressive de Microsoft était motivée par son ambition de dominer le marché des abonnements aux jeux et de concurrencer Sony, son principal rival dans le domaine des consoles.Dans un e-mail de 2019, le chef de Xbox Game Studios, Matt Booty, a écrit au directeur financier de Xbox, Tim Stuart, exhortant la société à ne ménager aucune dépense lorsqu'il s'agissait d'acquérir du contenu de jeu : « Nous (Microsoft) sommes dans une position tout à fait unique pour mettre Sony hors jeu », a-t-il écrit.Booty a déclaré que le contenu de Microsoft était un « fossé » que d'autres ne pouvaient pas franchir, Sony étant le seul véritable concurrent, et Game Pass avait une avance de 2 ans et 10 millions d'abonnés.Microsoft affirme que l'e-mail a trois ans et demi et qu'il n'a jamais essayé de mettre Sony hors jeu, bien qu'il ait acquis Bethesda pour 7,5 milliards de dollars et pourrait éventuellement posséder Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars.Source : FTC contre MicrosoftQuelle est votre opinion sur la stratégie d’acquisition de Microsoft dans le secteur du jeu vidéo ?Pensez-vous que Microsoft a raison de vouloir “mettre Sony hors jeu” dans la compétition pour les abonnements ?Quels sont les studios de jeu que vous aimeriez voir rachetés par Microsoft ou Sony ?Quels sont les avantages et les inconvénients du Xbox Game Pass pour les joueurs et les développeurs ?Quelles sont les conséquences possibles de l’enquête antitrust de la FTC sur l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft ?