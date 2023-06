Le constructeur automobile allemand BMW s'investit dans le gaming

AirConsole développe actuellement des jeux qui seront intégrés aux voitures BMW en 2023

Nous sommes en 2023 et un grand nombre d'évènements dans le domaine technologique ont impacté la planète et l'humanité comme par exemple l'arrivé de ChatGPT fin 2022 et l'explosion de l'accès à toute forme d'intelligence artificielle au sens large.En 2023, la révolution dans le monde automobile c'est le gaming !Oui, ce n'est pas une blague, avec l'amélioration des systèmes d'info-divertissement embarqués dans les voitures, un bon nombre de constructeurs automobiles ont pensé à investir dans le développement de jeux vidéo dans leurs systèmes.C'est le cas du groupe du constructeur automobile allemand BMW qui décide de s'associer à AirConsole pour permettre de profiter des jeux d'arcade de cette société dans leurs systèmes d'info-divertissement avancés.AirConsole est une entreprise suisse, se nommant autrefois N-Dream, basée à Zurich, qui dispose d'une plateforme de jeux vidéo offrant la possibilité d'accéder à un catalogue de jeux casuals et multijoueurs sur divers supports, tels que les navigateurs web sur l'ordinateur, Android TV, Google TV et Amazon Fire TV, qui se contrôlent avec le smartphone prenant ainsi le rôle de manette.AirConsole, ça se devine dans son nom, se veut être en quelque sorte la console sans hardware ; ils vendent leurs services consistant en la combinaison smartphones et écran comme étant une console.Afin d'offrir la meilleur expérience de jeux en voiture, les deux compagnies décident de lancer un concours de game design. Les candidats doivent, dans un premier temps jusqu'au 8 juin, soumettre une idée de jeu, au format Powerpoint, dont l'expérience conviendrait à un usage en voiture.Pour gagner, il suffit que le jeu soit accessible pour tout le monde tout en proposant une expérience agréable en voiture. Les designers doivent également faire preuve de créativité quant à l'usage du smartphone.Le 10 juillet, les quatre gagnants de la première phase seront annoncées : ils recevront chacun la somme de cinq mille dollars américains pour développer un prototype de leurs jeux jusqu'au 9 octobre.Le 6 Novembre, le gagnant sera annoncé. AirConsole et le vainqueur développeront ensemble le jeu en entier pour l'intégrer dans la voiture.Étant donné que la phase de soumission de concept de jeu, le jury est maintenant confronté à la tâche de sélectionner les gagnants du premier tour.Le 10 juillet, les gagnants seront annoncés.À suivre...Jouer dans une voiture : pour ou contre ?Est-ce un enjeu qui en vaut la chandelle de s'investir dans le gaming pour un constructeur automobile ?Quel idée de jeu serait judicieuse pour une expérience unique en voiture ?