Microsoft fait actuellement face à la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis dans une bataille juridique visant à défendre son offre de 69 milliards de dollars pour racheter l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard. Annoncée pour la première fois au début de l'année 2022, la transaction en cours a été examinée de près par divers organismes de réglementation internationaux. Ces derniers ont exprimé des préoccupations quant au fait que ce rachat pourrait conférer à Microsoft et sa filiale Xbox un monopole sur le marché des jeux vidéo. Le procès intenté par la FTC contre Microsoft pour tenter de bloquer l'opération a commencé ce jeudi 22 juin 2023.Xbox s'est efforcé d'apaiser leurs inquiétudes. Et Microsoft se défend d'une manière inattendue : tout en évoquant sa position potentiellement dominante, Microsoft a déploré sa troisième place et admis sa défaite dans "la guerre des consoles" en cours. Microsoft affirme que Nintendo et Sony ont pris une avance significative sur sa console la Xbox depuis que cette dernière a été introduite pour la première fois en 2001. Cette déclaration suggère qu'une partie de la stratégie juridique actuelle de la firme de Redmond semble consister à démontrer l'avance dominante que la PlayStation et Nintendo ont prise dans l'industrie du jeu. Microsoft a laissé entendre :« La Xbox a perdu la guerre des consoles et ses rivaux sont en mesure de continuer à dominer, notamment en tirant parti de contenus exclusifs. La console Xbox s'est toujours classée troisième (sur trois) derrière PlayStation et Nintendo en termes de ventes. En 2021, la part de marché de la Xbox était de 16 %, contre [caviardé] et [caviardé] respectivement pour Nintendo et PlayStation. De plus, en ce qui concerne les recettes tirées des consoles et la part des consoles actuellement utilisées par les joueurs ("parc installé"), la Xbox est en queue de peloton avec 21 %, tandis que PlayStation et Nintendo ont des parts respectives de [caviardé] et [caviardé] ».Selon le traqueur de ventes de matériel et de logiciels VGChartz, les dernières consoles de Microsoft, la Xbox Series X et la Xbox Series S, ne se sont vendues qu'à 21 millions d'unités en avril 2023. Pendant ce temps, la PlayStation 5 et la Nintendo Switch sont au coude à coude avec environ 36 millions d'unités chacune, bien que l'hybride console "portable-console" ait une légère avance. À ce titre, Microsoft reconnaît sa défaite et a déclaré qu'il avait essentiellement renoncé à rivaliser dans les guerres de consoles actuelles, optant plutôt pour se concentrer sur la livraison de logiciels (qui ne sont pas sortis, ou qui ont fait un flop) à sa base de joueurs.Microsoft met l'accent mis sur le développement de son service d'abonnement Game Pass et semble moins intéressé par la position de numéro un sur le marché que par la volonté de devenir le premier Netflix de l'industrie du jeu vidéo. « Ayant perdu la guerre des consoles, Xbox mise sur une stratégie différente de celle de Sony [et de Nintendo]. Xbox génère des bénéfices grâce aux ventes de jeux, et non aux ventes de consoles. En effet, Xbox vend ses consoles à perte, subventionnant de fait l'achat du matériel par les joueurs dans l'espoir de compenser le manque à gagner par la vente de jeux et d'accessoires », écrit Microsoft dans le document.À première vue, il peut sembler choquant d'entendre un géant de la technologie comme Microsoft avouer ses faiblesses. L'entreprise a investi de façon agressive dans la marque Xbox au cours des deux dernières décennies, et les efforts récents montrent des perspectives confiantes pour la division des jeux. Le public habituel et les experts accorderont sans aucun doute une grande importance aux performances insuffisantes des consoles Xbox et à leur position dans la "guerre des consoles", mais le matériel n'est qu'une infime partie des plans de la société Xbox. D'autres composantes sont : Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming et Xbox Play Anywhere.Phil Spencer, directeur général de Xbox Game Studios et responsable des produits Xbox, a même laissé entendre que son poste était en jeu après une série de maladresses qu'il s'est lui-même infligées. Dans un entretien avec une chaîne YouTube de la communauté Xbox, Spencer a déclaré qu'il était illusoire de penser que des exclusivités comme le très attendu Starfield inciteraient les joueurs de Sony à changer d'allégeance. « Il n'est tout simplement pas vrai que si nous créons de grands jeux, la part de marché des consoles va soudainement changer de façon spectaculaire. Nous avons perdu la pire génération avec la Xbox One », a-t-il déclaré.Selon Spencer, 90 % des joueurs sont déjà attachés à leur console respective. Il a en outre jeté de l'eau froide sur les espoirs que la remplaçante de la défunte console, l'actuelle Xbox Series X, serait en mesure d'ébranler les ventes de la PlayStation 5 de Sony et de la Nintendo Switch. « Je sais que cela va contrarier beaucoup de gens, mais c'est la vérité quand vous êtes en troisième position sur le marché des consoles et que les deux premiers acteurs sont aussi forts qu'ils le sont », a-t-il déclaré. La décision de Microsoft de racheter Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars semble tout de même être la meilleure preuve de l'importance du secteur.Ces aveux interviennent alors que Microsoft a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que la prochaine génération de consoles commence en 2028. Cela indiquerait que "Call of Duty" serait encore disponible sur les plateformes concurrentes si un tel jeu devait sortir au moment où Microsoft rachète Activision Blizzard. Cela dit, Sony n'est pas d'accord avec cette acquisition, le patron de Sony PlayStation, Jim Ryan, ayant admis lors de la même audition qu'il ne partagerait pas d'informations sur une hypothétique PlayStation 6 avec les développeurs de Call of Duty si l'acquisition était approuvée. Selon lui, cela pourrait avoir des impacts négatifs sur la PlayStation.Évidemment, la position de Sony pourrait avoir toutes sortes de répercussions pour les fans de Call of Duty sur PlayStation. L'opération dépasse de loin les quelque 33 milliards de dollars que Microsoft a dépensés pour LinkedIn en 2016, après correction de l'inflation, ce qui en fait la plus grosse acquisition de l'histoire de Microsoft. Par ailleurs, ce n'est pas seulement aux États-Unis que l'opération est vue d'un mauvais œil. L'autorité antitrust britannique (CMA) a porté un coup sévère au projet de Microsoft la semaine dernière en mettant son veto à l'accord au motif qu'il pourrait étouffer la concurrence dans un secteur en plein essor de l'industrie.« Ils ont défini un marché des jeux dans le cloud qui, à mon avis, n'existe pas encore vraiment aujourd'hui. Mais ils ont un point de vue selon lequel nous avons peut-être une longueur d'avance sur un marché qui est en train de se former », a déclaré Spencer, assurant qu'il ferait appel de la décision de la CMA. Il n'a toutefois pas donné une date précise pour le début de la procédure d'appel.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des aveux de Microsoft ? Êtes-vous du même avis ?Selon vous, la Xbox a-t-elle toujours été derrière la PlayStation et Nintendo ?À votre avis, ces arguments permettront-ils à Microsoft de gagner ce procès ?