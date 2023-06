Amazon has started deleting bad taste reviews of the now infamous Logitech F710 Controller which was used to steer the Titan sub. Some of the posts were horrible. Amazon seems to be moderating the page and I understand they're deleting reviews that break community guidelines. pic.twitter.com/rZNfseGTVW — Joe Tidy (@joetidy) June 22, 2023

Après que les informations alarmantes ont commencé à être publiées à la suite de la disparition dimanche du sous-marin touristique Titan d'OceanGate, l'une des révélations les plus troublantes portait sur le pilotage du submersible : il était apparemment assuré par une manette de jeu sans fil Logitech F710 datant de 2010. Par la suite, des avis de mauvais goût ont commencé à apparaître sur la page de vente consacrée à la manette Logitech F710 sur Amazon. Les utilisateurs ont indiqué que la manette "ne permettait pas de piloter un sous-marin" et qu'elle "perdait le signal dans l'océan". Selon eux, la manette n'était pas du tout adaptée.La manette Logitech F710 est une manette de jeu sans fil pour PC qui utilise des communications de 2,4 GHz vers un récepteur USB. Bien que son design épais semble dépassé par rapport aux normes actuelles, elle est produite en continu depuis 13 ans. Il est actuellement disponible sur Amazon en version "renouvelée" (refurbished) pour 30 dollars. L'original a une note de 4,2/5 sur Amazon. Il ne s'agit pas d'une manette PlayStation comme certains peuvent le penser, même si c'est ce à quoi elle ressemble le plus. Ces spécifications techniques indiquent en fait que les appareils compatibles sont tous basés sur Windows, depuis Windows Vista et Windows 7.La Logitech F710 est devenu le point de mire de la technologie sur le Titan depuis que des vidéos du PDG d'OceanGate, Stockton Rush, l'utilisant ont été mises en ligne. Les internautes ont notamment partagé une séquence du Sunday Morning de CBS diffusée en novembre 2022, qui montre le journaliste David Pogue visitant le Titan, à bord duquel il est monté plus tard pour une expédition sur le Titanic. Dans cette séquence, Rush a fait visiter le sous-marin à Pogue, notant la présence d'"un seul bouton" dans tout le navire et déclarant qu'un sous-marin "devrait être comme un ascenseur". Certains éléments du sous-marin semblaient avoir été improvisés.Il s'agissait notamment des écrans d'ordinateur disponibles sur le marché, une barre d'appui éclairée au plafond "provenant de Camper World" et l'utilisation de tuyaux de construction comme lest. Dans la séquence, Rush brandit une manette Logitech F710 Wireless qui semble avoir des extensions de baguettes de pouce imprimées en 3D et déclare : « nous faisons fonctionner l'ensemble avec cette manette de jeu ». La vidéo a suscité un tollé, même s'il n'est plus rare que le matériel de jeu vidéo soit réaffecté à la navigation et à d'autres utilisations non liées au jeu, notamment le pilotage d'un véhicule terrestre, aérien ou marin avec une manette.En 2017, il a été révélé que la marine américaine utilisait des manettes Xbox 360 pour contrôler les périscopes de ses nouveaux sous-marins, dans le but de remplacer les commandes lourdes et encombrantes de certains de ses submersibles. En outre, l'armée américaine serait en train d'incorporer des manettes de type Xbox dans au moins deux de ses systèmes d'armes de nouvelle génération. Plus récemment, l'armée ukrainienne a personnalisé le Steam Deck de Valve pour commander à distance des tourelles dans le cadre de ses efforts de guerre en cours contre la Russie. Israël a aussi présenté un prototype de char piloté par une manette de type Xbox.Cependant, selon les internautes, OceanGate faisait courir un grand risque à l'équipage en faisant un tel choix. Avant même que le sort de l'équipage du Titan ne soit connu, les commentaires ont reçu des centaines d'approbations de la part d'autres acheteurs et certains ont été transformés en vidéos TikTok virales. Les utilisateurs ont rapporté qu'en plus de la perte de signal, "la manette (qui fonctionne grâce à deux piles AA) se cassait tout le temps". Mais Amazon a commencé à supprimer les commentaires, estimant qu'ils n'étaient pas conformes aux lignes directrices de la communauté. D'autres préoccupations ont également été soulignées.Parmi les autres thèmes abordés dans les avis négatifs sur le matériel, citons les problèmes liés aux sticks analogiques de la manette et le fait que l'appui sur certains boutons brouille l'ensemble du pavé. Outre les critiques acerbes, la page de la manette comporte même la question suivante : « peut-elle contrôler un sous-marin ? ». Selon certains analystes, Logitech fait probablement l'objet d'une campagne de trolling. Toutefois, l'action de Logitech a chuté de 3 % mercredi matin lorsque la nouvelle de la disparition du sous-marin utilisant sa manette s'est répandue, et elle a connu une chute de 4 % au cours des cinq derniers jours.En outre, en dehors de préoccupations liées à la manette Logitech F710 utilisée pour piloter le Titan, plusieurs experts ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité du Titan pendant plusieurs années. Un ancien employé d'OceanGate, David Lochridge, a été licencié après avoir attiré l'attention sur l'intégrité du submersible. Il a en effet exprimé des préoccupations sur les capacités du Titan à se rendre auprès du Titanic en toute sécurité. L'épave du Titanic se trouve à environ 4 000 mètres de profondeur. Le journaliste Pogue a quant à lui commenté la conception "bricolée" du sous-marin avant de s'embarquer pour une visite du Titanic avec OceanGate.L'expédition a emmené cinq personnes, qui auraient payé 250 000 dollars chacune, dans les profondeurs de l'Atlantique Nord dimanche pour une visite sous-marine, et le contact a été perdu une heure et 45 minutes après le lancement. Le PDG d'OceanGate fait partie de l'équipage. Aux dernières nouvelles, le sous-marin Titan aurait implosé, ce qui signifie que les cinq passagers sont présumés morts. « Le submersible Titan, qui a disparu après être parti visiter l'épave du Titanic dimanche, a subi une implosion catastrophique », a annoncé le contre-amiral John Mauger, des garde-côtes américains, lors d'une conférence de presse jeudi après-midi.« Ce matin, un véhicule télécommandé (ROV) du navire Horizon Arctic a découvert le cône arrière du submersible Titan à environ 1 600 pieds de la proue du Titanic sur le fond marin. Le ROV a ensuite trouvé d'autres débris. En consultation avec des experts experts du commandement unifié, les débris correspondent à la perte catastrophique de la chambre de pression », a déclaré le contre-amiral Mauger. Les autres passagers du Titan comprenaient Hamish Harding, homme d'affaires britannique, Paul-Henri Nargeolet, plongeur français, ainsi que Shahzada Dawood, homme d'affaires britanno-pakistanais, et son fils Suleman, âgé de 19 ans.Dans un communiqué de presse publié en réponse aux conclusions des garde-côtes, OceanGate a déclaré qu'elle pensait que les passagers du sous-marin "avaient malheureusement disparu". « Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d'aventure et une passion profonde pour l'exploration et la protection des océans du monde. Nos cœurs sont avec ces cinq âmes et tous les membres de leurs familles en cette période tragique. Nous pleurons la perte de vie et de joie qu'ils ont apportée à tous ceux qu'ils connaissaient », a déclaré OceanGate. Enfin, Logitech n'est pas le seul à avoir été affecté par la situation actuelle.La disparition du sous-marin Titan aurait entraîné une hausse des ventes d'Iron Lung, un jeu d'horreur indépendant dans lequel le joueur navigue sous l'eau à bord d'un petit sous-marin rouillé. Le créateur du jeu a fait part de l'évolution des ventes au cours des derniers jours : « les ventes d'Iron Lung ont presque triplé depuis le 19 juin ».Source : Joe TidyQuel est votre avis sur le sujet ?