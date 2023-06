The device used to steer the missing submarine near the Titanic was a $29.99 gaming controller pic.twitter.com/3Hetf0KRH2 — Dexerto (@Dexerto) June 20, 2023

Un sous-marin touristique d'OceanGate Expeditions, connu sous le nom de Titan, a disparu dimanche lors d'une expédition d'explorations du site de l'épave du Titanic, après avoir perdu le contact avec le navire de recherche Polar Prince, environ 1 heure et 45 minutes après le début de leur plongée. Cinq personnes se trouvaient à son bord, dont Hamish Harding, un milliardaire britannique passionné d'aventure, et le fondateur et PDG d'OceanGate, Stockton Rush. Le sous-marin a été signalé pour la dernière fois dans l'Atlantique Nord, à environ 1 500 mètres à l'est de Cape Cod, dans une masse d'eau dont la profondeur connue est d'environ 4 000 mètres.Les opérations de recherche et de sauvetage ont commencé peu après et sont toujours en cours. Le submersible reste toujours introuvable, mais les enquêteurs et les secouristes commencent à apprendre certains détails inquiétants ce dernier. Tout d'abord, l'ensemble du sous-marin est fermé de l'extérieur par des boulons, de sorte que même si le navire fait surface, les occupants ne peuvent s'échapper sans aide extérieure et risquent d'étouffer dans la capsule. Mais l'un des détails qui attirent le plus l'attention est celui concernant le pilotage de l'embarcation : il était apparemment assuré par une manette de jeu sans fil Logitech F710 datant de 2010.En effet, alors que les médias sociaux s'emparaient de cette catastrophe potentielle, des détails sur les antécédents d'OceanGate en matière d'évitement des règles de sécurité ou de plaintes à ce sujet sont apparus. Les internautes ont notamment commencé à partager une séquence du Sunday Morning de CBS diffusée en novembre 2022, qui montre le journaliste David Pogue visitant le Titan, à bord duquel il est monté plus tard pour une expédition sur le Titanic. Dans cette séquence, Rush a fait visiter le sous-marin à Pogue, notant la présence d'"un seul bouton" dans tout le navire et déclarant qu'un sous-marin "devrait être comme un ascenseur".Pogue mentionne également que de nombreux éléments du sous-marin semblent avoir été improvisés, notamment des écrans d'ordinateur disponibles sur le marché, une barre d'appui éclairée au plafond "provenant de Camper World" et l'utilisation de tuyaux de construction comme lest. Dans la séquence, Rush brandit une manette Logitech F710 Wireless qui semble avoir des extensions de baguettes de pouce imprimées en 3D et déclare : « nous faisons fonctionner l'ensemble avec cette manette de jeu ». La vidéo a suscité un tollé, même si désormais, l'utilisation d'une manette pour piloter un véhicule (terrestre, aérien ou marin) est répandue.Si l'utilisation d'une manette de jeu pour diriger un sous-marin peut sembler un concept farfelu, les militaires du monde entier utilisent couramment des manettes de jeu et des modèles inspirés des manettes de jeu pour diriger des drones, des chars d'assaut et d'autres véhicules. Selon plusieurs sources, la marine américaine aurait commencé à utiliser des manettes de jeu (en particulier des contrôleurs Xbox) pour faire fonctionner certaines parties de ses sous-marins, notamment les périscopes. Le premier sous-marin américain à être équipé d'une manette Xbox 360 est l'USS Colorado. Le submersible serait entré en service actif en novembre 2017.La manette Logitech F710 est une manette de jeu sans fil pour PC qui utilise des communications de 2,4 GHz vers un récepteur USB. Bien que son design épais semble dépassé par rapport aux normes actuelles, elle est produite en continu depuis 13 ans. Il est actuellement disponible sur Amazon en version "renouvelée" (refurbished) pour 30 dollars. L'original a une note de 4,2/5. Après que la nouvelle de la présence de la manette Logitech à bord du Titan s'est répandue mardi matin, le compte Twitter "Cheap Ass Gamer", qui publie des offres de jeux vidéo, a publié un lien Amazon vers la manette Logitech F710, et l'article s'est rapidement vendu.Il ne s'agit pas d'une manette PlayStation comme certains peuvent le penser, même si c'est ce à quoi elle ressemble le plus. Les appareils compatibles sont tous basés sur Windows, depuis Windows Vista et Windows 7. Pour l'heure, il n'y a aucun moyen de savoir si la manette a quelque chose à voir avec les problèmes de sous-marin, et personne ne devrait tenir Logitech pour responsable : le contrôle de sous-marin n'a pas été pensé lors de la construction de la manette. Les causes réelles seront déterminées plus tard. Mais l'utilisation d'une manette de jeu PC à 30 dollars pour les opérations n'inspire pas confiance dans la construction du Titan.Mais encore, l'on ne sait pas avec certitude si l'expédition qui a disparu utilisait cette manette ou une autre, car d'autres sources ont souligné que plusieurs manettes différentes ont été vues sur des photos du sous-marin. Cela dit, ce n'est pas la première fois que le Titan se perd. Lundi, Pogue a écrit sur Twitter que lors de son reportage de l'été dernier sur le Titan, le submersible s'était perdu pendant quelques heures (alors que Pogue était à la surface). Il a toutefois noté par la suite que pendant son voyage, le sous-marin était toujours en contact avec la surface, et que dans cette situation, toutes les communications avec le sous-marin ont été interrompues.Par ailleurs, des documents judiciaires révèlent qu'un ancien employé d'OceanGate avait formulé des plaintes relatives à la sécurité du submersible touristique et qu'il a été licencié. Cet employé s'était notamment plaint que le sous-marin n'était pas capable de descendre à des profondeurs aussi extrêmes avant d'être licencié. L'affaire date de 2018 et les inquiétudes concernant la sécurité du sous-marin ont été exprimées par l'employé d'OceanGate David Lochridge, un pilote de submersible. Selon un communiqué de presse, Lochridge était directeur des opérations maritimes à l'époque, "responsable de la sécurité de tous les équipages et clients".La plainte déposée par l'employé précise que : « compte tenu des défauts prévalents dans le modèle à l'échelle 1/3 testé précédemment, et des défauts visibles dans les échantillons de carbone pour le Titan, Lochridge a de nouveau souligné le danger potentiel pour les passagers du Titan lorsque le submersible atteindra des profondeurs extrêmes. Les cycles de pression constants affaiblissent les défauts existants, ce qui entraîne de grandes déchirures du carbone. Les essais non destructifs étaient essentiels pour détecter ces défauts potentiels afin de garantir un produit solide et sûr pour la sécurité des passagers et de l'équipage ».La plante fait aussi état d'une réunion dans les locaux d'OceanGate à Everett, dans l'État de Washington, avec le personnel d'ingénierie, au cours de laquelle plusieurs personnes ont fait part de leurs préoccupations au directeur de l'ingénierie (Stockton Rush). Rush a demandé à Lochridge de procéder à une inspection de la qualité du Titan. Mais Lochridge a rencontré certains problèmes. « Au cours des jours suivants, Lochridge a travaillé sur son rapport et a demandé des documents au directeur de l'ingénierie concernant la conception du hublot et les résultats des tests de pression du hublot du Titan, ainsi que d'autres informations clés », indique la plainte.Cependant, Lochridge s'est heurté à l'hostilité et au refus d'accès à la documentation nécessaire qui auraient dû être librement accessibles dans le cadre de son processus d'inspection. Plus tard, il a découvert la raison pour laquelle on lui avait refusé l'accès aux informations sur les hublots : le hublot situé à l'avant du submersible était construit pour supporter une pression certifiée de 1 300 mètres, alors qu'OceanGate avait l'intention d'emmener des passagers jusqu'à des profondeurs de 4 000 mètres. Il a appris que le fabricant du hublot ne certifiait que pour une profondeur de 1 300 mètres en raison de la conception expérimentale du hublot fourni par OceanGate.Selon les allégations de la plainte, cette conception expérimentale n'était pas conforme aux normes PVHO (Pressure Vessels for Human Occupancy). OceanGate a refusé de payer le fabricant pour qu'il construise un hublot conforme à la profondeur requise de 4 000 mètres. La plainte suggère en outre que les clients d'OceanGate n'auraient pas été informés des préoccupations de Lochridge. Ils n'auraient pas non plus été informés que des matériaux inflammables dangereux étaient utilisés à l'intérieur du submersible. L'affaire entre Lochridge et OceanGate n'a pas beaucoup progressé et, quelques mois plus tard, les deux parties ont conclu un accord.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'utilisation d'une manette de jeu pour contrôler un sous-marin ?Que pensez-vous des allégations concernant la sécurité du sous-marin ?