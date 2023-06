La FTC s'oppose au rachat

Un juge bloque temporairement le rachat aux États-Unis...

...suivant la même voie que le Royaume-Uni

L'industrie du jeu vidéo pèse aujourd'hui autour de 200 milliards de dollars. C'est aussi l'industrie culturelle qui enregistre la plus forte croissance. Selon Microsoft, la planète comptera 4,5 milliards de joueurs en 2030, contre déjà 3 milliards aujourd'hui. Ce qui peut expliquer les récentes acquisitions de Microsoft dans le domaine.En septembre 2020, Microsoft a annoncé qu’il se préparait à acquérir ZeniMax Media, la société mère de Bethesda SoftWorks, l’un des plus grands développeurs et éditeurs de jeux privés au monde. Avec cette déclaration, Microsoft était sur le point de s’emparer d’un grand nombre de franchises de jeu populaires et plus encore de nombreux studios connexes de premier plan, dont Arkane, iD Software, Tango Gameworks, Alpha Dog et Bethesda Game Studios. Le coût de la transaction annoncé par Microsoft et confirmé par Bethesda est de 7,5 milliards de dollars.Compte tenu du poids de Microsoft dans le jeu vidéo, et celui de Bethesda, les régulateurs devaient vérifier si cette acquisition n’allait pas déséquilibrer ce secteur économique et entraîner des problèmes concurrentiels. Et cela s'est plutôt bien passé.L'entreprise a voulu réitérer le processus lorsqu'elle a annoncé en janvier 2022 qu'elle allait faire l'acquisition d'Activision Blizzard. Cette fois-ci, si l'Union européenne (UE) a donné son accord sous réserve de quelques conditions pour limiter, voire empêcher, un potentiel comportement anticoncurrentiel, au Royaume-Uni et aux États-Unis, les régulateurs soulignent de nombreuses préoccupations liées à cet accord. Ils craignent que cet accord donne à Microsoft un monopole sans précédent sur le marché des jeux vidéo.C'est ainsi qu'en décembre, la FTC, qui est chargée de faire respecter le droit de la concurrence aux États-Unis, a déposé une plainte administrative pour bloquer ce rachat.« Microsoft a déjà montré qu'il peut et va retenir le contenu de ses rivaux de jeu », a déclaré Holly Vedova, directrice du Bureau de la concurrence de la FTC. « Aujourd'hui, nous cherchons à empêcher Microsoft de prendre le contrôle d'un studio de jeux indépendant de premier plan et de l'utiliser pour nuire à la concurrence sur plusieurs marchés de jeux dynamiques et à croissance rapide ».Les Xbox Series S et Series X de Microsoft sont l'un des deux seuls types de consoles de jeux vidéo hautes performances. Il est important de noter que Microsoft propose également un service d'abonnement au contenu de jeux vidéo de premier plan appelé Xbox Game Pass, ainsi qu'un service de streaming de jeux vidéo de pointe basé sur le cloud, selon la plainte.Activision est l'un des très rares développeurs de jeux vidéo au monde à créer et publier des jeux vidéo de haute qualité pour plusieurs appareils, y compris les consoles de jeux vidéo, les PC et les appareils mobiles. Il produit certains des titres de jeux vidéo les plus emblématiques et les plus populaires, notamment Call of Duty, World of Warcraft, Diablo et Overwatch, et compte des millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, selon la plainte de la FTC. Activision a actuellement pour stratégie de proposer ses jeux sur de nombreux appareils quel que soit le producteur.Mais cela pourrait changer si l'accord est autorisé. Avec le contrôle des franchises à succès d'Activision, Microsoft aurait à la fois les moyens et le motif de nuire à la concurrence en manipulant les prix d'Activision, en dégradant la qualité des jeux d'Activision ou l'expérience des joueurs sur les consoles et les services de jeux concurrents, en modifiant les conditions et le moment de l'accès au contenu d'Activision, ou en retenant entièrement du contenu des concurrents, ce qui cause un préjudice aux consommateurs.La Commission a rappelé qu'elle dépose une plainte administrative lorsqu'elle a « des raisons de croire » que la loi a été ou est en train d'être violée et qu'il lui semble qu'une procédure est dans l'intérêt public. L'émission de la plainte administrative marque le début d'une procédure dans laquelle les allégations seront jugées lors d'une audience formelle devant un juge de droit administratif.Plus tôt ce mois-ci, la FTC des États-Unis a demandé à un tribunal de bloquer temporairement l'acquisition d'Activision par Microsoft afin d'empêcher la conclusion de l'opération avant que le gouvernement n'entende la plainte du régulateur.La FTC cite le long succès de la franchise Call of Duty, le succès instantané de Diablo IV et Overwatch 2 comme « un nouveau titre à succès », pour montrer pourquoi cela serait problématique si en plus de ses propres plateformes de jeu, Microsoft possédait Activision. Dans sa plainte déposée auprès d'un tribunal fédéral de San Francisco, la FTC estime que « la fusion serait raisonnablement susceptible de réduire substantiellement la concurrence et/ou de tendre à créer un monopole dans les consoles de haute performance, les services d'abonnement à des bibliothèques de contenus multijeux et les services d'abonnement à des jeux dans le cloud ».La FTC estime que l'accord, qui serait le plus important pour Microsoft et le plus important dans l'histoire de l'industrie des jeux vidéo, donnerait à Microsoft la capacité et une incitation accrue à retenir ou à dégrader le contenu d'Activision d'une manière qui réduirait considérablement la concurrence. Le régulateur américain a déclaré que, sans l'intervention d'un juge, l'entreprise issue de la fusion « pourrait altérer les activités et les plans d'entreprise d'Activision » et permettre à Microsoft d'accéder à des informations commerciales sensibles. La plainte de décembre arguait déjà que l'accord donnerait à la Xbox de Microsoft un accès exclusif aux jeux d'Activision.Le juge Edward Davila a accordé mardi la demande de la FTC de bloquer temporairement le processus de rachat de Microsoft. Une audience sur le fond de l’affaire est prévue pour le 2 août.En attendant, le juge Davila a fixé une audience de deux jours, les 22 et 23 juin, pour examiner la demande d’injonction préliminaire de la FTC, qui empêcherait Microsoft de finaliser l’acquisition tant que la procédure administrative n’est pas terminée. Sur la base de l'audience de fin juin, le tribunal fédéral décidera si une injonction préliminaire (qui durerait pendant l'examen administratif de l'affaire) est nécessaire.Le juge a estimé que l’ordonnance de restriction temporaire était « nécessaire pour maintenir le statu quo pendant que la plainte est étudiée (et) préserver la capacité de cette cour à ordonner un recours efficace si elle détermine qu’une injonction préliminaire est justifiée ».Microsoft et Activision doivent soumettre leurs arguments juridiques contre l’injonction préliminaire d’ici le 16 juin ; la FTC doit y répondre le 20 juin. Activision, qui avait salué lundi la décision de la FTC de saisir la cour fédérale comme « une mise à jour bienvenue et qui accélère le processus juridique », n’a pas fait de commentaire mardi. Microsoft a déclaré mardi « qu'accélérer le processus juridique aux États-Unis apportera finalement plus de choix et de concurrence sur le marché du jeu vidéo. Une ordonnance de restriction temporaire a du sens jusqu’à ce que nous recevions une décision du tribunal, qui avance rapidement ».La FTC a demandé au juge Davila de ne pas lever l’interdiction de clôturer l’opération avant au moins cinq jours après sa décision sur l’injonction préliminaire.L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) n'a pas hésité à exposer ses craintes selon lesquelles l'achat prévu d'Activision Blizzard par Microsoft ne réduise sensiblement la concurrence dans le domaine des consoles de jeux, des services d'abonnement multi-jeux et des services de jeux en cloud (streaming de jeux). L’annonce publiée par la CMA a fait état de préoccupations concernant « la concurrence dans les consoles de jeux, les services d'abonnement multi-jeux et les services de jeux dans le cloud (streaming de jeux) ».La CMA a également reçu des éléments de preuve concernant l'impact potentiel de la combinaison d'Activision Blizzard avec l'écosystème plus large de Microsoft. Microsoft dispose déjà d'une console de jeu de premier plan (Xbox), d'une plateforme de cloud computing de premier plan (Azure) et du premier système d'exploitation pour PC (Windows OS), autant d'éléments qui pourraient être importants pour sa réussite dans le domaine des jeux en cloud.Autant d'éléments qui ont conduit le gendarme britannique a lancée une enquête approfondie de phase 2. Après plusieurs mois d'échanges et de négociations, la conclusion a été publiée mercredi 26 avril 2023 : le rachat sera bloqué car Microsoft ne répond pas efficacement à ses préoccupations.Microsoft et Activision ont annoncé qu'ils feraient appel de la décision de la CMA.« Nous allons réévaluer nos plans de croissance pour le Royaume-Uni », a déclaré Activision. « Les innovateurs mondiaux, grands et petits, prendront note du fait que, malgré toute sa rhétorique, le Royaume-Uni est clairement fermé aux affaires ».Source : décision de justiceQue pensez-vous de la décision du juge américain de bloquer temporairement l’acquisition d’Activision par Microsoft ?Selon vous, quelles sont les conséquences de cette opération pour le marché du jeu vidéo ?Êtes-vous favorable ou opposé à l’acquisition d’Activision par Microsoft ? Pourquoi ?Quels sont vos jeux préférés d’Activision ? Craignez-vous qu’ils soient modifiés ou supprimés par Microsoft ?Pensez-vous que la FTC réussira à empêcher définitivement l’acquisition d’Activision par Microsoft ?