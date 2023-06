Today’s action by the FTC to file suit in our Activision case in federal court should accelerate the decision-making process. This benefits everyone. We always prefer constructive and amicable paths with governments but have confidence in our case and look forward to presenting… — Brad Smith (@BradSmi) June 12, 2023

Microsoft a annoncé son offre de rachat d'Activision en janvier de l'année dernière, la plus importante de son histoire, afin d'affronter les leaders Tencent et Sony sur le marché en plein essor des jeux vidéo et de s'aventurer dans le métavers. Parmi les titres à succès d’Activision, nous pouvons citer "World of Warcraft", Hearthstone ou encore Candy Crush. L'Union européenne (UE) a déjà approuvé le rachat d’Activision par Microsoft, mais au Royaume-Uni et aux États-Unis, les régulateurs soulignent de nombreuses préoccupations liées à cet accord. Ils craignent que cet accord donne à Microsoft un monopole sans précédent sur le marché des jeux vidéo.Lundi, la FTC des États-Unis a demandé à un tribunal de bloquer temporairement l'acquisition d'Activision par Microsoft afin d'empêcher la conclusion de l'opération avant que le gouvernement n'entende la plainte du régulateur contre cette transaction de 69 milliards de dollars. La FTC a déclaré que Microsoft et Activision avaient signalé que l'opération pourrait être conclue dès vendredi et a demandé à un juge fédéral de bloquer tout accord final avant le 15 juin à 23 h 59 (heure de l'Est). Le régulateur est opposé à cet accord et dans une plainte déposée en décembre dernier, il a fait valoir que cela pourrait supprimer la concurrence sur le marché des jeux vidéo.La FTC cite le long succès de la franchise "Call of Duty", le succès instantané de Diablo IV et Overwatch 2 comme "un nouveau titre à succès", pour montrer pourquoi cela serait problématique si en plus de ses propres plateformes de jeu, Microsoft possédait Activision. Dans sa plainte déposée lundi auprès d'un tribunal fédéral de San Francisco, la FTC estime que "la fusion serait raisonnablement susceptible de réduire substantiellement la concurrence et/ou de tendre à créer un monopole dans les consoles de haute performance, les services d'abonnement à des bibliothèques de contenus multijeux et les services d'abonnement à des jeux dans le cloud".La FTC estime que l'accord, qui serait le plus important pour Microsoft et le plus important dans l'histoire de l'industrie des jeux vidéo, donnerait à Microsoft la capacité et une incitation accrue à retenir ou à dégrader le contenu d'Activision d'une manière qui réduirait considérablement la concurrence. Le régulateur américain a déclaré que, sans l'intervention d'un juge, l'entreprise issue de la fusion "pourrait altérer les activités et les plans d'entreprise d'Activision" et permettre à Microsoft d'accéder à des informations commerciales sensibles. La plainte de décembre arguait déjà que l'accord donnerait à la Xbox de Microsoft un accès exclusif aux jeux d'Activision.Selon la plainte, cela pourrait laisser sur le carreau les consoles de Nintendo et la PlayStation de Sony. Par exemple, la FTC a pointé du doigt l'acquisition antérieure par Microsoft de la société mère de Bethesda Software, Zenimax, et l'exclusivité de son prochain jeu de rôle épique Starfield pour Windows et la Xbox. Pourtant, Microsoft avait assuré aux autorités antitrust qu'il prendrait en charge les plateformes concurrentes au même titre que ses propres plateformes. L'affaire est en cours auprès d'un juge administratif interne, avec une audience prévue pour le mois d'août. Cette procédure n'a pas le pouvoir d'interrompre totalement l'opération.En déposant une demande d'injonction préliminaire, la FTC cherche maintenant à empêcher la conclusion de l'accord avant la date limite du 18 juillet, ce qui pourrait annuler l'accord et renvoyer les entreprises à la table des négociations. Cependant, Microsoft semble confiant en ce qui concerne la finalisation de l'accord. « Nous nous réjouissons de l'occasion qui nous est donnée de présenter notre dossier devant un tribunal fédéral. Nous pensons que l'accélération de la procédure judiciaire aux États-Unis apportera en fin de compte plus de choix et de concurrence sur le marché », a déclaré lundi Brad Smith, vice-président et président de Microsoft.Microsoft estime que l'accord serait bénéfique pour les joueurs et les sociétés de jeux, en proposant de signer un accord juridiquement contraignant avec la FTC pour fournir des jeux "Call of Duty" à ses rivaux, y compris Sony, pendant une décennie. À ce propos, les experts en la matière estiment que la tactique employée par le géant de Redmond est bien calculée et pourrait convaincre les juges. Ainsi, plusieurs experts affirment que FTC aura fort à faire pour convaincre un juge de bloquer l'accord en raison des concessions volontaires offertes par Microsoft pour apaiser les craintes de voir l'entreprise dominer le marché des jeux.Dans une lettre adressée à ses employés, le PDG d'Activision, Bobby Kotick, a qualifié de "développement positif" la plainte déposée lundi par la FTC, car ils pourront présenter plus rapidement leurs arguments à un juge fédéral. En outre, l'un des obstacles les plus épineux pour Microsoft se trouve au Royaume-Uni, où les autorités de régulation antitrust ont pris la décision surprise, au printemps dernier, de bloquer l'acquisition. L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) est préoccupée par l'effet de l'accord sur le marché britannique des jeux dans le cloud. Malgré les propositions de Microsoft, la CMA reste campée sur sa position.Microsoft a tenté d'apaiser en signant des accords pour offrir des jeux de bibliothèque à GeForce Now de Nvidia et à Boosteroid, qui est plus axé sur l'Europe. Au cours du week-end, Microsoft a annoncé que les titres Game Pass pour PC seraient également disponibles sur GeForce Now. Fin mai, Microsoft a fait appel de la décision de la FTC et a exprimé son opposition à l'égard des hauts fonctionnaires du gouvernement. Si Microsoft devait conclure l'accord sans l'approbation de la Grande-Bretagne, elle pourrait être confrontée à de nouveaux problèmes juridiques dans ce pays ou décider d'y suspendre ses activités plus larges dans le domaine des jeux.Le groupe américain de défense des consommateurs Public Citizen, qui s'oppose à l'accord, s'est félicité lundi de la décision de la FTC. Enfin, malgré la nouvelle plainte déposée par la FTC, les actions de Microsoft ont clôturé en hausse de 1,5 % lundi. Cependant, celles d'Activision ont baissé de 0,8 %.Sources : plainte déposée lundi par la FTC des États-Unis (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?