Apple's new game porting toolkit is fantastic. Here's Cyperbunk 2077 running at Ultra on an M1 MacBook Pro 16 GB! pic.twitter.com/hylzMU6U46 — Isaac (@isaacmarovitz) June 6, 2023

Qu'est-ce que ProtonDB ?

Envoyé par Meredith Johnson Envoyé par Nous sommes ravis qu'Apple ait choisi d'utiliser le code source de CrossOver comme solution d'émulation pour le Game Porting Toolkit. Nous avons des dizaines d'années d'expérience dans la création de portages avec Wine, et nous sommes très heureux qu'Apple reconnaisse que Wine est une solution fantastique pour faire tourner des jeux Windows sur macOS.



Nous n'avons pas travaillé avec Apple sur cet outil, mais nous serions ravis de travailler avec tous les développeurs de jeux qui essaient le Game Porting Toolkit et voient le potentiel massif qu'offre Wine. Notre équipe PortJump™ a perfectionné l'art et la science de la création de ports d'applications Windows à l'aide de notre technologie Wine, et nous accueillons volontiers les demandes de renseignements sur la manière dont nous pouvons vous aider à faire fonctionner votre jeu sur macOS.



Nous sommes également enthousiasmés par le potentiel que la boîte à outils de portage de jeux peut offrir à CrossOver. Nous avons annoncé la semaine dernière que la prise en charge préliminaire de DirectX 12 sur macOS était prévue dans CrossOver 23, et nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée. Au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage, nous partagerons des mises à jour dans de futurs billets. Vous pouvez rester informé en vous abonnant à notre blog.

Comment les jeux fonctionneront dans cet environnement

Le portage de jeux Windows sur Mac n'a pas été facile pour les développeurs

Les puces Apple de la série M ou les puces Intel et AMD pour les jeux

L’outil traduit instantanément les jeux Windows pour qu’ils fonctionnent sur macOS, en convertissant les appels d’API Windows en appels d’API Metal. L’outil prend même en charge les jeux DirectX 12 comme The Medium, que Apple a démontré lors de sa conférence WWDC cette semaine. Apple dit que cet outil est plus pour évaluer les jeux avant de les porter sur macOS, mais rien n’empêche les utilisateurs de macOS d’installer ce Game Porting Toolkit et d’essayer des jeux. Cependant, la plupart des jeux ne seront pas optimisés par cet outil et il y aura probablement des problèmes de performance et de bugs jusqu’à ce que les développeurs créent leurs propres ports.Proton est un nouvel outil publié par Valve Software qui a été intégré à Steam Play pour que jouer à des jeux Windows sur Linux soit aussi simple que d'appuyer sur le bouton Play dans Steam. Proton comprend d'autres outils populaires comme Wine et DXVK, entre autres, qu'un joueur devrait autrement installer et maintenir lui-même. Cela facilite grandement le passage des utilisateurs à Linux sans qu'ils aient à apprendre les systèmes sous-jacents ou à perdre l'accès à une grande partie de leur bibliothèque de jeux. Proton n'en est qu'à ses débuts et l'assistance est donc irrégulière, mais s'améliore régulièrement.L'objectif de ProtonDB est de recueillir les rapports d'autres joueurs qui testent des jeux avec Proton sur Linux et de fournir des scores globaux sur les performances des jeux. Un pool croissant de suggestions fournit des ajustements que l’utilisateur peut essayer pour que les jeux fonctionnent pendant que Proton continue à se développer. En outre, les utilisateurs peuvent explorer le catalogue de jeux Steam sur ce site pour parcourir et découvrir un large éventail de titres qui n'étaient pas disponibles auparavant pour une utilisation sur Linux.Apple a créé un nouveau kit d'outils de portage de jeux, similaire au travail réalisé par Valve avec Proton et Steam Deck. Il est alimenté par le code source de CrossOver, une solution basée sur Wine permettant d'exécuter des jeux Windows sur macOS. L'outil d'Apple traduira instantanément les jeux Windows pour les faire tourner sur macOS, ce qui permettra aux développeurs de lancer une version non modifiée d'un jeu Windows sur un Mac et de voir s'il fonctionne bien avant de procéder au portage complet du jeu.Meredith Johnson travaille chez CodeWeavers depuis 2019, et porte actuellement les chapeaux de responsable de l'assurance qualité et de chef de produit CrossOver. Après avoir obtenu son doctorat en linguistique, elle est tombée par hasard dans le monde du logiciel libre et open source.Le portage de jeux sur Mac est depuis longtemps un sujet de conversation au sein de la communauté des joueurs sur PC, même si les portages de Resident Evil Village et de No Man's Sky constituent quelques rares exceptions récentes au fait que le portage de jeux sur macOS est largement ignoré.« Le nouveau Game Porting Toolkit fournit un environnement d'émulation pour exécuter votre jeu Windows existant non modifié et vous pouvez l'utiliser pour comprendre rapidement l'utilisation des fonctions graphiques et le potentiel de performance de votre jeu lorsqu'il est exécuté sur un Mac », explique Aiswariya Sreenivassan, chef de projet d'ingénierie pour les GPU et les graphiques chez Apple, lors d'une session de la WWDC en début de semaine.Le nouveau Game Porting Toolkit prend même en charge les jeux DirectX 12 comme The Medium, Sreenivassan faisant la démonstration de l'exécution du jeu à travers la couche de traduction d'Apple. Tout comme Wine et Proton se combinent pour créer une couche logicielle qui traduit les appels de l'API Windows vers Linux, Apple fait quelque chose de similaire ici pour convertir ces appels de l'API Windows vers son API Metal.Le nouveau Game Porting Toolkit d'Apple traduit les instructions x86 basées sur Intel et les API Windows en silicium Apple. Les API liées au clavier, à la souris, à l'entrée par contrôleur, à la lecture audio, au réseau, au système de fichiers et à Direct3D sont toutes traduites vers les API correspondantes dans macOS. Il en résulte que les jeux Windows fonctionnent sur macOS sans portage ni modification. Apple précise que cette solution est plutôt destinée à évaluer les jeux avant qu'ils ne soient portés sur macOS, mais rien n'empêche les utilisateurs de macOS d'installer ce Game Porting Toolkit et d'essayer les jeux.La plupart des jeux ne seront pas optimisés par cet outil et il y aura forcément des problèmes de performance et des bugs jusqu'à ce que les développeurs créent leurs propres portages. Des utilisateurs de Reddit ont déjà fait fonctionner Cyberpunk 2077 sur un MacBook Pro M1, Diablo IV sur un MacBook Pro M1 Max et Hogwarts Legacy sur un MacBook Pro M2 Max. Les premiers résultats semblent prometteurs malgré quelques limitations évidentes en termes de performances, mais il pourrait également y avoir des bugs potentiels liés à l'exécution de jeux sur Mac de cette manière.CodeWeavers a annoncé sa propre prise en charge très attendue de DirectX 12 pour CrossOver Mac (une couche de compatibilité Windows similaire dont le code source alimente l'outil d'Apple) au début du mois. Mais il a également averti que malgré son avancée, « il n'y avait pas de clé magique » pour débloquer la prise en charge de DirectX 12 sur macOS.« Pour faire fonctionner Diablo II Resurrected, nous avons dû corriger une multitude de bogues impliquant MoltenVK et SPIRV-Cross », explique Meredith Johnson, responsable produit chez CrossOver, dans un billet de blog. « Nous prévoyons qu'il en sera de même pour d'autres jeux DirectX 12 : nous devrons ajouter le support par titre, et chaque jeu impliquera probablement de multiples bugs ».Apple a souvent parlé de la haute performance de ses cœurs de GPU sur ses puces M1 et M2, annonçant même cette semaine une puce M2 Ultra avec un GPU à 76 cœurs, 30 % plus rapide que le M1 Ultra.La puce M2 Ultra d’Apple est une prouesse technologique qui repousse les limites des performances et de l’efficacité énergétique des ordinateurs personnels. En combinant deux puces M2 Max grâce à la technologie UltraFusion, Apple crée un système sur une puce (SoC) qui offre des gains de performance considérables au niveau du CPU, du GPU, du Neural Engine et du moteur média.La puce M2 Ultra prend également en charge une capacité mémoire record de 192 Go et une bande passante mémoire colossale de 800 Go/s, ce qui permet de gérer des flux de travail professionnels très exigeants. La puce M2 Ultra est la plus grande et la plus performante des puces Apple à ce jour, avec 134 milliards de transistors.Le portage de jeux Windows sur Mac n'a pas été facile pour les développeurs et implique généralement un processus complexe de recompilation du code source, de conversion des shaders personnalisés, de réimplémentation du sous-système graphique et de conversion de l'audio, de l'entrée et du rendu HDR. Les développeurs peuvent utiliser un moteur de jeu multiplateforme pour réduire toute cette complexité s'ils visent plusieurs plateformes, mais ils doivent toujours déboguer un jeu et optimiser les performances sur macOS.Apple dispose désormais d'un outil permettant aux développeurs d'évaluer la quantité de travail de portage nécessaire pour corriger les bogues et optimiser leurs jeux sur macOS, ainsi que d'un nouveau convertisseur de shaders Metal permettant de convertir automatiquement les shaders GPU existants en Metal. Ces deux outils réduisent considérablement le temps et le travail nécessaires au portage des jeux de Windows vers Mac.Les efforts d'Apple en matière de jeux sur Mac comprennent également un nouveau mode de jeu dans macOS Sonoma et l'apparition du développeur de jeux Hideo Kojima lors de la keynote WWDC d'Apple pour annoncer que Death Stranding Director's Cut arrivera sur macOS. Si Apple continue à travailler sur sa couche de traduction, peut-être qu'un jour elle sera suffisamment performante pour que les utilisateurs finaux puissent faire tourner des jeux Windows sur macOS, comme ils le font sur un Steam Deck. Ce rêve est encore loin, mais Apple a montré cette semaine qu'il pourrait devenir réalité.Les puces d'Apple peuvent réaliser des choses étonnantes, mais comparées aux dernières puces Intel et AMD utilisées pour les jeux, elles sont bien plus économes en énergie que performantes. Les puces de la série M sont optimisées pour l'efficacité plutôt que pour les performances maximales, qu'il s'agisse d'un ordinateur portable sans ventilateur ou d'un ordinateur de bureau haut de gamme. Par rapport à des puces x86 similaires, leurs performances sont « correctes ».Bien qu'il soit difficile de faire des comparaisons directes compte tenu de toutes les variables et architectures en jeu, on peut comparer les performances graphiques d'Apple à celles d'un GPU Ryzen intégré moderne, du moins pour les puces M1 et M2 de base.Les puces Pro, Max et Ultra d'Apple seront plus rapides, mais elles ne sont utilisées que dans les Mac les plus chers. Elles sont réservées aux Mac les plus haut de gamme et les plus coûteux, comme les Mac Studio et les Mac Pro, qui démarrent respectivement à 4799 euros et 8299 euros. Elle n’est donc pas accessible au grand public, contrairement aux puces M1 et M2. De plus, la puce M2 Ultra n’apporte pas de changement majeur au niveau du design ou de l’ergonomie des Mac qu’elle équipe. Elle se contente d’améliorer les performances brutes.Même cela pourrait s'avérer être une formidable aubaine pour les joueurs à la recherche de quelque chose - n'importe quoi - comme un écosystème de jeux actif sur leur Mac. Le Steam Deck de Valve est un miracle de compatibilité avec Linux, même si, pour la plupart des jeux récents, il doit les faire tourner à des résolutions, des fréquences d'images et des paramètres graphiques inférieurs. De nombreux fans de Deck sont tout à fait disposés à échanger le ray-tracing et les réglages Ultra contre le confort de jouer là où ils le souhaitent. La boîte à outils d'Apple et le travail de CodeWeavers suggèrent que les propriétaires de Mac pourront bientôt se livrer à ce genre de compromis.Source : TweetQuels sont les avantages et les inconvénients de la solution proposée par Apple par rapport à celle de Valve avec Proton ?Existe-t-il des risques juridiques ou éthiques liés à l’utilisation d’un outil d’émulation pour exécuter des jeux Windows sans modification sur macOS ?Quels sont les impacts potentiels de cet outil sur le marché du jeu vidéo et sur la concurrence entre les plateformes ?