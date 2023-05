Qu'est-ce que le path tracing ?

Session Ask Me Anything sur RTX Path Tracing

Lors de sa dernière conférence GDC (Game Developer Conference), NVIDIA a publié son premier SDK (Software Development Kit) pour le path tracing, baptisé RTX Path Tracing. Le leader mondial des processeurs graphiques et du calcul informatique organise maintenant une session Ask Me Anything en ligne le 6 juin 2023 à 18h heure de France, pour vous permettre de découvrir le potentiel de sa technologie.Précisons-le, le path tracing est une technique de lancer de rayon (ray tracing), utilisée pour déterminer l'illumination globale d'une scène 3D en résolvant l'équation du rendu. L'image finale est générée par une constitution progressive : d'abord un brouillard de pixels, elle s'affine progressivement jusqu'à être débarrassée presque complètement de son « grain ».Cette technique de rendu d'images 3D consiste à lancer des rayons dans des directions aléatoires depuis l'objectif de la caméra, jusqu'à ce que ces rayons atteignent une surface géométrique. À chaque impact, le rayon va rebondir une nouvelle fois, en perdant de l'énergie à chaque rebond, jusqu'à atteindre la couleur noire ou une source lumineuse. La luminosité et couleur du tout premier point d'impact sera donc une pondération de la lumière et la couleur de tous les rebonds qui ont eu lieu pour un rayon.L'intérêt de cette méthode est qu'elle n'est pas limitée dans la quantité de rebonds et réalise un modèle de la lumière ambiante intégral.Le nouveau SDK RTX Path Tracing vous offre la flexibilité et la personnalisation nécessaires pour tirer parti des technologies éprouvées de NVIDIA. Vous pouvez créer un path tracer de référence pour vous assurer que votre éclairage pendant la production est fidèle à la réalité, accélérant ainsi le processus d'itération. Vous pouvez également créer des modes photo de haute qualité pour les GPU compatibles avec le lancer de rayons ou des modes en temps réel de très haute qualité qui tirent parti de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace. Le SDK RTX Path Tracing est l'aboutissement de décennies de recherche de NVIDIA dans le domaine du ray tracing en temps réel et des graphiques neuronaux.En rejoignant cette session Ask Me Anything (AMA), vous aurez l'opportunité de découvrir comment vous pouvez utiliser NVIDIA RTX™ Path Tracing pour recréer avec précision la physique de toutes les sources lumineuses d'une scène, en reproduisant ce que l'œil voit dans la vie réelle.La session AMA aura lieu le mardi 6 juin de 18h à 19h heure de France sur un forum dédié