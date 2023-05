Castor3D - Version 0.15.0

- Améliorations des incrustations et GUI.

Présentation

Version 0.15.0

Changements importants

Corrections du binding COM, et implémentation d'une application de visualisation de scène en C#.

Support de multiples modèles d'éclairage dans la même scène.

Amélioration des ombres PCF, en échantillonnant un disque de Poisson.

Castor3D utilise maintenant un reversed Z buffer.

Améliorations drastiques des preformances de préparation et rendu des incustations.

Suppression de la majorité des utilisations de std::shared_ptr.

Amélioration de la prise en compte du composant spéculaire en PBR, par rapport à ses interactions avec la metalness.

Amélioration des réflexions via les environment maps, elles sont plus cohérentes avec l'IBL.

Nouvelles fonctionnalités

Général

Implémentation de noeuds statiques, qui sont dessinés une seule fois lors des passes de shadow map ou de voxellisation.

Déplacement de tout le code de CastorGui dans Castor3D, et ajout de nouveaux contrôles d'IHM.

Support de l'inversion des normales, soit à l'import d'un mesh, soit via la passe de matériau.

GuiCommon

Mise à jour des tree item properties, par rapport aux composants de passe de matériau.

Téléchargements

Screenshots et Vidéos

Différents modèles d'éclairages sur de simples sphères



Différents modèles d'éclairages sur Nyra



Edition de texte via l'edit control :



Ce moteur 3D (ce n'est pas un moteur de jeu) a l'ambition d'être multiplateforme.Il utilise un format de fichiers de scènes texte descriptif et compréhensible facilement.Il fonctionne sur les plateformes Linux et Windows et utilise Vulkan comme API de rendu.Le code source du moteur est disponible sur GitHub