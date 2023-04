Un entretien avec Brad Smith

Mais le gouvernement n'est pas d'accord avec ces allégations

Le Royaume-Uni est « absolument ouvert aux affaires », selon la CMA

Microsoft a annoncé son offre de rachat d'Activision en janvier de l'année dernière, la plus importante de son histoire, afin d'affronter les leaders Tencent et Sony sur le marché en plein essor des jeux vidéo et de s'aventurer dans le métavers.L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) n'a pas hésité à exposer ses craintes selon lesquelles l'achat prévu d'Activision Blizzard par Microsoft ne réduise sensiblement la concurrence dans le domaine des consoles de jeux, des services d'abonnement multi-jeux et des services de jeux en cloud (streaming de jeux). L’annonce publiée par la CMA a fait état de préoccupations concernant « la concurrence dans les consoles de jeux, les services d'abonnement multi-jeux et les services de jeux dans le cloud (streaming de jeux) ».La CMA a également reçu des éléments de preuve concernant l'impact potentiel de la combinaison d'Activision Blizzard avec l'écosystème plus large de Microsoft. Microsoft dispose déjà d'une console de jeu de premier plan (Xbox), d'une plateforme de cloud computing de premier plan (Azure) et du premier système d'exploitation pour PC (Windows OS), autant d'éléments qui pourraient être importants pour sa réussite dans le domaine des jeux en cloud.Autant d'éléments qui ont conduit le gendarme britannique a lancée une enquête approfondie de phase 2. Après plusieurs mois d'échanges et de négociations, la conclusion a été publiée mercredi 26 avril 2023 : le rachat sera bloqué car Microsoft ne répond pas efficacement à ses préoccupations.Bien que les régulateurs américains et européens n'aient pas encore décidé d'approuver ou non l'accord, le régulateur britannique, l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA), a déclaré: « Activision est entrelacée sur différents marchés - elle ne peut pas être séparée pour le Royaume-Uni. Donc, cette décision empêche l'accord de se produire à l'échelle mondiale ».Microsoft et Activision ont annoncé qu'ils feraient appel de la décision de la CMA.« Nous allons réévaluer nos plans de croissance pour le Royaume-Uni », a déclaré Activision. « Les innovateurs mondiaux, grands et petits, prendront note du fait que, malgré toute sa rhétorique, le Royaume-Uni est clairement fermé aux affaires ».S'exprimant dans le cadre de l'émission Wake Up To Money de la BBC, M. Smith s'est retenu de dire que Microsoft allait réduire ses investissements au Royaume-Uni, mais il a admis que la confiance de l'entreprise était ébranlée. Microsoft est une entreprise majeure qui opère au Royaume-Uni et, en ce qui concerne les jeux vidéo, elle exploite un certain nombre de studios britanniques, dont Rare, Playground Games et Ninja Theory.« Je pense que c'est mauvais pour la Grande-Bretagne », a déclaré Smith. « Les milieux d'affaires, les investisseurs et le secteur technologique du monde entier ont suivi cette affaire. Et le message fort que la CMA a envoyé n'est pas seulement de surprendre tous ceux qui s'attendaient à ce que cette acquisition soit approuvée, mais d'envoyer un message qui découragera l'innovation et l'investissement au Royaume-Uni. Et je pense qu'en ce sens, l'impact de cette décision est bien plus large que celui de Microsoft ou de cette seule acquisition ».Il a ajouté : « Microsoft est présent au Royaume-Uni depuis 40 ans et nous jouons un rôle vital, non seulement en soutenant les entreprises et les organisations à but non lucratif, mais aussi en défendant la nation contre les menaces de cybersécurité. Mais je dois dire que cette décision est probablement le jour le plus sombre de nos quatre décennies de présence en Grande-Bretagne. Elle ne fait qu'ébranler notre confiance dans l'avenir de l'opportunité de développer une entreprise technologique en Grande-Bretagne, comme nous n'y avons jamais été confrontés auparavant ».« Les gens sont choqués, les gens sont déçus et la confiance des gens dans la technologie au Royaume-Uni a été gravement ébranlée. Il y a un message clair ici - l'Union européenne est un endroit plus attrayant pour démarrer une entreprise que le Royaume-Uni ». Notons que l'Europe se prononcera sur l'accord d'ici le 22 mai.Un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que Smith avait tort de dire que la décision de la CMA était mauvaise pour la Grande-Bretagne et que l'UE était un meilleur endroit pour faire des affaires. « Ce genre d'affirmations ne sont pas confirmées par les faits », a déclaré le porte-parole, ajoutant que le secteur britannique des jeux avait doublé de taille au cours des 10 dernières années.Le gouvernement continuerait à s'engager avec Microsoft, a-t-il dit, mais a souligné que la CMA était indépendante.Pour que l'accord fonctionne, il doit être approuvé par les régulateurs au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans l'UE. Le Royaume-Uni est le premier à annoncer sa décision, mais la Federal Trade Commission des États-Unis a lancé l'an dernier une contestation judiciaire pour bloquer la prise de contrôle. En effet, en décembre dernier, la FTC a déposé une plainte administrative pour bloquer le rachat La FTC a souligné le bilan de Microsoft en matière d'acquisition et d'utilisation de contenu de jeu précieux pour supprimer la concurrence des consoles rivales, y compris son acquisition de ZeniMax, société mère de Bethesda Softworks (un développeur de jeux bien connu). Microsoft a décidé de faire plusieurs des titres de Bethesda, y compris Starfield et Redfall, des exclusivités Microsoft malgré les assurances qu'il avait données aux autorités antitrust européennes qu'il n'avait aucune incitation à retenir les jeux des consoles rivales.« Microsoft a déjà montré qu'il peut et va retenir le contenu de ses rivaux de jeu », a déclaré Holly Vedova, directrice du Bureau de la concurrence de la FTC. « Aujourd'hui, nous cherchons à empêcher Microsoft de prendre le contrôle d'un studio de jeux indépendant de premier plan et de l'utiliser pour nuire à la concurrence sur plusieurs marchés de jeux dynamiques et à croissance rapide ».En mars, les régulateurs de l'UE ont retardé leur décision après que Microsoft a proposé des concessions pour faire passer l'accord.Le gouvernement britannique en a fait l'un de ses objectifs post-Brexit d'introduire un ensemble de règles « légères » pour la science et la technologie afin d'encourager la croissance économique. Cependant, un certain nombre de prises de contrôle récentes d'entreprises britanniques par des entreprises étrangères ont accru les inquiétudes quant au fait que le marché britannique perd de l'importance et n'attire pas les entreprises technologiques à croissance rapide.Microsoft a déjà déclaré que la décision pourrait avoir un impact sur son investissement au Royaume-Uni. Smith a déclaré que si le Royaume-Uni veut attirer des investissements, alors « il doit examiner attentivement le rôle de la CMA et la structure réglementaire ».La directrice générale de la CMA, Sarah Cardell, a déclaré à l'émission Today qu'elle n'était pas d'accord avec les commentaires de Smith. « Je pense que cette décision montre à quel point il est important de soutenir la concurrence au Royaume-Uni et que le Royaume-Uni est absolument ouvert aux affaires », a-t-elle déclaré. « Nous voulons créer un environnement dans lequel une multitude d'entreprises différentes peuvent rivaliser efficacement, croître et innover ».Dans sa décision de mercredi, le régulateur a déclaré qu'il craignait que l'accord n'affecte l'innovation et ne donne aux joueurs moins de choix sur le marché en pleine croissance du cloud gaming, où les gens achètent des abonnements pour accéder à des jeux en ligne. La fusion est importante pour Microsoft car elle considère le cloud gaming comme l'avenir de l'industrie et souhaite renforcer sa position sur le marché.L'accord avec Activision lui donnerait également des titres de jeux très populaires, lui permettant de rivaliser plus efficacement avec des rivaux comme Sony. La position de Sony est que si l'accord se concrétise, Microsoft serait incité à restreindre l'accès aux titres d'Activision à PlayStation, ce qui serait mauvais pour les joueurs.La CMA a déclaré que Microsoft détenait déjà une part de 60 à 70 % du marché des jeux sur le cloud, et qu'une combinaison avec Activision « renforcerait vraiment... [sa] position de force ». « Ce serait problématique car cela nuirait vraiment à la capacité d'autres plates-formes cloud concurrentes à rivaliser efficacement et à offrir le type d'innovation et de choix de produits que nous souhaitons voir sur ce marché », a déclaré Cardell.Source : entretien avec Brad Smith sur la BBCQu'en pensez-vous ?