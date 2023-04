Découvrir comment la suite NVIDIA Nsight Tools propulse votre GPU pour améliorer la fréquence d'images de votre jeu.

Découvrir Nsight Graphics en action dans une démo qui permettra, entre autres, de voir comment profiler le pipeline de rendu et trouver les zones qui peuvent être améliorées.

Apprendre les meilleurs trucs et astuces pour vous assurer que votre ray tracing est rapide avec Nsight Graphics.

Obtenir des réponses à vos questions lors d'une session de questions et réponses en direct.

Sa conférence GTC étant terminée, NVIDIA reprend le cours des choses avec l’épisode 5 de sa série de webinaires, le. C'est une occasion pour les créateurs et développeurs de rencontrer les experts NVIDIA et interagir avec eux grâce à une session de questions et réponses en direct.Au programme de cette 5ème session :Rappelons que NVIDIA Nsight™ Graphics est un outil de développement autonome avec prise en charge du ray tracing qui vous permet de déboguer, de profiler et d'exporter des images créées avec Direct3D, Vulkan, OpenGL, OpenVR et le SDK Oculus.En assistant à ce webinaire, vous apprendrez à utiliser la dernière technologie NVIDIA RTX dans Nsight Graphics. Le webinaire vous permettra en plus de :Rejoignez donc les experts NVIDIA le 18 avril à 19h, heure de Paris, pour comprendre comment la suite Nsight Tools peut optimiser les performances de votre jeu, et apprendre les meilleurs trucs et astuces pour garantir la rapidité de votre ray tracing avec Nsight™ Graphics.