La Korea Fair Trade Commission (KFTC) a déclaré, ce mardi 11 avril, que Google avait renforcé sa position dominante sur le marché et nui aux revenus et à la valeur du marché local des applications One Store en tant que plateforme, en exigeant des fabricants de jeux vidéo qu'ils publient exclusivement leurs titres sur Google Play en échange d'une exposition in-app entre juin 2016 et avril 2018.Google a déclaré qu'il examinerait la décision finale de la KFTC afin d'évaluer la marche à suivre.", a déclaré un porte-parole.La KFTC a déclaré que l'action contre le géant américain de la technologie s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour garantir des marchés équitables.Les fabricants de jeux concernés par l'action de Google comprennent Netmarble, Nexon et NCSOFT, ainsi que d'autres entreprises plus petites, a ajouté l'autorité de régulation antitrust.En 2021, Google a été condamné à une amende de plus de 200 milliards de wons (1 $ = 1 320,4200 wons) par la KFTC pour avoir bloqué les versions personnalisées de son système d'exploitation Android.Source : Le régulateur antitrust sud-coréenQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, le fait de sanctionner Google par une amende est-il suffisant pour empêcher que de telles pratiques se reproduisent ?