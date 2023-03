Une cinquantaine de travailleurs faisaient partie du groupe dédié à « la narration et les expériences de consommation de nouvelle génération ».L'ancien PDG Bob Chapek a parlé à un moment donné du métaverse comme d'une opportunité de croissance importante pour Disney, non seulement dans l'unité de parc à thème qu'il dirigeait autrefois, mais dans ses autres divisions. Le métaverse a captivé un certain nombre d'entreprises désireuses d'être au début de la prochaine vague de changement, y compris la société mère de Facebook Meta Platforms, qui a changé son identité d'entreprise pour refléter sa nouvelle orientation. Cependant, la plupart des investissements dans la technologie métaverse n'ont pas encore montré de bénéfices.Bob Iger, qui à la fois a précédé Chapek puis lui a succédé en novembre dernier, a tenu à défaire certaines initiatives de Chapek, principalement l'ancienne structure d'entreprise avec une opération de distribution centralisée. Iger ne manque pas d'enthousiasme pour la technologie. L'exécutif a décrit sa relation avec feu le chef d'Apple, Steve Jobs, comme l'une des relations les plus importantes de sa vie personnelle et professionnelle. Il a également siégé au conseil d'administration d'Apple, ayant conçu l'acquisition de Pixar et également négocié un accord de streaming TV et de films révolutionnaire avec le géant de la technologie lors de son précédent mandat en tant que PDG.Source : Bob Iger, CEO de DisneyQu'en pensez-vous ?Le Metaverse sera-t-il un projet viable dans les années à venir, à votre avis ?