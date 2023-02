Le potentiel d'un métavers entièrement réalisé est immense. De nombreuses entreprises explorent les possibilités d'utiliser la réalité virtuelle, la réalité augmentée et d'autres technologies immersives pour créer ces espaces numériques.Selon le rapport Advertising & Media Markets Insights de Statista, les revenus mondiaux des métavers devraient atteindre 490 milliards de dollars en 2030. Si ce chiffre peut sembler élevé, d'autres sociétés d'analyse prévoient des volumes de marché encore plus importants, allant de 750 à 1 700 milliards de dollars.Les moteurs de revenus des métavers sont principalement le commerce électronique et les jeux. À elles seules, les ventes de commerce électronique des métavers devraient atteindre plus de 200 milliards de dollars d'ici à 2030, contre environ 20 milliards actuellement.Les jeux devraient connaître une croissance encore plus importante, passant d'environ 10 milliards de dollars à quelque 163 milliards de dollars en 2030. Ces chiffres reflètent la tendance croissante des achats et des jeux en ligne, qui sont devenus de plus en plus populaires au cours des dernières années. D'autant que la pandémie pousse davantage de personnes à rester à la maison et à passer plus de temps en ligne.Mais il ne s'agit pas seulement de commerce électronique et de jeux. Les métavers offrent de nouvelles possibilités de création de revenus dans divers segments, notamment l'éducation, le divertissement, la santé et le fitness, et même le télétravail.Par exemple, les salles de classe virtuelles et les espaces de travail à distance pourraient devenir un moyen standard d'apprendre et de travailler. Cela pourrait faire grimper les revenus dans les segments de l'éducation et du travail. Le potentiel des expériences virtuelles immersives dans le domaine de la santé et du fitness est également énorme, la réalité virtuelle étant utilisée pour créer des expériences de fitness interactives qui pourraient révolutionner le secteur.Toutefois, l'impact d'un métavers sur la société suscite également des inquiétudes. Certains craignent qu'un monde virtuel totalement immersif n'exacerbe les problèmes de dépendance, d'isolement social et de santé mentale. En outre, comme pour toute technologie émergente, des questions se posent quant à la manière dont elle sera réglementée, à qui la contrôlera et à l'impact qu'elle aura sur la vie privée et la sécurité.Le métavers est un concept qui évolue rapidement et qui pourrait révolutionner notre façon de vivre, de travailler et d'interagir les uns avec les autres. Cependant, alors que nous explorons les possibilités du métavers, il est important de considérer les implications éthiques et sociétales de cette technologie émergente. Au fur et à mesure que la technologie se développe et devient plus largement disponible, nous verrons probablement un changement significatif dans la façon dont nous interagissons avec le monde numérique.Source : StatistaQu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que ces prévisions de Statista sont pertinentes ou utiles ?Quel est votre avis général concernant le métavers et ses futures applications ?