Aujourd'hui, nous avons banni définitivement plus de 40 000 comptes qui utilisaient un logiciel tiers pour tricher dans Dota au cours des dernières semaines. Ces logiciels étaient capables d'accéder à des informations utilisées en interne par le client Dota qui n'étaient pas visibles lors d'un jeu normal, ce qui donnait un avantage déloyal au tricheur.Bien que la résolution des problèmes sous-jacents qui ont rendu ces tricheries possibles soit une priorité, nous avons également décidé d'éliminer ces mauvais acteurs de la base active des joueurs de Dota.Dans ce but, nous avons publié un patch dès que nous avons compris la méthode utilisée par ces tricheurs. Ce correctif a créé un honeypot : une section de données à l'intérieur du client de jeu qui ne serait jamais lue pendant le jeu normal, mais qui pourrait être lue par ces exploits. Chacun des comptes bannis aujourd'hui a lu cette zone "secrète" du client, ce qui nous permet d'être extrêmement confiants dans le fait que chaque bannissement était bien mérité. Chacun des comptes bannis aujourd'hui a lu cette zone "secrète" du client, ce qui nous permet d'être extrêmement confiants dans le fait que chaque bannissement était bien mérité.La prévalence de cette famille de tricheurs signifie que la vague de bannissements d'aujourd'hui est particulièrement importante, mais il ne s'agit que de la dernière action d'une campagne en cours. Alors que la lutte contre les tricheurs et les développeurs de tricheurs se déroule souvent dans l'ombre, nous voulions rendre cet exemple visible et l'utiliser pour clarifier notre position : si vous exécutez une application qui lit les données du client Dota pendant que vous jouez, votre compte peut être définitivement banni de Dota. Cela inclut les joueurs professionnels, qui seront interdits de tous les événements compétitifs de Valve.Dota est un jeu qui se joue sur un pied d'égalité, où les victoires se gagnent par la compétence et la ténacité. Nous nous attendons à ce que certains joueurs continuent à développer et à utiliser de nouveaux exploits, afin de continuer à essayer d'obtenir des avantages injustes au détriment des autres joueurs. Comme auparavant, nous continuerons à détecter et à supprimer ces exploits au fur et à mesure qu'ils se présentent, et à bannir les utilisateurs qui trichent.Enfin, nous aimerions remercier ceux qui ont offert leur temps et leur énergie pour nous aider à résoudre ce problème - de ceux qui ont signalé un joueur agissant de manière suspecte dans le jeu, à ceux qui ont examiné les cas d'overwatch où ce comportement a été observé. Merci de nous aider à faire de Dota une meilleure expérience pour tous.