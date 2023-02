Le moteur de jeux d'aventure AGE évolu et change de nom

Bonjour à tous !



Je poursuis les améliorations d'interface et des fonctionnalités avec cette nouvelle version. J'ai fait pas mal de changements depuis 9 mois pour uniformiser les outils et j'en ai profité pour corriger des bugs importants qui devaient trainer depuis longtemps.



Mais avant de lister les principaux changements, je tiens à préciser que le nom du logiciel a aussi changé. Je l'avais appelé AGE quand j'ai commencé le développement en 2012 parce que je n'avais pas vraiment trouvé de nom et qu'il s'agissait à l'époque plus d'un outil interne que d'un logiciel. AGE signifiait tout simplement adventure game engine. L'eau a coulé sous les ponts et cet outil est devenu un véritable logiciel de plus en plus singulier, je me suis éloigné des standards en y apportant ma vision. Même si malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de réaliser d'autres jeux d'aventure depuis Désiré, je continue à travailler sur l'élaboration d'un nouveau projet via ce logiciel. J'apporte de nouvelles fonctionnalités par rapport aux retours des utilisateurs mais aussi pour mes futurs projets. Ce sera désormais l'outil qui servira à concevoir des jeux narratifs à moyen et long terme je l'espère. Dans cette logique, j'ai décidé de renommer le nom du logiciel pour le rendre plus cohérent avec son histoire, je le fais évoluer depuis 10 ans et dès le début je m'étais beaucoup appuyé sur mes précédents travaux (PSM pour ceux qui m'ont suivi dans les années 2000). Du coup le nouveau nom est seccia.dev : le fruit de 20 ans d'expérience.



Revenons aux changements...



La page Projet a beaucoup évolué, j'ai voulu retirer au maximum les fenêtres popup pour conserver l'esprit du logiciel.



L'interface des jeux créés a été complètement repensée pour la rendre plus personnalisable. J'ai ajouté un mini éditeur pour placer ses éléments et mettre en place son interface. Il y a désormais des affichages différents pour les items (en liste, en grille, statique ou dynamique...). Les boutons peuvent se synchroniser sans passer le code.



Il est possible d'ajouter une icone dans un choix de réponse, visible directement dans l'éditeur de dialogues. Les jeux Sierra utilisaient les symboles pour les conversations.



Le format agv (pour les videos) disparait au profit du format mp4 qui permettra d'économiser beaucoup de place. L'audio est à fournir via les fichiers ogg/mp3 comme avant pour gérer les langues. Il est possible de partager la même piste pour différentes langues.



Une nouvelle option "skip" permet de passer une cinématique ou une timeline en restant appuyé pendant 1 seconde au lieu d'un simple clic (un cercle se forme progressivement).



La syntaxe des fonctions change pour passer le langage en minuscule en utilisant des underscores.



Une nouvelle fonction set_cursor permet de changer le curseur de la souris pendant le jeu pour gérer par exemple des actions/verbes.



La version WebGL en local n'affiche plus les erreurs du navigateur.



Cependant j'ai dû abandonner certaines plateformes pour me concentrer sur le développement des principales plateformes. Les mises à jour d'Unity, Apple, Google nécessitent des tests en permanence et je m'aperçois avec beaucoup de retard qu'il y a toujours des soucis soit en phase de test soit sur le store. Ainsi, la version Windows (64bits classique) est évidemment maintenue, la version Android également (aab pour google et apk pour les autres) et la version WebGL. Par contre je ne garde que la version iOS chez Apple car il est possible de lancer des applis iOS sur les nouvelles puces mac. Perso, en tant que dev de jeux, je préfère aussi limiter le nombre de soumissions d'apps à faire à chaque mise à jour.



Je travaille sur la deuxième édition du livre.