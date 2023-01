First gas stoves, then your coffee, now they're gunning for your Xbox. https://t.co/MpaH2ntWAz — Ted Cruz (@tedcruz) January 23, 2023

Fox News is MAD that "woke" Xbox is changing its power saving mode



Earhardt: "Xbox has also announced that they're going woke because of climate change"



Failla: "They're trying to recruit your kids into climate politics at an earlier age"



E: "They're going after the kids" pic.twitter.com/8Vvd5j02SA — Lis Power (@LisPower1) January 24, 2023

Le 11 janvier 2023, Microsoft a annoncé qu'il apportait des fonctionnalités écologiques à la Xbox, à savoir la possibilité d'exécuter les téléchargements, les mises à jour et la maintenance générale de la console pendant les périodes de faible demande d'énergie. Pendant cette période, l'énergie tend à provenir de "sources à faible teneur en carbone sur le réseau électrique". Microsoft a insisté sur le fait que les utilisateurs peuvent choisir de ne pas utiliser ce mécanisme et qu'il n'aura pas d'effet négatif sur les utilisateurs qui souhaitent l'utiliser. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'initiative croissante de Microsoft visant à réduire son empreinte carbone.Cet objectif a été amorcé par les mises à jour de Windows 11, qui sont devenues sensibles aux émissions de carbone et offrent à peu près les mêmes fonctionnalités sans effets négatifs. En ce qui concerne la Xbox, Microsoft a inclus une nouvelle fonction qui permet à la console de choisir un moment de la nuit pour la maintenance et les mises à jour afin d'utiliser l'énergie la plus renouvelable du réseau électrique. L'entreprise a également ajouté un paramètre "d'arrêt" qui peut remplacer le mode veille, qui, selon elle, économise 20 fois plus d'énergie. Cependant, les nouvelles fonctionnalités de la Xbox ont suscité des critiques de la part des républicains.« Nous nous tenons responsables non seulement des émissions de carbone dans la production et la distribution de nos produits, mais aussi des émissions créées avec l'utilisation de nos produits dans les foyers de nos fans. Ainsi, la façon dont nous concevons notre matériel et nos logiciels pour qu'ils soient plus efficaces et optimisés pour les énergies renouvelables peut avoir un impact important », a écrit Blaine Hauglie, responsable du programme technique chez Xbox. Hauglie a déclaré que deux consoles qui passent au paramètre d'arrêt pendant un an économiseraient la même quantité de carbone qu'un arbre planté et cultivé pendant une décennie.La chaîne d'information Fox News, acquit à la cause du parti républicain, et le sénateur républicain Ted Cruz font partie des critiques les plus sévères de ces nouvelles fonctionnalités. Le lundi 23 janvier, le sénateur républicain du Texas Ted Cruz a partagé sur Twitter un article du média conservateur The Blaze concernant les nouvelles options d'alimentation. « D'abord les cuisinières à gaz, puis votre café, maintenant ils visent votre Xbox », a écrit le sénateur américain du Texas. Le même tweet renvoie à un article du média The Blaze qui affirme que "la Xbox obligera les joueurs à éteindre leur ordinateur pour lutter contre le changement climatique".Selon les analystes, l'article que le sénateur Cruz a choisi de retweeter pour apporter son soutien comporte un grand nombre d'erreurs, qui sont perceptibles lorsqu'on le compare directement à l'annonce de Microsoft. En fait, Microsoft ne demande pas aux utilisateurs de garder leur Xbox éteinte pendant 20 heures par jour, l'arrêt de la console est différent de la fonction d'arrêt (économie d'énergie), car elle peut continuer à télécharger et à assurer la maintenance, et les conversions sont basées sur le propre calculateur d'équivalence de l'EPA. Mardi, Fox News, un autre média conservateur, s'est également attaqué aux fonctions d'économie d'énergie.« Xbox a annoncé qu'elle allait également s'éteindre, vous savez, à cause du changement climatique», a déclaré Ainsley Earhardt, présentatrice de Fox News, au cours d'une émission. Jimmy Failla, collaborateur de Fox News, intervient alors pour accuser Microsoft de faire de l'économie d'énergie un geste politique. « Je veux dire que c'est fou ce qu'ils font. Mais nous comprenons. Ce n'est pas que ça va réellement compenser les émissions. D'accord, le niveau de réduction est infinitésimal. Mais ils essaient de recruter vos enfants dans la politique climatique à un âge plus précoce. Faites-leur prendre conscience du climat dès maintenant », affirme-t-il.« Vous avez raison, ils s'en prennent aux enfants », a ajouté Earhardt. (Une étude antérieure a montré que la plupart des joueurs sont des adultes.) Les républicains et les médias conservateurs ont interprété les explications de Microsoft concernant le paramètre d'arrêt comme suggérant que Microsoft tentait de "forcer les joueurs à éteindre leur console pour lutter contre le changement climatique". Outre les analystes, certains joueurs ont déclaré sur les réseaux sociaux que les allégations des républicains et des médias conservateurs étaient non fondées. Notons que Microsoft a précisé que le paramètre d'arrêt peut être désactivé à tout moment.« C'est incroyablement trompeur. Un paramètre par défaut ne signifie pas qu'ils "forcent" quelqu'un à faire quoi que ce soit. En tant que propriétaire d'une Xbox, c'est un choix depuis un certain temps déjà », a écrit un utilisateur sur Twitter. Avant la Xbox de Microsoft, le chatbot d'IA ChatGPT de Microsoft avait pris pour cible par les médias conservateurs. Ils ont déclaré que ChatGPT est devenu "woke". Ces accusations sont apparues après que le chatbot a refusé de répondre à certaines de leurs questions sur une potentielle victoire de Donal Trump aux élections de 2022, de supposés problèmes de corruption de Joe Biden et sur les drag-queens (travestis).Les accusations selon lesquelles ChatGPT est devenu woke font suite à la publication par le média américain National Review d'un article accusant le chatbot de partialité de gauche parce qu'il n'explique pas, par exemple, pourquoi les drag-queens ont une mauvaise influence. Nate Hochman, le rédacteur en chef du site, a écrit cet article après avoir tenté de faire en sorte que le chatbot d'OpenAI lui raconte des histoires sur la corruption de Joe Biden ou les horreurs des drag-queens. Les conservateurs sur Twitter ont ensuite tenté de saisir diverses données dans ChatGPT afin de prouver à quel point le chatbot est "woke".Source : Xbox Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des allégations des républicains et des médias conservateurs ?Quel est votre avis sur les nouvelles fonctions d'économie d'énergie de la Xbox de Microsoft ?