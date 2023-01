À mesure que les consommateurs et les entreprises évoluent vers un monde numérique plus connecté et immersif, le multivers deviendra une plateforme importante pour les entreprises. Une enquête réalisée récemment au LV Tech Show montre que plus de 50 % des consommateurs y voient une viabilité économique pour la création et la monétisation de contenu. La haute autorité des entreprises affiliées estime qu'il sera important pour la croissance de leur organisation au fil du temps.Le marché du matériel métavers est vaste et ouvert, les consommateurs montrant beaucoup d'intérêt pour ce qui peut être fait avec les technologies immersives. À ce titre, les utilisateurs (75 %) expriment très clairement leur désir de disposer d'interfaces faciles à utiliser, d'accéder à une grande variété d'applications et de disposer de capacités de personnalisation, comme le montre l'étude.Le marché du matériel métavers est vaste et ouvert, les consommateurs montrant beaucoup d'intérêt pour ce qui peut être fait avec les technologies immersives. À ce titre, les utilisateurs (75 %) expriment très clairement leur désir de disposer d'interfaces faciles à utiliser, d'accéder à une grande variété d'applications et de disposer de capacités de personnalisation, comme le montre l'étude.Les jeunes consommateurs sont plus intéressés par l'utilisation du multivers pour améliorer leurs intérêts et expériences personnels, tandis que les consommateurs plus âgés cherchent à améliorer les interactions avec les professionnels de la santé.Près de la moitié (47 %) des personnes qui utilisent Metaverse, la plateforme de monde virtuel décentralisée et basée sur la blockchain qui a été lancée en 2017, sont des joueurs. En tant que plateforme de jeu, elle attire 50 % des consommateurs. Cependant, plus de la moitié disent avoir l'intention de l'utiliser pour d'autres produits et services dans les médias. En réalité, 52 % des joueurs se sont engagés au moins une fois avec elle.27 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient intéressées par l'utilisation du multivers pour s'engager avec d'autres dans l'exploration de nouvelles idées, tandis que les joueurs de jeux vidéo ont montré la plus grande sensibilisation et le plus grand enthousiasme à son égard.Les utilisateurs sont particulièrement attirés par les produits qui leur permettent de mener plus facilement leurs tâches et activités quotidiennes. Selon un cofondateur d'Accenture, la prochaine phase de nos vies numériques sera portée par le métavers, qui est un spectre d'expériences technologiques et de formes de vie.Kevan Yalowitz a déclaré que les utilisateurs considèrent le métavers comme un outil important qui, lorsqu'il est intégré à leur vie, peut accélérer la façon dont ils accomplissent leurs tâches et améliorer leur productivité. Les entreprises capables de proposer des expériences réelles répondant aux attentes des utilisateurs dans d'importantes niches de marché auraient tout à gagner à être les premières à adopter le marché en plein essor des mondes virtuels.Comme plus d'un million de publications sur le sujet ont été publiées au cours de l'année écoulée, Accenture affirme qu'il existe un nombre important de discussions sur le marché du monde virtuel.Sur l'ensemble de ces publications, seuls 15 % traitent des attentes des clients. C'est pour cette raison qu'Accenture a réalisé son sondage. Cependant, ils le considèrent comme un facteur utile qui, lorsqu'il est intégré à leur routine quotidienne, peut améliorer l'efficacité en simplifiant leur façon de travailler.Les utilisateurs accordent désormais une grande importance à la fonctionnalité, malgré l'apparence. Ils donnent la priorité aux écrans conviviaux ( 70 %) et à un large éventail d'applications ( 69 %), soit 10 points de pourcentage de plus que des écouteurs éblouissants et la possibilité de personnaliser des avatars.Au lieu de rechercher une technologie de pointe et des fonctionnalités qui, bien que cool, ne sont pas si pratiques, les consommateurs veulent avoir accès à un large éventail de qualités de base, mais améliorées qui leur servent dans leur vie quotidienne.Source : Accenture Trouvez-vous cette analyse pertinente ?Quel est votre avis sur le métavers ? Comment réagissent actuellement les Français face à cette technologie ?