Dans la pratique, une démonstration vidéo de la technologie à l'œuvre sur des séquences d'Apex Legends montre que les bords sont plus nets et que les artefacts vidéo sont réduits. La démonstration de Nvidia montre la Super Résolution Vidéo RTX à l'œuvre sur une vidéo YouTube. « Alimentée par la puissante technologie NVIDIA RTX et soutenue par la plateforme NVIDIA Studio pour les créateurs, une révolution créative est en cours alors qu'une vague d'artistes 2D passe à la 3D, que les workflows vidéo passent au temps réel et que les outils d'IA aident les artistes à créer du contenu plus rapidement », écrit GERARDO DELGADO, Gerardo Delgado, chef de produit senior chez NVIDIA.NVIDIA Studio est une plateforme pour les créateurs de contenu qui suralimente 110 applications créatives avec les GPU RTX, offre une stabilité durable avec les pilotes NVIDIA Studio et comprend une puissante suite d'applications Studio - Omniverse, Canvas, Broadcast et RTX Remix.Les créateurs peuvent accéder à tout cela avec n'importe quel GPU RTX, y compris les nouveaux ordinateurs portables de la série 40 et les cartes graphiques GeForce RTX 4070 Ti, alimentées par l'architecture GPU ultra-efficace Ada Lovelace, qui ont été présentés aujourd'hui au CES.Le cœur de la plateforme Studio repose sur NVIDIA Omniverse, une plateforme où les créateurs peuvent connecter leurs applications 3D et collaborer en temps réel. Omniverse se développe avec des améliorations de Blender, une nouvelle suite d'outils expérimentaux d'IA générative pour les artistes 3D et des milliers de nouvelles ressources gratuites de description universelle de scènes disponibles dans le navigateur de contenu d'Omniverse Create.Construit sur Omniverse, NVIDIA RTX Remix est une plateforme de modding gratuite permettant de créer rapidement des mods pour les jeux classiques avec un ray tracing complet, des matériaux améliorés, DLSS 3 et NVIDIA Reflex. NVIDIA a permis à deux moddeurs extraordinaires de la communauté d'apporter RTX au mod le plus célèbre de Portal, Portal Prelude, en préservant le gameplay intemporel, tout en le ré-éclairant avec le ray tracing complet.La fonction RTX Video Super Resolution utilise l'IA pour améliorer la qualité de toute vidéo regardée dans un navigateur en supprimant les artefacts de compression et en augmentant la résolution vidéo. Cela améliore la netteté et la clarté de la vidéo, et permet de regarder du contenu en ligne dans sa résolution native sur des écrans haute résolution. RTX Video Super Resolution sera disponible en février pour les navigateurs Chrome et Edge.Les GPU GeForce RTX permettent d'accélérer considérablement les workflows 3D, vidéo et de diffusion, ainsi qu'une myriade d'outils d'IA, grâce à un matériel dédié au ray tracing, à l'IA et à l'encodage vidéo. Les nouveaux ordinateurs portables équipés de GPU GeForce RTX série 40 utilisent l'architecture NVIDIA Ada Lovelace - avec prise en charge de DLSS 3, AV1 et autres - et les technologies Max-Q de cinquième génération pour des performances et une efficacité maximales.Ces nouveaux portables font un bond en avant en termes de performances par rapport à la dernière génération, et une augmentation massive de l'efficacité qui permet aux OEM d'inclure des GPU plus puissants dans des systèmes plus fins et plus portables. Les ordinateurs portables NVIDIA Studio sont conçus pour les créateurs, avec la bonne combinaison de matériel pour les workflows créatifs, des écrans aux couleurs précises et des pilotes et logiciels Studio préinstallés.L'ordinateur portable Razer Blade bénéficie d'une mise à niveau de la série RTX 40 avec un GPU GeForce RTX 4090 pour ordinateur portable. L'écran mini-LED de 16 pouces, compatible HDR et bimode, affiche une luminosité maximale de 1 000 nits, qui s'associe parfaitement à un mode Creator permettant une résolution native ultra-haute définition+ à 120 Hz.La série Stealth de MSI sera lancée avec une large gamme d'options Studio. Avec des modèles de 14 à 17 pouces et jusqu'à des GPU GeForce RTX 4090 pour ordinateurs portables, les créateurs peuvent choisir l'ordinateur portable qui répond le mieux à leurs besoins.Propulsé par un GPU GeForce RTX 4070 Laptop, l'ASUS Zenbook Pro 14 présente un nouveau niveau de performance pour un ordinateur portable de 14 pouces.L'efficacité accrue des GPU pour ordinateurs portables de la série RTX 40 et les technologies Max-Q de cinquième génération permettent d'offrir des performances élevées à des ordinateurs portables aussi fins que 14 pouces, avec jusqu'aux GPU pour ordinateurs portables GeForce RTX 4070, une nouvelle étape. L'ASUS Zenbook Pro 14 OLED en est un exemple, avec un GPU GeForce RTX 4070 Laptop dans un design ultrafin de 14 pouces, et accompagné d'un tout nouvel écran OLED NanoEdge Dolby Vision 2.8K 120Hz de pointe.Pour les artistes qui préfèrent créer depuis leur bureau, les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 4070 Ti, disponibles à partir du jeudi 5 janvier, offrent des performances incroyables, jusqu'à 15 % plus rapides qu'une GeForce RTX 3090 Ti en rendu 3D. Comme les RTX 4090 et 4080, le tout dernier GPU de la série RTX 40 dispose de deux encodeurs vidéo AV1. Lorsqu'ils sont activés dans les meilleures applications d'édition vidéo et de diffusion en direct, telles qu'Adobe Premiere Pro (via le plug-in Voukoder), DaVinci Resolve, OBS et Jianying, les temps d'exportation sont réduits de moitié avec une qualité vidéo améliorée.Les créateurs 3D bénéficient d'une augmentation des performances allant jusqu'à 70 % par rapport à la GeForce RTX 3070 Ti dans des applications populaires comme Autodesk Maya, Blender, Chaos V-Ray, Epic Games Unreal Engine et Unity. Tous les créateurs peuvent bénéficier de la nouvelle quatrième génération de Tensor Cores pour les outils d'IA, offrant des performances jusqu'à 2x supérieures à celles de la génération précédente.Les GPU NVIDIA RTX débloquent des logiciels exclusifs pour les créateurs : Omniverse, RTX Remix, Canvas et Broadcast. Ils seront tous mis à jour au début de l'année. Basé sur le framework USD, Omniverse permet aux artistes de connecter leurs outils préférés d'Adobe, Autodesk, Epic Games, SideFX et bien d'autres. Les créateurs peuvent voir leurs scènes s'assembler instantanément sans avoir à subir de longs cycles d'importation ou d'exportation. Les modifications sont effectuées en temps réel dans les applications connectées, qu'un artiste travaille simultanément dans plusieurs applications ou qu'il collabore avec un autre artiste à l'autre bout du monde.La version de la branche alpha de Blender, qui fait partie d'une série de mises à jour de l'Omniverse, est maintenant disponible dans le lanceur de l'Omniverse. Elle permet aux utilisateurs de réparer des géométries, de générer des UV automatiques et de décimer des données CAO haute résolution pour obtenir des polycomptes plus utilisables.Les mises à jour des performances d'Audio2Face, Audio2Gesture et Audio2Emotion - de puissants outils d'IA dans Omniverse - permettent une animation instantanée et réaliste des personnages. La ToyBox d'outils expérimentaux d'IA est désormais disponible dans le gestionnaire d'extensions d'Omniverse. Des milliers de nouvelles ressources 3D gratuites ont également été mises à la disposition des utilisateurs du monde entier pour qu'ils puissent les construire et les créer dans Omniverse.RTX Remix, qui s'appuie sur Omniverse et a été utilisé pour créer l'époustouflant Portal avec RTX, approche de sa sortie en accès anticipé. Nicolas "NykO18" Grevet - le créateur original de Portal : Prelude - utilise RTX Remix pour remasteriser sa préquelle non officielle de Portal datant de 2008. Grevet travaille avec le moddeur David "Kralich" Driver-Gomm pour moderniser les ressources et éclairer le jeu avec un ray tracing complet et stupéfiant. Portal : Prelude RTX sera bientôt téléchargeable gratuitement sur des sites de mods comme ModDB et Nexus Mods.Canvas permet aux créateurs de peindre par matière, plutôt que par couleur, en utilisant de simples coups de pinceau et l'IA pour conceptualiser rapidement une belle image. Canvas s'enrichit d'une nouvelle fonction d'image à 360°, qui sera disponible dans une prochaine mise à jour gratuite pour les utilisateurs de RTX. Elle aidera les artistes à créer des scènes panoramiques et à les exporter dans n'importe quelle application 3D pour les utiliser comme cartes d'environnement. Plus tard dans le mois, Broadcast ajoutera une nouvelle fonction de contact visuel qui permet de modifier la position des yeux du sujet pour qu'il apparaisse concentré sur la caméra, ainsi qu'un nouvel effet de vignette. La mise à jour améliore également la populaire fonction d'arrière-plan virtuel, en ajoutant des informations temporelles pour une meilleure stabilité. Les améliorations de l'arrière-plan virtuel se trouvent également dans la récente version 29.0 du logiciel OBS Studio, et les kits de développement (SDK) seront mis à jour pour les développeurs plus tard dans la semaine.