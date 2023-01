La demande de cartes graphiques a considérablement augmenté pendant la pandémie, car certaines personnes ont passé plus de temps à la maison à jouer à des jeux, tandis que d'autres se livraient au minage. La demande de GPU pour ordinateur de bureau a chuté de façon spectaculaire. Cette baisse peut être attribuée en partie à l'effondrement de la valeur des cryptomonnaies basées sur le minage comme le Bitcoin et l'Ethereum - moins de mineurs achètent ces cartes, et les mineurs qui cherchent à se débarrasser de leurs GPU sur le marché de l'occasion donnent également aux joueurs une source moins chère de cartes graphiques.En fait, les expéditions de cartes graphiques ont atteint leur plus bas niveau depuis 20 ans au troisième trimestre 2022, selon les données de Jon Peddie Research.« Comme nous nous attendons à ce que les conditions macroéconomiques affectant les ventes se poursuivent, nous avons pris des mesures avec nos partenaires de jeu pour ajuster les prix et les stocks des canaux », a déclaré le PDG de Nvidia, Jensen Huang. Cela signifie que nous pourrions assister à de nouvelles baisses de prix pour les GPU GeForce existants, dont le prix a déjà baissé tout au long de l'année dernière. Certaines cartes ne sont toujours pas revenues à leur prix annoncé à l'origine, mais elles s'en rapprochent de plus en plus.L'industrie a expédié environ 6,9 millions de cartes graphiques autonomes pour les ordinateurs de bureau - y compris les meilleures cartes graphiques pour les jeux - et un nombre similaire de GPU pour les ordinateurs portables au troisième trimestre. Au total, AMD, Intel et Nvidia ont expédié environ 14 millions de processeurs graphiques autonomes pour ordinateurs de bureau et portables, soit une baisse de 42 % d'une année sur l'autre. Parallèlement, les livraisons de GPU intégrés ont totalisé environ 61,5 millions d'unités au troisième trimestre 2022.En fait, 6,9 millions de cartes additionnelles pour ordinateurs de bureau constituent le plus faible nombre de cartes graphiques expédiées depuis au moins le troisième trimestre 2005 et, si l'on garde à l'esprit que les ventes de cartes additionnelles autonomes étaient fortes au début des années 2000, les GPU intégrés n'étant pas assez performants à l'époque, on pourrait affirmer qu'au troisième trimestre 2022, les expéditions de cartes graphiques pour ordinateurs de bureau ont atteint leur plus bas niveau depuis au moins 20 ans.Malgré le ralentissement de la demande des cartes graphiques pour ordinateurs de bureau (les ventes unitaires ont diminué de 31,9 % d'une année sur l'autre), Nvidia a non seulement réussi à maintenir son avance, mais elle a même renforcé sa position avec une part de marché de 86 %, la plus élevée de son histoire, indique le rapport. En revanche, la part d'AMD a chuté à environ 10 %, sa plus faible part de marché depuis une vingtaine d'années. Quant à Intel, il a réussi à s'emparer de 4 % du marché des GPU discrets pour ordinateurs de bureau en un seul trimestre, ce qui n'est pas mal du tout.Il y a cependant un hic concernant les ventes de cartes additionnelles pour ordinateurs de bureau par rapport au début des années 2000. Les livraisons de GPU discrets pour ordinateurs portables au début des années 2000 n'étaient pas aussi importantes qu'aujourd'hui, simplement parce que les ordinateurs portables n'étaient pas si nombreux à l'époque. Il est donc possible que, dans des trimestres normaux, les ventes de GPU autonomes pour ordinateurs de bureau et portables soient plus ou moins conformes à ce que nous avons vu il y a 15 ou 17 ans.En outre, les GPU étant devenus nettement plus chers, AMD et Nvidia ont prospéré ces dernières années. Jon Peddie Research indique que la baisse des ventes de GPU au troisième trimestre a connu la chute la plus importante depuis la récession de 2009. Pourtant, pour ceux d'entre nous qui suivent le marché des GPU discrets de bureau depuis assez longtemps, la situation semble encore plus désastreuse.Source : Jon Peddie Research Les résultats de l'étude conduite par Jon Peddie Research sont-ils pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?