du 1 au 8 décembre 2022

est un moteur de jeux vidéo reposant sur le moteur de jeux. Pour vous aider à la création, RPG in a Box contient toutes les fonctionnalités nécessaires : un éditeur de voxels, des templates pour démarrer facilement, un éditeur de cartes (en tuiles), un éditeur de scripts visuels, un éditeur de dialogues, un éditeur d'icônes et même un éditeur de thèmes et un éditeur d'effets sonores.RPG in a Box est complet : l'utilisateur a accès a plusieurs types de caméra, permettant de créer aussi bien un jeu 2D en vue de dessus, qu'un jeu 3D ou un jeu en 2D isométrique. De la même façon, le style de combat est libre : tactique au tour par tour, tour par tour basé sur des menus (à la Final Fantasy) ou temps réel.Durant une semaine, du 1 décembre au 8 décembre 2022, l'outil peut être ajouté à sa bibliothèque sur l' Epic Games Store . Une fois ajouté, vous gardez accès à l'outil même après l'offre.Le moteur est certes disponible que sous Windows (du moins sur l'Epic Games Store. Sur Steam, il est disponible sur Windows, Mac OS et Linux), mais il offre la possibilité d'exporter sa création pour Windows, Mac OS et Linux.Finalement, la chaîne officielle propose aussi des tutoriels : https://www.youtube.com/@rpginabox/playlists