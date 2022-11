La version 5.1 du moteur de jeux vidéo Unreal Engine est disponible

et embarque des améliorations pour Lumen, Nanite et les shadow maps virtuelles

La version du moteur de jeux vidéoest maintenant disponible en version 5.1 et apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Notamment, cette version embarquent des améliorations pour, le système d'illumination globale,, le système de géométrie basée sur des micro polygones et les shadow maps virtuelles. L'objectif est d'offrir des jeux fonctionnant à 60 FPS pour les consoles de dernière génération.Plus précisément, les développeurs ont ajouté la possibilité de reprogrammer le rasterizer de Nanite, notamment pour permettre de créer des déformations afin de reproduire le mouvement causé par le vent dans les feuillages. De plus, les masques d'opacité peuvent aussi être modifiés à la volée.Cette version apporte aussi des améliorations dans le flux des créateurs grâce au support des ressources virtuelles. Celles-ci réduisent le coupable entre les ressources et leur utilisation, permettant une synchronisation facilitée lors d'une édition externe de la ressource (par exemple, lors de la mise à jour du dépôt). Pour le moment, cette fonctionnalité ne concerne que les textures et les sons.Aussi, un cache pour les objets d'état de pipeline de DirectX 12 a été mis en place, simplifiant la mise en production d'un jeu DirectX 12. Finalement, la compilation des shaders se fait suivant la nécessité, permettant de rendre le moteur plus réactif.Les fonctionnalités concernant la création de monde gigantesque ont été améliorés. Notamment, le moteur supporte des systèmes de coordonnées de ces immenses mondes sans perte de précision. Aussi, il est possible de créer des morceaux de mondes afin d'améliorer le suivi de versions. Finalement, un nouveau niveau de détail hiérarchique permet de grand étendue d'eau tout en réduisant l'utilisation de la mémoire.La performance du moteur a aussi été améliorée pour les flux de travail des événements en direct. Cela inclut un nouvel éditeur d'effet visuel et une meilleure présentation des affichage nDisplay.Un module Soundscape a été ajouté afin de générer procéduralement des sons ambiants dans la scène.Du côté de l'intelligence artificielle, les objets intelligents et les arbres d'états sont maintenant stables (prêt pour la production). Le module « MassEntity » est quant à lui en bêta. Ces outils ont permis la création de la démonstration se situant dans le monde de Matrix.La liste complète des changements est disponible en suivant ce lien . On y retrouvera le détails des améliorations du rendu ou du support des plateformes Mac et Linux.