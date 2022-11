Nouveautés de la version open source de PhysX 5





L'avenir de PhysX

Il y a un peu plus de dix ans, Nvidia a racheté Ageia, la société à l'origine de PhysX, et s'efforçait à l'époque de promouvoir les cartes accélératrices de physique pour les jeux. Depuis l'acquisition par Nvidia, PhysX s'est concentré sur l'accélération GPU et pour le SDK autrefois propriétaire, il y a plus d'une demi-décennie, Nvidia a commencé à le mettre en open source en ce qui concerne le SDK et les chemins CPU. En 2019, l'entreprise a mis en open source le SDK PhysX 4.1 et a commencé à travailler sur un dépôt de code open source pour PhysX 5. Toutefois, l'on n'a plus rien entendu à ce sujet au cours des deux dernières années.Mardi, Nvidia a subitement annoncé la version open source du SDK Nvidia PhysX 5.1. Selon la société, au fils des ans, PhysX est devenu le principal moteur physique et un pilier technologique fondamental de Nvidia Omniverse. Il serait un puissant moteur de simulation actuellement utilisé par les leaders du secteur pour la robotique, l'apprentissage par renforcement profond, la conduite autonome, l'automatisation des usines et les effets visuels. Pour les applications robotiques de la prochaine génération, il permettrait des simulations haute fidélité à des vitesses en temps réel, nécessaires pour simuler et tester des machines autonomes.« Avoir un outil puissant et open source pour la physique comme la nouvelle bibliothèque PhysX 5 de Nvidia est une partie essentielle du réalisme apporté par le moteur Open 3D. Alors que les cas d'utilisation de PhysX s'étendent à d'autres domaines 3D importants comme la simulation et les jumeaux numériques, nous sommes ravis de voir Nvidia travailler avec l'open source, permettant à chacun d'exploiter l'innovation et la collaboration que ces communautés peuvent apporter », a déclaré Royal O'Brien, directeur exécutif de la Fondation Open 3D et directeur général des médias numériques et des jeux à la Fondation Linux.PhysX 5 SDK prend en charge les capacités de Nvidia Flex, ce qui permet de mettre en place diverses nouvelles fonctionnalités. Ces fonctionnalités comprennent la dynamique des corps mous basée sur un modèle d'éléments finis ainsi que des objets liquides, en tissu et gonflables utilisant une dynamique basée sur la position, optimisée pour fonctionner sur les GPU. Une fonction de collision par champ de distance signé sur GPU a également été ajoutée, ce qui permet à l'utilisateur d'effectuer une détection de collision en utilisant une version voxélisée du maillage source, éliminant ainsi la nécessité de créer une décomposition convexe.En termes de nouvelles fonctionnalités CPU, les utilisateurs de PhysX 5 peuvent désormais définir des géométries personnalisées, ce qui signifie que les formes cylindriques ou les mondes basés sur des blocs implicites peuvent désormais être pris en charge. Les performances de calcul parallèle du CPU et du GPU pour les grandes simulations ont été considérablement améliorées. Les bibliothèques Nvidia Flow et Nvidia Blast, bien que techniquement non dépendantes de PhysX, font désormais partie de la famille de produits PhysX et font l'objet d'une licence commune.Flow est désormais regroupée avec le SDK PhysX dans le même dépôt GitHub et Blast sera également ajoutée prochainement. L'évolution du rôle de PhysX apporte également quelques changements techniques fondamentaux. Autrefois un moteur physique de jeu avec des ports optimisés disponibles pour une large gamme de consoles de jeux vidéo, PhysX est maintenant un moteur de simulation physique haute fidélité accéléré par le GPU, utilisé en robotique, en apprentissage par renforcement profond, en conduite autonome, en automatisation d'usine et en effets visuels, pour n'en citer que quelques-uns.« En conséquence, les ports pour consoles de jeux vidéo ne sont plus disponibles auprès de Nvidia, bien que, grâce à notre licence permissive, la communauté soit désormais en mesure de créer et de maintenir des ports pour ces plateformes », a déclaré Nvidia. Dans le cadre de la mise à jour, certains des outils et utilitaires tels que les exportateurs d'outils de création de contenu numérique, les télémétries et diagnostics de débogage, les démos et les échantillons ont maintenant été fusionnés dans la plateforme Omniverse. Les démos avancées ne sont plus fournies avec le SDK.Selon Nvidia, la publication de PhysX 5.1 en open source est une première étape dans le processus d'ouverture d'un nombre croissant de codes sources d'Omniverse. L'entreprise explique qu'en parcourant la source, vous pourriez tomber sur des fichiers qui existent depuis 2001 et qui peuvent encore être utilisés aujourd'hui. « PhysX est essentiel pour rendre les mondes des jeux vidéo plus réalistes et crédibles, sans parler du plaisir. Nous sommes ravis de voir que NVIDIA passe à l'open source avec la dernière version », a déclaré Mika Vehkala, directeur de la technologie chez Remedy.Dans un avenir proche, surveillez la publication du code source montrant comment construire une version modifiée par l'utilisateur de ce SDK PhysX dans une extension Omniverse personnalisée. Nvidia prévoit également d'avoir une implémentation de référence complète d'un analyseur et d'une pile de simulation PhysX USD disponible avec la source complète. Vous pouvez accéder au code source ouvert en visitant le dépôt GitHub de Nvidia-Omniverse/PhysX, qui comprend également la bibliothèque NVIDIA Flow. Regardez les derniers tutoriels sur PhysX sur Nvidia On-Demand.Si certains se réjouissent de la publication de PhysX 5.1 en open source, d'autres estiment que cela arrive peut-être un peu trop tard. Selon ces derniers, de moins en moins de jeux ont une physique impressionnante de nos jours. « Les concepteurs ont compris qu'il est difficile de créer un jeu basé sur la physique qui soit amusant et intéressant et qui ne casse pas le jeu de diverses manières. Les jeux basés sur la physique sont alors presque un genre à part entière donc la plupart des jeux n'essaient pas de faire de la physique complexe un élément central du gameplay, ils s'en servent juste comme d'une vitrine », peut-on lire dans les commentaires.En outre, la physique réaliste serait également très difficile à mettre en œuvre pour les jeux multijoueurs. Selon les critiques, plus la simulation est détaillée, plus il y a de données à synchroniser, ce qui complique la tâche des développeurs. Ainsi, bien que PhysX 5.1 soit désormais disponible en open source, certains commentaires affirment qu'il est possible qu'il n'attire plus grand monde aujourd'hui.Sources : Nvidia ( 1 2 ), Dépôt GitHub de Nvidia PhysX Que pensez-vous de la publication de Nvidia PhysX 5 en open source ?Selon vous, en quoi cela pourrait-il être utile pour les développeurs de jeux vidéo ?