Mesh for Teams sur Meta Quest

Envoyé par Microsoft Envoyé par En tant qu'entreprise de plateforme, notre approche de la productivité et de la collaboration sur le lieu de travail consiste à garantir que les expériences logicielles que nous proposons peuvent bénéficier aux utilisateurs sur tous leurs appareils préférés. Dans cet esprit, nous annonçons aujourd'hui plusieurs façons dont nous nous associons à Meta pour offrir aux clients plus de choix et de sécurité lorsqu'ils s'aventurent dans le métavers.



Tout d'abord, nous apportons Mesh for Microsoft Teams aux appareils Meta Quest. Mesh for Teams s'appuie sur des années de recherche et d'innovation Microsoft Cloud, d'Azure Digital Twins à Dynamics 365 Remote Assist et aux visioconférences Teams. Il est conçu pour aider les gens à se rassembler virtuellement à l'endroit où le travail se déroule sur n'importe quel appareil, y compris les smartphones, les ordinateurs portables et les casques de réalité mixte. Mesh for Teams avec les appareils Meta Quest Pro et Meta Quest 2 permettra aux gens de se connecter et de collaborer comme s'ils étaient ensemble en personne.

Microsoft 365

Envoyé par Microsoft Envoyé par De plus, les applications Microsoft 365 seront disponibles sur les appareils Meta Quest, permettant aux utilisateurs d'interagir avec le contenu de leurs applications de productivité préférées, notamment Word, Excel, PowerPoint, Outlook et SharePoint dans la réalité virtuelle. À l'avenir, Windows 365 sera également disponible sur les appareils Meta Quest, avec la possibilité de diffuser un PC Windows Cloud, y compris vos applications, contenus et paramètres personnalisés.

Microsoft Intune et Xbox Cloud Gaming

Envoyé par Microsoft Envoyé par Microsoft Intune et Azure Active Directory prendront en charge Meta Quest Pro et Meta Quest 2, permettant aux administrateurs informatiques de provisionner ces appareils pour les utilisateurs avec un abonnement Quest for Business de Meta, en toute confiance afin que les options de sécurité et de gestion qu'ils attendent des PC et des appareils mobiles soit transféré en VR.



Enfin, Microsoft et Meta explorent les moyens d'apporter Xbox Cloud Gaming à Meta Quest Store, permettant aux joueurs de diffuser des centaines de jeux Xbox de haute qualité sur des téléphones, des tablettes, des PC, certains smart TV et la plate-forme Meta Quest.

Des rumeurs suggèrent que Microsoft a abandonné ses plans pour HoloLens 3. Une explication partielle de ce partenariat ?

Envoyé par Microsoft Envoyé par Ce partenariat complète notre engagement envers HoloLens, et nous sommes ravis de continuer à faire évoluer notre feuille de route pour les appareils de réalité mixte, avançant avec notre approche axée sur le cloud, et avec Windows et Microsoft 365. Tout cela fait progresser nos efforts pour poser les bases d'un métavers responsable, avec des expériences de sécurité, de conformité et de niveau entreprise comme fondements de la manière dont nous continuerons à ouvrir de nouvelles possibilités pour l'avenir du travail.

Horizon de Meta ? Ses employés ne semblent pas pressés de l'utiliser

C’est un partenariat assez inattendu étant donné que les deux entreprises étaient en concurrence directe dans le domaine du métavers et des réunions immersives.En effet, Microsoft a présenté Mesh for Teams en novembre dernier . Mesh for Teams serait utilisé pour inviter les employés à se connecter à des espaces de travail collaboratifs 3D ou 2D. Dans le cas de Microsoft cependant, cela ne semble pas limité à un appareil en particulier. Assis autour d'une table de conférence virtuelle, les travailleurs pourraient faire des choses qui ne sont pas possibles dans le monde réel. Par exemple, une présentatrice pourrait voir ses notes dans un espace 3D près d'un tableau blanc virtuel tandis que ceux qui regardent la présentation ne voient que ce qu'elle écrit sur le tableau.Du côté de Meta, Facebook a montré comment les utilisateurs de Workrooms peuvent concevoir des versions avatars d'eux-mêmes pour se réunir dans des salles de conférence en réalité virtuelle et collaborer sur des tableaux blancs ou des documents partagés, tout en interagissant avec leur propre bureau physique et leur clavier d'ordinateur. L'application, disponible sur Oculus Quest 2, permet de réunir jusqu'à 16 personnes dans la RV et jusqu'à 50 au total, y compris les participants à la vidéoconférence.Finalement, Mesh for Teams sera disponible par le biais des casques Meta Quest.« Nous apportons une expérience de réunion immersive Microsoft Teams à Meta Quest afin de donner aux gens de nouvelles façons de se connecter les uns aux autres », a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, lors du Meta Connect. « Vous pouvez vous connecter, partager, collaborer comme si vous étiez ensemble en personne ».Teams sera directement intégré dans Horizons Workrooms, l’application de collaboration conçue pour gérer les environnements d’équipes en télétravail de Meta et il sera même possible d'y utiliser des avatars 3D pendant les vidéoconférences. Tous les programmes de Microsoft ne seront pas tous adaptés pour la réalité virtuelle, l’idée étant de tâter le terrain et de proposer des portages si la demande pour la réalité virtuelle est assez forte.« Les gens pourront rejoindre une réunion Teams directement depuis Workrooms », a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, lors de l'événement. « Nous pensons que cette expérience multi-appareils et multi-écrans sera la base du bureau virtuel du futur ».Ce bureau virtuel du futur ne se limitera pas aux réunions. Microsoft apporte Windows 365 à Quest, la plateforme de l'entreprise pour diffuser des versions complètes de Windows sur des appareils.Selon Satya Nadella, « Windows 365 sera utilisable en 3D avec un casque de VR dans lequel on pourra streamer toute l’expérience Windows ». « Avec l'arrivée de Windows 365 sur Quest, vous disposerez d'un nouveau moyen de diffuser en toute sécurité l'intégralité de l'expérience Windows, y compris toutes les applications, contenus et paramètres personnalisés sur votre appareil VR avec toute la puissance de Windows et des applications Windows », a déclaré Nadella.Microsoft apporte également des versions 2D de ses applications Office à Quest via sa technologie Progressive Web Apps (PWA). Il ne s'agira pas de versions 3D complètes d'Office conçues pour la réalité virtuelle, mais s'il existe un appétit pour la réalité virtuelle dans l'entreprise, il est facile d'imaginer que Microsoft les adaptera à l'avenir.Xbox Cloud Gaming fera même son chemin vers les casques VR Meta Quest, permettant aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate de streamer des jeux. Ce ne sera pas aussi immersif qu'une expérience VR native pour les jeux Xbox, mais vous pourrez prendre un contrôleur Xbox et les jouer sur un écran géant projeté à l'intérieur d'un casque Quest.En somme, voici un aperçu de ce qu’il sera possible de faire avec un casque Meta Quest suite au partenariat avec Microsoft :Microsoft semble couvrir ses propres paris sur l'avenir du travail dans les casques VR et AR, ou comme Microsoft aime les appeler, la réalité mixte. Microsoft a déjà expérimenté des casques Windows Mixed Reality VR, mais il n'a jamais fabriqué son propre appareil, et le travail logiciel était terne par rapport à des acteurs plus établis comme Oculus (maintenant Meta Quest) ou Valve et HTC. Microsoft avait investi plus massivement dans HoloLens, son casque AR qu'il a présenté aux entreprises comme l'avenir de la collaboration.Alex Kipman, qui dirigeait les équipes Microsoft qui ont développé le casque HoloLens de la société et le contrôleur de mouvement Kinect, a démissionné après des allégations de violence verbale et de harcèlement sexuel plus tôt cette année. Cela laisse l'avenir d'HoloLens dans le doute, d'autant plus que des rumeurs suggèrent que Microsoft a abandonné ses plans pour HoloLens 3. Des indices qui pourraient aider à mieux comprendre ce partenariat stratégique ?Quoiqu'il en soit, Microsoft a eu un mot pour HoloLensIl y a quelques jours, Meta enjoignait ses propres collaborateurs, pour l’instant apparemment assez réfractaire ou tout au moins indifférent, à venir rejoindre le métavers Horizon sur laquelle la firme de Mark Zuckerberg a investi tant d’énergie et d’effort.Selon les notes du vice-président de Meta chargé des métavers, Vishal Shah, l'un des principaux problèmes du développement d'Horizon à ce jour est que les personnes qui le construisent au sein de Meta ne semblent pas l'utiliser beaucoup. « Pour beaucoup d'entre nous, nous ne passons pas beaucoup de temps dans Horizon et nos tableaux de bord de dogfooding le montrent assez clairement », a-t-il écrit aux employés le 15 septembre. « Pourquoi cela ? Pourquoi n'aimons-nous pas tellement le produit que nous avons construit que nous l'utilisons tout le temps ? La simple vérité est que, si nous ne l'aimons pas, comment pouvons-nous espérer que nos utilisateurs l'aiment ? »Shah aurait déclaré dans un mémo de suivi daté du 30 septembre que les employés n'utilisaient toujours pas assez Horizon, écrivant qu'un plan était en cours d'élaboration pour « tenir les gestionnaires responsables » de l'utilisation d'Horizon par leurs équipes au moins une fois par semaine. « Chacun dans cette organisation devrait se donner pour mission de tomber amoureux d'Horizon Worlds. Vous ne pouvez pas le faire sans l'utiliser. Allez-y. Il aurait poursuivi en signalant des problèmes spécifiques à Horizon, écrivant que « notre expérience d'accueil est confuse et frustrante pour les utilisateurs" et que l'équipe devait "présenter aux nouveaux utilisateurs des mondes de premier ordre qui garantiront la réussite de leur première visite. »