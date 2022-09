Envoyé par Phil Harrison Envoyé par

Pendant de nombreuses années, Google a investi dans de multiples aspects de l'industrie du jeu vidéo. Nous aidons les développeurs à créer et à distribuer des applications de jeu sur Google Play et Google Play Games. Les créateurs de jeux vidéo touchent des audiences du monde entier sur YouTube via des vidéos, des diffusions en direct et des courts métrages. Et notre technologie de streaming cloud offre un gameplay immersif à grande échelle.



Il y a quelques années, nous avons également lancé un service de jeux grand public, Stadia. Et bien que l'approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs ait été construite sur une base technologique solide, elle n'a pas gagné l'adhésion des utilisateurs que nous attendions, nous avons donc pris la décision difficile de commencer à mettre fin à notre service de streaming Stadia.



Nous sommes reconnaissants aux joueurs dévoués de Stadia qui nous accompagnent depuis le début. Nous rembourserons tous les achats de matériel Stadia effectués via le Google Store, ainsi que tous les achats de jeux et de contenus complémentaires effectués via le magasin Stadia. Les joueurs continueront d'avoir accès à leur bibliothèque de jeux et de jouer jusqu'au 18 janvier 2023 afin de pouvoir terminer les dernières sessions de jeu. Nous prévoyons que la majorité des remboursements seront effectués d'ici la mi-janvier 2023. Nous avons plus de détails pour les joueurs sur ce processus dans notre centre d'aide.



La plateforme technologique sous-jacente qui alimente Stadia a fait ses preuves à grande échelle et transcende les jeux. Nous voyons des opportunités évidentes d'appliquer cette technologie à d'autres parties de Google comme YouTube, Google Play et nos efforts de réalité augmentée (AR) - ainsi que de la mettre à la disposition de nos partenaires de l'industrie, ce qui correspond à l'avenir du jeu. Nous restons profondément attachés au jeu et nous continuerons d'investir dans de nouveaux outils, technologies et plateformes qui alimentent le succès des développeurs, des partenaires de l'industrie, des clients cloud et des créateurs.



Pour l'équipe Stadia, la création et le soutien de Stadia à partir de zéro ont été alimentés par la même passion pour les jeux que nos joueurs ont. De nombreux membres de l'équipe Stadia poursuivront ce travail dans d'autres parties de l'entreprise. Nous sommes très reconnaissants pour le travail révolutionnaire de l'équipe et nous sommes impatients de continuer à avoir un impact sur les jeux et d'autres industries en utilisant la technologie de streaming Stadia fondamentale.